Por qué el precio del petróleo podría llegar a 100 dólares si la crisis en Ormuz se prolonga

El salto se vuelve más probable cuando el cuello logístico fuerza recortes físicos por falta de almacenamiento, como los reportados en Irak , y cuando empeoran a la vez los cruces efectivos, el precio del seguro y las señales de recortes adicionales.

El umbral de 100 dólares depende de persistencia: si el tránsito deprimido dura semanas, con seguros prohibitivos y fletes altos, la oferta spot se vuelve más escasa y la curva cercana se tensiona.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya impacta al petróleo por la vía más directa: el transporte en el Estrecho de Ormuz , encareciendo cargamentos antes de un corte formal de producción.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya está afectando al mercado petrolero por la vía más directa, el transporte. El Estrecho de Ormuz funciona hoy como un corredor de alto riesgo, con tráfico reducido, buques esperando y aseguradoras retirando o reprecificando cobertura de guerra, lo que encarece cada cargamento incluso antes de que aparezca un corte formal de producción. En ese entorno, el precio deja de depender solo de inventarios y pasa a depender de cuántos días el crudo del Golfo queda atrapado detrás del problema logístico.

Con ese punto de partida, llegar a 100 dólares no es una cuestión de persistencia. El mercado puede absorber un episodio corto con reasignación de cargas y uso de inventarios, pero se vuelve frágil si el freno al tránsito dura semanas, porque Ormuz canaliza una parte crítica del crudo que se mueve por mar y los costos de flete y seguro se trasladan de inmediato al precio entregado.

Cuando el costo de asegurar un buque pasa de niveles cercanos a 0,25 % del valor del barco a niveles de hasta 3 %, el resultado práctico es de menos oferta efectiva en el mercado spot y de más competencia por barriles fuera del Golfo y más presión alcista en la curva cercana.

Inventarios comerciales, reserva estratégica y datos de la AIE

Aun con la tensión actual, hay un colchón de inventarios que puede comprar tiempo y reducir la probabilidad de un salto inmediato y sostenido, aunque no elimina el riesgo si la disrupción se alarga. En Estados Unidos, los inventarios comerciales de crudo, excluyendo la reserva estratégica, estaban en 439,3 millones de barriles en la semana que terminó el 27 de febrero, cerca de 3 % por debajo del promedio de cinco años para esta época, mientras la Reserva Estratégica se ubicaba en torno a 415,4 millones de barriles.

A escala global, la AIE estima que los inventarios observados subieron 37 millones de barriles en diciembre, con una acumulación total de 477 millones en 2025, y que las existencias industriales de la OCDE crecieron 3,9 millones en diciembre hasta superar su promedio de cinco años por primera vez desde 2021, con datos preliminares que apuntan a otro aumento de 49 millones en enero, un contexto que amortigua el primer impacto, pero se consume rápido si Ormuz sigue operando con fricción por semanas.

Si Ormuz se frena, el mercado no se queda sin petróleo ese mismo día, se queda con menos petróleo entregable justo a tiempo. Los inventarios comerciales y las reservas estratégicas permiten cubrir esa brecha durante un periodo corto, por eso el precio no tiene que racionar demanda al instante. Cuando los inventarios están cerca o por debajo del promedio, el colchón es más delgado y el mercado tiende a pagar una prima mayor por disponibilidad inmediata. La reserva estratégica es un segundo colchón, pero se usa por decisión política y no siempre se activa de forma rápida.

A escala global, el dato de la AIE de que las existencias industriales de la OCDE indica que el sistema llegó a esta crisis con algo más de holgura que en episodios anteriores. Eso ayuda a contener el primer tramo del alza, pero también marca el límite, si la disrupción dura semanas, esa holgura se drena rápido y el mercado pasa de usar inventarios a racionar por precio, que es cuando el umbral de 100 se vuelve mucho más probable.

La señal más preocupante aparece cuando el cuello de botella marítimo empieza a forzar recortes físicos por falta de almacenamiento, y eso ya se vio en Irak. Irak es relevante porque no es un exportador marginal, es uno de los pilares de la oferta de la OPEP y, por volumen, suele ubicarse como su segundo mayor productor después de Arabia Saudita. Con tanqueros evitando la zona, se reportaron recortes de producción de gran tamaño en campos clave, Rumaila alrededor de 700.000 barriles diarios, West Qurna 2 cerca de 450.000 y Maysan cerca de 350.000, una dinámica típica cuando el crudo no puede evacuar y los tanques se llenan. Ese mecanismo es el que suele empujar al mercado hacia precios de racionamiento, porque convierte un problema de transporte en pérdida real de oferta.

Al mismo tiempo, la logística está subiendo el costo marginal de forma muy visible. Las tarifas de flete para grandes tanqueros rumbo a China superaron 424.000 dólares por día y se reportó un gran número de buques fondeados esperando claridad operativa. En paralelo, el debate dejó de ser académico porque los operadores no necesitan que Ormuz se declare cerrado para actuar, basta con que el tránsito sea inseguro o no asegurable para que los cargamentos se retrasen y el mercado pague prima por disponibilidad inmediata.

Cuándo se vuelve más probable el umbral de 100 dólares

El umbral de 100 se vuelve más probable si se combinan tres condiciones durante varias semanas, tráfico deprimido, seguros prohibitivos y recortes de producción por almacenamiento lleno, como ya ocurrió en Irak. El crudo puede superar 100 dólares si los flujos no se restablecen con rapidez, y en escenarios más severos Bloomberg Economics ha trabajado con precios en torno a 108 cuando la disrupción de Ormuz se prolonga. En ese caso, no hace falta un colapso total del sistema, alcanza con una reducción sostenida de barriles disponibles y un aumento persistente del costo de moverlos.

También existe un camino para que el petróleo no llegue a 100 dólares o lo toque solo de forma puntual. Estados Unidos está intentando reducir el riesgo operativo con garantías de seguro y la posibilidad de escoltas navales, y si esas medidas facilitan que el tráfico retome ritmo, la prima por guerra tiende a bajar con rapidez. Además, algunos exportadores tienen capacidad de desvío por oleoductos y los países consumidores pueden usar reservas estratégicas para suavizar el impacto mientras se normaliza el transporte. Estos amortiguadores ganan tiempo, pero no reemplazan el flujo de Ormuz si la disrupción se mantiene.

El nível de los 100 dólares es un escenario de trabajo posible, sobre todo si el mercado ve una disrupción que se mide en semanas, no en días. Para seguirlo sin ruido, tres indicadores podrían anticipar el movimiento, cruces efectivos de grandes tanqueros, precio del seguro de guerra para tránsito por el Golfo y señales de recortes adicionales por almacenamiento o por falta de buques. Si esos tres empeoran al mismo tiempo, el mercado se acerca a $100 por via mecánica.

Análisis técnico del petróleo

En H4 se ve un impulso alcista muy marcado desde fines de febrero, con el precio todavía por encima de las medias móviles de 50 y 200, que pasan cerca de 74,34 y 68,99, lo que mantiene la tendencia primaria a favor mientras no pierda esa zona. Tras tocar el máximo reciente en 84,33 el mercado corrigió hacia 81,61 y está apoyándose cerca del retroceso 23,6 en 80,69, que es el primer soporte relevante, si lo pierde el siguiente escalón técnico aparece en 78,44 y luego 76,63, en cambio si lo respeta y vuelve a superar 84,33 se reabre el camino hacia 88,17 y 94,17, con una proyección de extensión en 103,87 que coincide con el umbral de 100 del que hablamos.

El RSI sugiere fortaleza sin señal clara de agotamiento, aunque el MACD ya muestra pérdida de impulso en el margen, por lo que la validación alcista pasa por recuperar máximos y sostener cierres por encima de 84,33.

Fuente: xStation5.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí