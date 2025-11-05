PMIs de servicios mejor de lo esperado en Europa

-
Los principales PMIs superan ligeramente las expectativas del mercado
La Zona Euro continúa expandiéndose de forma moderada
Lecturas del PMI de servicios en Europa
Italia – PMI de servicios (octubre): real 54 (previsión 53; anterior 52,5).
Francia – PMI de servicios (octubre): real 48 (previsión 47,1; anterior 48,5).
Alemania – PMI de servicios (octubre): real 54,6 (previsión 54,5; anterior 51,5).
Zona euro – PMI de servicios (octubre): real 53 (previsión 52,6; anterior 51,3).
Todos los PMIs han superado las expectativas, con la nota negativa de Francia, que pese a mejorar al consenso del mercado, se mantiene por debajo de 50 puntos, en zona de contracción.
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
¡Cae el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan! 📉
Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas
Balanza comercial en Alemania
