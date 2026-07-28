Resumen Diario: Los mercados limitan la corrección mientras esperan a la Fed

- Los mercados mantienen una corrección moderada mientras los inversionistas esperan la decisión y el mensaje de la Reserva Federal
- Las acciones de semiconductores continúan bajo presión, mientras las compañías de SaaS muestran un desempeño relativo más sólido
- El mercado de criptomonedas y las materias primas energéticas prolongan sus caídas en un contexto de incertidumbre macroeconómica
- Los mercados mantienen una corrección moderada mientras los inversionistas esperan la decisión y el mensaje de la Reserva Federal
- Las acciones de semiconductores continúan bajo presión, mientras las compañías de SaaS muestran un desempeño relativo más sólido
- El mercado de criptomonedas y las materias primas energéticas prolongan sus caídas en un contexto de incertidumbre macroeconómica
Estados Unidos
- A pesar de los avances geopolíticos moderadamente positivos, el mercado centró su atención en la continuidad de las ventas masivas en las acciones de memorias y semiconductores. Las compañías de SaaS se están beneficiando de la debilidad del segmento de inteligencia artificial y registran fuertes ganancias. Los futuros del US500 y US30 avanzan moderadamente, el US2000 se mantiene cerca de la apertura y el US100 cae alrededor de un 0,7%. El índice tecnológico se encuentra ahora aproximadamente un 10% por debajo de su máximo.
- Entre los analistas y el público aumentan las dudas sobre el posible rumbo de la política y el mensaje que entregará el nuevo presidente de la Reserva Federal en la conferencia de prensa de mañana. Alejarse de una política de forward guidance incrementa significativamente la incertidumbre y añade más presión a un sentimiento de mercado ya frágil.
Noticias corporativas, Estados Unidos
- Palantir (PLTR.US): El gobierno francés declaró su intención de retirar los productos de la compañía de la agencia DGSI. Al mismo tiempo, varias firmas de análisis publicaron informes mixtos sobre la empresa, aunque predominan las opiniones negativas. La acción cae alrededor de un 5%.
- Boeing (BA.US): A pesar de una decepción significativa en materia de rentabilidad, el mayor volumen de entregas, el crecimiento de los ingresos y una mejor posición de caja tranquilizaron a los inversionistas. La acción sube un 5% tras la publicación de resultados.
- Nvidia (NVDA.US): La compañía recupera las pérdidas registradas al inicio de la sesión, provocadas por las preocupaciones sobre un posible "financiamiento en circuito cerrado" relacionado con los últimos informes sobre nuevas inversiones en OpenAI.
- Coca-Cola (KO.US): El conglomerado de alimentos y bebidas publicó sus resultados del segundo trimestre de 2026, sorprendiendo positivamente al mercado en términos de rentabilidad (BPA), mientras que la dirección elevó en un 5% su previsión de crecimiento de las ventas orgánicas para todo el año. Las acciones avanzan alrededor de un 4%.
- PayPal (PYPL.US): La compañía elevó su previsión de beneficios para todo el año y presentó a los inversionistas nuevos métodos de optimización de costos. Las acciones suben alrededor de un 4%.
Datos macroeconómicos, Estados Unidos
- La confianza del consumidor medida por el Conference Board se ubicó por debajo de las expectativas, cayendo hasta 90,8, el nivel más bajo del año.
- El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se redujo hasta 101.500 millones de dólares en junio.
Europa
- El sentimiento en Europa también es mixto. Los comentarios del Banco Central Europeo (BCE) no ofrecieron una dirección clara para el mercado y el alto al fuego en Medio Oriente podría ser temporal, lo que deja a los inversionistas europeos con pocos incentivos para comprar. El nerviosismo en el sector de semiconductores también se extiende a Europa, aunque, pese a ello, la mayoría de los índices cierran la jornada con ligeros avances.
Noticias corporativas, Europa
- ASML (ASML.NL): El líder en equipos de litografía continúa cayendo debido a los rumores de que China está comenzando la producción de una nueva generación de máquinas DUV. La acción pierde alrededor de un 3%.
- Kering (KER.FR): Los resultados de ventas de Gucci muestran que la caída de las ventas continúa desacelerándose, alcanzando 1.400 millones de euros durante el segundo trimestre de 2026. La acción sube alrededor de un 3%.
- Unilever (UNA.NL): El operador de marcas de consumo publicó sus resultados del segundo trimestre de 2026, sorprendiendo positivamente con el crecimiento de las ventas, el control de precios y sus perspectivas. Las acciones avanzan un 8%.
- Orange (ORA.FR): El operador de telecomunicaciones elevó sus previsiones de beneficio y flujo de caja libre. Las acciones suben un 4%.
- Mercedes-Benz (MBG.DE): El fabricante de automóviles presentó resultados mejores de lo esperado, impulsados principalmente por el desempeño del segmento de leasing y el control de costos. Las acciones avanzan alrededor de un 2%.
Datos macroeconómicos, Europa
- El crecimiento de las ventas minoristas en España se desaceleró hasta el 0,5%. La tasa de desempleo cayó desde el 10,8% hasta el 9,87%.
Mercado de divisas
- En el mercado Forex, el dólar neozelandés (NZD) y el euro (EUR) son las divisas con mejor desempeño. Ambos avanzan alrededor de un 0,2% frente al resto de la cesta de monedas. El NZD recibe apoyo de un discurso moderadamente hawkish por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, mientras que el euro se beneficia de la caída de los precios del petróleo.
Materias primas
- Las materias primas agrícolas siguen dominadas por las condiciones climáticas. El café registra ganancias especialmente fuertes, ya que la producción y el transporte continúan limitados. El aumento del precio alcanza el 5%.
- En las materias primas energéticas, las caídas continúan. Las perspectivas de una desescalada o de negociaciones entre Irán y Estados Unidos están llevando al petróleo hasta los 82 dólares por barril.
- En los metales, la plata y el zinc retroceden alrededor de un 2%.
Criptomonedas
- El mercado de criptomonedas está dominado por las caídas.
- Bitcoin pierde alrededor de un 1,8% y cae por debajo de los 64.000 dólares.
- Ethereum retrocede más de un 2% y cae por debajo de los 1.900 dólares.
- Solana pierde más de un 2,5%, situándose en 73 dólares.
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