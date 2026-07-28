Plata pierde los 60 dólares: ¿buscará nuevos mínimos?

La plata vuelve a recordar al mercado que no es simplemente una versión más volátil del oro. Tiene algo de activo monetario, algo de materia prima industrial y mucho de mercado estrecho, capaz de recorrer en pocas sesiones distancias que en otros activos exigirían meses. Después de haber superado ampliamente los 100 dólares por onza a comienzos de 2026, el metal cotiza ahora por debajo de 60. La pregunta importante no es si la caída parece grande. Lo es. La pregunta es otra: ¿se ha deteriorado la historia de fondo o el mercado está deshaciendo una valoración que se había separado demasiado deprisa de sus fundamentos?

A primera hora de la tarde del 28 de julio, el futuro estándar de plata de COMEX con vencimiento en septiembre de 2026 se movía en torno a 57,7 dólares por onza troy. La referencia relevante es que el mercado ha perdido de nuevo la zona de 60 dólares y cotiza aproximadamente a la mitad del máximo extraordinario registrado en enero.

Una corrección cercana al 50 por ciento

La dimensión de la corrección puede llevar a dos conclusiones apresuradas. La primera sería pensar que una caída cercana al 50 por ciento convierte automáticamente al metal en barato. La segunda, exactamente opuesta, sería asumir que semejante desplome demuestra que el ciclo alcista ha terminado. Ninguna de las dos se sostiene sin analizar qué impulsó la subida y qué está presionando ahora el precio.

El movimiento de comienzos de año tuvo componentes fundamentales, pero también una clara aceleración financiera. La escasez de metal disponible, el coste de tomar plata prestada, la demanda de inversión y una narrativa cada vez más intensa sobre el déficit estructural llevaron a los compradores a pagar una prima elevada por exposición inmediata. Cuando el precio sube más rápido que la capacidad de la oferta y la demanda para adaptarse, la propia subida atrae posiciones especulativas. Esa dinámica funciona en las dos direcciones. Una vez se pierde el impulso, las ventas para reducir riesgo pueden pesar más que las compras de usuarios industriales.

El dólar y los tipos reales presionan a la plata

El entorno monetario tampoco ayuda. El dólar se encuentra cerca de máximos de varias semanas mientras el mercado espera la decisión de la Reserva Federal. Un dólar firme encarece la plata para compradores cuya moneda de referencia no es la estadounidense. Al mismo tiempo, unos tipos reales elevados aumentan el coste de oportunidad de mantener un activo que no genera cupón. La plata suele responder con mayor violencia que el oro a estos cambios porque su liquidez es inferior y porque una parte de la demanda depende del ciclo manufacturero.

La relación con el oro ofrece otra pista. El oro al contado cotizaba el martes en el entorno de 4.025 dólares por onza, mientras la plata se situaba alrededor de 57,5. Eso coloca la ratio oro plata cerca de 70 onzas de plata por una de oro. No es una medida de valor intrínseco, pero sí muestra que la plata ha cedido terreno relativo. A comienzos del episodio alcista, algunos escenarios extremadamente optimistas asumían que esa ratio podía comprimirse hacia mínimos históricos. El error consistía en tratar un episodio excepcional como si fuera una regla. Para que la plata vuelva a ganar terreno de forma sostenida no basta con que el oro aguante. También necesita inversión, actividad industrial y confianza en la disponibilidad física.



Fuente: xStation5

La corrección coincide además con un alivio parcial de la prima geopolítica. La pausa de los ataques estadounidenses sobre Irán redujo el precio del petróleo y moderó, al menos temporalmente, el temor a una nueva aceleración inflacionista. El efecto sobre los metales preciosos es ambiguo. Una inflación energética menor puede reducir la demanda de cobertura, pero también rebajar el riesgo de nuevas subidas de tipos. El oro ha resistido mejor porque concentra la demanda defensiva de bancos centrales e inversores institucionales. La plata, más dependiente de los flujos tácticos y de la industria, ha quedado expuesta a la reducción de posiciones.

El déficit físico continúa vigente

¿Significa eso que ha desaparecido el déficit físico? No. El World Silver Survey 2026, elaborado por Metals Focus para el Silver Institute, estima un déficit de 46,3 millones de onzas en 2026, frente a 40,3 millones en 2025. Sería el sexto año consecutivo en el que la demanda supera a la oferta. La previsión sitúa el suministro total cerca de 1.050 millones de onzas, un máximo de una década, pero contempla una producción minera prácticamente estable. El dato es importante, aunque debe interpretarse correctamente.

Un déficit anual no obliga al precio a subir cada día. Se cubre mediante inventarios existentes, reciclaje, metal almacenado por inversores y cambios en las primas regionales. El precio puede caer durante un periodo de déficit si los propietarios de existencias venden, si los fondos reducen posiciones o si los fabricantes consumen menos de lo esperado. El déficit sí limita el margen de seguridad. Cuantos más años se utilicen inventarios para cerrar la brecha, mayor puede ser la sensibilidad del mercado ante una interrupción minera o un repunte de la inversión.

La oferta de plata responde con lentitud porque gran parte de la producción es secundaria. Muchas minas extraen plata como subproducto del cobre, el plomo, el zinc o el oro. Por tanto, una subida de su precio no provoca necesariamente una expansión rápida de la producción. La decisión de aumentar capacidad depende a menudo de la economía de otro metal. Este rasgo sostiene el argumento estructural, pero tampoco impide correcciones profundas cuando la demanda financiera se retira.

La demanda industrial comienza a adaptarse

En el lado industrial, la historia se ha vuelto más matizada. La plata es difícil de sustituir en electrónica, conexiones eléctricas, vehículos, redes y aplicaciones de alta conductividad. La transición energética y la digitalización mantienen una base de consumo amplia. Sin embargo, los fabricantes responden a precios extremos reduciendo la cantidad utilizada por unidad, rediseñando procesos o buscando sustitutos. En el sector fotovoltaico, esa reducción de contenido ha sido especialmente visible. Las estimaciones del Silver Institute apuntan a una caída del consumo de plata solar cercana al 19 por ciento en 2026, hasta unos 151 millones de onzas. El mercado continúa en déficit, pero la demanda ya está reaccionando.

Este detalle separa una tesis razonable de una narrativa sin límites. La transición energética no garantiza cualquier precio. A medida que la plata se encarece, aumenta el incentivo para utilizar menos metal en cada célula solar. También mejora la economía del reciclaje. A largo plazo, la demanda puede crecer y, al mismo tiempo, volverse menos intensiva en plata. El equilibrio final depende del volumen de instalaciones, la velocidad de sustitución y la capacidad para recuperar metal.

Las previsiones alcistas no son objetivos inmediatos

J.P. Morgan mantuvo para 2026 una previsión media de 81 dólares por onza, apoyada en demanda industrial, inversión y restricciones de oferta. Esa media no debe confundirse con un objetivo inmediato. Una previsión anual publicada antes de la actual corrección incorpora meses ya transcurridos con precios mucho más altos. El metal puede terminar el año por debajo de 81 y aun así acercarse a esa media si el comienzo del ejercicio fue excepcional. También puede rebotar sin recuperar los máximos. El dato sirve para entender que una gran casa de análisis continúa viendo tensión estructural, no para convertir un número en soporte.

Bank of America ha planteado escenarios alcistas basados en una compresión de la ratio frente al oro. Son ejercicios útiles para medir sensibilidad, pero no constituyen el escenario central. Aplicar ratios observadas durante los episodios de 1980 o 2011 produce cifras espectaculares porque parte de condiciones excepcionales. Para evaluar el corto plazo resulta más relevante observar el dólar, los tipos reales, los flujos hacia productos cotizados, la curva de futuros y las existencias disponibles para entrega.

El comportamiento de la curva puede revelar si existe urgencia física. Cuando el metal cercano cotiza con una prima anormal frente a vencimientos posteriores, el mercado está pagando por disponibilidad inmediata. Si esa tensión se relaja mientras cae el precio, la presión compradora física está disminuyendo. Si reaparece pese a la corrección, el descenso podría estar reflejando sobre todo liquidación financiera. Esta distinción es más informativa que comparar la cotización con un máximo histórico.

También conviene separar la demanda de lingotes y monedas de los flujos institucionales. El comprador minorista puede aprovechar una caída, pero los fondos negociados y los futuros movilizan cantidades capaces de dominar el precio marginal. Un aumento de compras físicas no garantiza un rebote si, al mismo tiempo, los inversores apalancados reducen exposición. La volatilidad elevada eleva las garantías exigidas y obliga a algunos participantes a vender incluso cuando mantienen una visión favorable a largo plazo.

Análisis técnico de la plata

Desde el punto de vista técnico, que la plata cotice por debajo de los 60 dólares resulta significativo, ya que este nivel actúa como resistencia psicológica. No obstante, la referencia clave se encuentra en 61 dólares. Su superación permitiría romper los últimos máximos relevantes del gráfico diario y mejoraría claramente la estructura.

Actualmente, la plata continúa formando máximos y mínimos decrecientes. Sin embargo, si no consigue perforar con fuerza el soporte de 55 dólares, podría producirse un cierre de posiciones bajistas que acelerase la recuperación. Una ruptura confirmada de 61 reforzaría ese escenario alcista.



Fuente: xStation5

Escenarios para los próximos movimientos

El escenario de nuevos mínimos gana fuerza si la Reserva Federal mantiene un sesgo restrictivo, el dólar continúa apreciándose y los indicadores industriales de China y Estados Unidos pierden impulso. También sería negativo que la demanda fotovoltaica se ajustara más rápido de lo previsto o que las existencias disponibles aumentaran. En ese contexto, el déficit anual podría coexistir con precios más bajos porque la liberación de inventarios cubriría la brecha.

El escenario de estabilización requiere algo diferente: dólar menos firme, moderación de los tipos reales y señales de que la demanda de inversión vuelve sin provocar otra fase especulativa. Una interrupción de oferta minera o un nuevo episodio de tensión física podrían acelerar el movimiento, aunque también devolverían una volatilidad incómoda. La condición más saludable sería que el precio formara una base mientras la demanda industrial absorbe metal y las existencias dejan de crecer.

Hay además un escenario mixto, quizá el más plausible. La plata puede registrar nuevos mínimos marginales sin destruir la tesis estructural. Un mercado deficitario no impide una capitulación, y una capitulación no elimina un déficit. La trayectoria dependerá de qué horizonte se observe. En días o semanas mandan el dólar, las garantías, los fondos y la liquidez. En varios años pesan la inversión minera, la electrificación, el reciclaje y la reducción de inventarios.

Por eso, la caída bajo 60 dólares no ofrece una respuesta automática. Sí marca un cambio de régimen respecto a la euforia de enero. El mercado exige ahora pruebas, no promesas. Si el déficit físico empieza a reflejarse de nuevo en la curva, las primas y los flujos, el descenso habrá creado una base más sólida. Si esos indicadores continúan relajándose mientras el dólar se fortalece, la plata todavía puede buscar niveles inferiores. La cuestión decisiva no es cuánto ha caído desde el máximo, sino quién está dispuesto a absorber la siguiente onza y a qué precio.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.