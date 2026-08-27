¿Por qué está aumentando tanto el precio del trigo?

Los precios del trigo están actualmente impulsados por diversos riesgos geopolíticos que se solapan entre sí y por unas perspectivas de cosecha mundial que se están deteriorando rápidamente. Las recientes subidas se han acelerado, y las cotizaciones de los contratos de trigo en EE. UU. han alcanzado los 751,1 USD, lo que lo convierte en uno de los productos básicos que más destaca en los mercados de materias primas.

¿Cómo han evolucionado recientemente los precios del trigo?

Los precios del trigo se encuentran en una tendencia alcista. En la última sesión, subieron un 0,46 %; en términos semanales, un 7,94 %; y en términos mensuales, un 13,61 %. Desde comienzos de año, el incremento alcanza el 48,40 %, mientras que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el precio es un 42,08 % más alto.

En cuanto a las variaciones mensuales en el mercado de materias primas agrícolas, el trigo ocupa el segundo lugar, solo superado por el azúcar. En términos generales, la plata y el platino también registran fuertes subidas. El trigo se encuentra en una situación de sobrecompra extrema, según el promedio de los últimos dos años y el indicador RSI.

Fuente: XTB

Principales factores que impulsan el crecimiento del precio del trigo

Escalada de las tensiones en la región del mar Negro: El temor a una paralización de las rutas de exportación y a la destrucción de infraestructuras portuarias en Ucrania ha provocado el pánico entre los inversores. En las bolsas de Chicago (CBOT) y Kansas City (KC), los precios subieron con tanta fuerza que alcanzaron los límites diarios de variación (45 centavos), lo que obligó a las bolsas a ampliar dichos límites para las sesiones posteriores hasta los 70 centavos.

Amenazas de Putin: Ayer aparecieron informaciones sobre una escalada prevista del conflicto en Ucrania, que podría afectar a las exportaciones y a las cosechas. Ucrania es un importante exportador de materias primas agrícolas como el maíz, el trigo y el aceite de girasol.

Problemas de calidad en Europa: Las fuertes lluvias registradas en Francia y Alemania durante la cosecha han reducido drásticamente la calidad del grano, provocando una caída de las exportaciones de trigo blando de la UE hasta apenas 2,38 millones de toneladas desde julio. Los importadores mundiales se han visto obligados a trasladar su demanda hacia Norteamérica.

Presión meteorológica en EE. UU. y Canadá: Las olas de calor y las sequías en estados clave, como Dakota del Norte, han dañado las cosechas de trigo de primavera, reduciendo el porcentaje de cultivos en condiciones «buenas o excelentes» y amenazando con provocar una escasez de grano con alto contenido proteico.

Aumento de los costes de transporte y reducción de las existencias: Las tensiones en otras rutas comerciales, como la crisis en el estrecho de Ormuz, están elevando los costes de los seguros de transporte, mientras que las existencias mundiales al cierre de campaña se están reduciendo hasta alcanzar sus niveles más bajos en años.

En comparación con el promedio de los últimos dos años, el trigo presentó esta fuerte desviación en 2022.

Fuente: XTB

Escenarios de mercado para el precio del trigo

Escenario alcista: Se producirá una ruptura sostenida de la resistencia situada entre 770 y 780 USD en caso de que continúen los ataques contra las infraestructuras portuarias del mar Negro y se produzcan recortes oficiales en las previsiones de existencias en los próximos informes USDA (WASDE).

Escenario bajista: Se producirá una recogida de beneficios y una caída hacia los soportes locales si las tensiones en el este se desescalan y las previsiones de cosecha en el hemisferio sur (Australia y Argentina) mejoran significativamente.

Cotización del trigo

Los precios del trigo están experimentando fuertes subidas, vinculadas a la posible escalada de la guerra en Ucrania. Además, hay que tener en cuenta el aumento de los costes asociados a los fertilizantes y a los precios del petróleo. El fenómeno de El Niño y el clima seco en Estados Unidos también están teniendo un impacto significativo en los precios.

La confluencia de estos factores apunta a la posibilidad de que el precio intente alcanzar al menos los 800 centavos por bushel, coincidiendo con el nivel de retroceso del 38,2 % de la onda bajista iniciada en mayo de 2022.

Por otro lado, cabe señalar que la divergencia con el petróleo apunta actualmente a una sobrevaloración del trigo, por lo que cualquier desescalada de las tensiones en Oriente Medio y Ucrania podría eliminar la reciente prima del trigo y llevar su precio hacia la zona de los 680 centavos por bushel y, posteriormente, hacia los 630 centavos por bushel.