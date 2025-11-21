PMI en Europa por debajo de lo esperado

PMIs de Francia
- PMI manufacturero preliminar (noviembre): real 47,8 (previsión 49; anterior 48,8).
- PMI servicios preliminar (noviembre): real 50,8 (previsión 48,5; anterior 48).
PMIs de Alemania
- PMI manufacturero preliminar (noviembre): real 48,4 (previsión 49,8; anterior 49,6).
- PMI servicios preliminar (noviembre): real 52,7 (previsión 54; anterior 54,6).
PMIs de la Eurozona
- PMI manufacturero preliminar (noviembre): real 49,7 (previsión 50,1; anterior 50).
- PMI servicios preliminar (noviembre): real 53,1 (previsión 52,9; anterior 53).
