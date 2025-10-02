¿Por qué suben las acciones de Samsung? 📈

Samsung Electronics (SMSN.UK) sube un 3,5%, marcando su punto más alto desde enero de 2021. Otro gigante coreano, SK Hynix, también se revaloriza tras su acuerdo con OpenAI.
-
El repunte se produjo tras la noticia de que ambas compañías se asociaron con OpenAI como parte de su iniciativa Stargate. SK Hynix ya es un proveedor clave de Nvidia, mientras que Samsung está trabajando para obtener la certificación de Nvidia para sus propios chips HBM4.
-
La alianza busca impulsar el suministro de chips de memoria avanzados y ampliar la capacidad de los centros de datos de IA en Corea del Sur. A pesar de que las ganancias del negocio de chips de Samsung cayeron un 94 % interanual en el segundo trimestre, su director financiero expresó optimismo sobre una recuperación en el segundo semestre de 2025.
-
El CEO de OpenAI, Sam Altman, se reunió con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y altos ejecutivos de Samsung y SK Hynix para sellar la colaboración.
-
OpenAI también firmó acuerdos con el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea, SK Telecom y filiales de Samsung para explorar la construcción de centros de datos de IA de última generación en Corea.
-
SK Hynix anunció recientemente la disponibilidad de producción en masa de sus chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), vitales para impulsar las aplicaciones de IA, incluidas las GPU de Nvidia.
-
Se espera que los próximos chips HBM4 sean cruciales para la arquitectura de IA Rubin de próxima generación de Nvidia.
-
Samsung, que antes era el líder dominante en memoria, se enfrenta ahora a una mayor competencia por parte de SK Hynix, que ha recuperado el terreno en ingresos de memoria.
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
Las acciones de Coinbase superan una importante zona de resistencia 🔔
S&P 500 marca un nuevo máximo histórico 📈 Applied Materials cae, RareEarth USA sube por rumores de acuerdo en EE. UU.
DAX: Europa busca rumbo en medio de informes PMI mixtos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "