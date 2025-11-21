Leer más
06:06 · 21 de noviembre de 2025

PMI en Europa por debajo de lo esperado

Euro Stoxx 50
ETFs
C50.FR, Amundi Euro Stoxx 50 UCITS (Acc EUR)
-
-

PMIs de Francia

  • PMI manufacturero preliminar (noviembre): real 47,8 (previsión 49; anterior 48,8).
  • PMI servicios preliminar (noviembre): real 50,8 (previsión 48,5; anterior 48).

PMIs de Alemania

  • PMI manufacturero preliminar (noviembre): real 48,4 (previsión 49,8; anterior 49,6).
  • PMI servicios preliminar (noviembre): real 52,7 (previsión 54; anterior 54,6).

PMIs de la Eurozona

  • PMI manufacturero preliminar (noviembre): real 49,7 (previsión 50,1; anterior 50).
  • PMI servicios preliminar (noviembre): real 53,1 (previsión 52,9; anterior 53).
21 de noviembre de 2025, 15:54

Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre
21 de noviembre de 2025, 15:29

Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)
21 de noviembre de 2025, 13:16

Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios
21 de noviembre de 2025, 12:28

Dólar hoy en México sube 0.6% ante señales de desaceleración económica y presión externa

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo