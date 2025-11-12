Plata sube 4% tras señales de fin del cierre

El avance de más del 4% refleja la combinación de varios factores fundamentales y de mercado que están influyendo significativamente en el sentimiento de los inversores.

El factor más destacado son las señales positivas sobre un inminente acuerdo político en Washington, que podría poner fin al cierre gubernamental más prolongado de la historia. La aprobación de un paquete presupuestario permitiría publicar datos económicos retrasados, incluido el informe de empleo de septiembre, largamente esperado.

La reducción de la incertidumbre política brinda a los inversores una visión más clara del panorama económico, lo que mejora la confianza y facilita la elaboración de proyecciones macroeconómicas de corto plazo. En un entorno donde la falta de datos oficiales había obligado a tomar decisiones “a ciegas”, el acceso a información completa actúa ahora como catalizador del mercado de la plata.

Simultáneamente, los operadores prestan atención a las expectativas de posibles recortes de tasas de interés por parte de la Fed. En un escenario de tasas reales más bajas y debilitamiento del dólar, la plata se convierte en un activo más atractivo como cobertura frente a la inflación y la inestabilidad económica.

Históricamente, los metales preciosos tienden a subir de precio en tales condiciones, atrayendo tanto a inversores minoristas que buscan proteger su capital como a instituciones que reequilibran sus carteras hacia activos defensivos.

La confluencia de estos factores fundamentales está detrás del dinámico repunte observado hoy, subrayando el papel de la plata como instrumento clave de cobertura en un contexto de incertidumbre económica y financiera creciente.

Fuente: xStation5

