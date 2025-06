Powell reafirma postura cautelosa de la Fed en un contexto de solidez económica e incertidumbre arancelaria 📃📌

Las condiciones del mercado laboral siguen siendo s贸lidas , con un crecimiento promedio de las n贸minas de 124,000 por mes y una tasa de desempleo del 4.2 %, aunque el crecimiento salarial sigue siendo moderado, lo que ayuda a contener la inflaci贸n.

Los aranceles m谩s altos probablemente afecten los precios y la actividad econ贸mica a corto plazo; la Reserva Federal debe evitar que este aumento puntual derive en un proceso inflacionario m谩s amplio.

Postura de pol铆tica monetaria: la Fed mantiene su enfoque prudente, dependiente de los datos, con suficiente margen de maniobra. El FOMC se considera "bien posicionado" para esperar se帽ales m谩s claras antes de ajustar las tasas.

Comentarios recientes de los gobernadores Waller y Bowman indican cierta apertura a recortes en julio, pero el testimonio de Powell refleja una postura m谩s dependiente de los datos y menos inclinada a anticipar decisiones. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo al Congreso que la econom铆a de EE. UU. permanece 鈥渟贸lida鈥, con un desempleo bajo y un crecimiento del consumo privado constante, aunque reconoci贸 una incertidumbre elevada, especialmente en torno a la pol铆tica comercial y los aranceles, lo que podr铆a debilitar el crecimiento en el futuro. La inflaci贸n ha bajado dr谩sticamente desde su pico en 2022, pero a煤n se sit煤a por encima del objetivo del 2 % de la Fed, mientras que las expectativas de inflaci贸n a corto plazo se ven afectadas por la incertidumbre comercial. Un mercado laboral robusto contin煤a reflejando factores demogr谩ficos de largo plazo en el empleo y los salarios 鈥攜, lo m谩s importante, Powell subray贸 que actualmente el mercado laboral no es fuente de presiones inflacionarias preocupantes. En cuanto a la pol铆tica monetaria, el Comit茅 Federal de Mercado Abierto ha mantenido la tasa de fondos federales en el rango de 4.25 %鈥4.50 % desde enero y se muestra c贸modo con dicha postura "por el momento", mientras eval煤a los datos entrantes antes de considerar cualquier ajuste. Powell enfatiz贸 que la prioridad de la Fed es evitar que los aumentos de precios derivados de los aranceles se transformen en una inflaci贸n persistente. El Comit茅 equilibrar谩 ese objetivo con su mandato de m谩ximo empleo, remarcando que un mercado laboral fuerte es insostenible sin estabilidad de precios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Reacci贸n del mercado Los principales 铆ndices burs谩tiles de EE. UU. revirtieron las p茅rdidas anteriores tras las declaraciones de Powell, y los futuros de tasas de inter茅s a corto plazo subieron ligeramente ante una menor probabilidad percibida de un recorte en julio. No obstante, la reacci贸n del mercado no fue significativa en t茅rminos generales. 聽 Fuente: xStation 5

