PMI y empleo en EE. UU. marcan la jornada

El jueves estará dominado por los informes del PMI, que ofrecerán información sobre la actividad manufacturera y de servicios en las economías clave. Se espera que el índice de la eurozona, que se ha mantenido ligeramente por encima de 50 durante meses, caiga un 0,2%, lo que indica una expansión más lenta del sector privado tras la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump.
Al otro lado del Atlántico, además del PMI, se publicarán los datos de solicitudes de desempleo en EE. UU., especialmente importantes después de que las actas de la Fed de ayer destacaran la confianza en el empleo y una mayor preocupación por la inflación. También se publicarán el informe regional de la Fed de Filadelfia y el índice adelantado de EE. UU.
Calendario económico para hoy
09:15 AM– Francia, informe del PMI de agosto:
PMI compuesto: pronóstico 48,5; anterior 48,6
PMI manufacturero: pronóstico 48,2; anterior 48,2
PMI de servicios: pronóstico 48,5; anterior 48,5
09:30 AM– Alemania, informe del PMI de agosto:
PMI compuesto: pronóstico 50,2; anterior 50,6
PMI manufacturero: pronóstico 48,8; anterior 49,1
PMI de servicios: pronóstico 50,4; anterior 50,6
10:00 AM– Eurozona, informe del PMI de agosto:
PMI compuesto: pronóstico 50,7; anterior 50,9
PMI de servicios: pronóstico 50,8; anterior 51,0
PMI manufacturero: pronóstico 49,5; anterior 49,8
10:00 AM – Polonia, producción industrial de julio:
10:00 AM– Polonia, datos del mercado laboral de julio:
Crecimiento del empleo: pronóstico -0,8% interanual; anterior -0,8% interanual
Salarios del sector corporativo: pronóstico 8,6% interanual; anterior 9,0% interanual
10:00 AM – Polonia, datos de inflación de julio:
09:00 BST – Polonia, datos de inflación de julio:
10:30 AM – Reino Unido, informe del PMI de agosto:
09:30 BST – Reino Unido, informe del PMI de agosto:
PMI manufacturero: pronóstico 48,2; anterior 48,0
PMI compuesto: pronóstico 51,6; anterior 51,5
13:30 PM– EE. UU., Discurso del miembro del FOMC, Raphael Bostic
14:30 PM – Canadá, Índice de Precios de Materias Primas (RMPI) de julio:
Mensual: pronóstico -0,5% m/m; anterior 2,7% m/m
Anual: anterior 1,1% a/a
14:30 PM – Canadá, datos de inflación de julio:
Índice de precios de productos industriales (IPPI): previsión 0,3% m/m; anterior 0,4% m/m
IPPI interanual: anterior 1,7% interanual
14:30 PM – EE. UU., Solicitudes semanales de subsidio por desempleo:
Solicitudes iniciales: pronóstico: 226.000; anterior: 224.000
Promedio de 4 semanas: anterior: 221.750
Solicitudes continuas: pronóstico: 1.960 millones; anterior: 1.953 millones
14:30 PM– EE. UU., informe de la Reserva Federal de Filadelfia de agosto:
Índice manufacturero: pronóstico: 6,8; anterior: 15,9
Condiciones comerciales: anterior: 21,5
Precios: anterior: 58,8
Nuevos pedidos: anterior: 18,4
Empleo: anterior: 10,3
15:45 PM– EE. UU., informe del PMI de agosto:
PMI manufacturero: pronóstico: 49,7; anterior: 49,8
PMI compuesto global del S&P: anterior: 55,1
PMI de servicios: pronóstico: 54,2; anterior: 55,7
16:00 PM– EE. UU., índice adelantado de julio:
Pronóstico -0,1% m/m; anterior -0,3% m/m
16:00 PM – EE. UU., ventas de viviendas existentes de julio:
Pronóstico 3,92M; anterior 3,93M
19:00 PM– EE. UU., subasta de TIPS a 30 años:
Anterior 2,403%
