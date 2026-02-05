Precio Bitcoin hoy: cae bajo US$70.000 y revierte rally post-Trump

El mercado vuelve a tratar a Bitcoin como un activo de alto riesgo , lejos de actuar como refugio en un entorno macro incierto.

Bitcoin perdió el nivel de US$70.000 , anulando completamente el rally impulsado por la victoria electoral de Donald Trump.

Bitcoin se desplomó por debajo de los US$70.000 el jueves, borrando todas las ganancias acumuladas desde que la elección del presidente Donald Trump desencadenó una oleada especulativa hacia las criptomonedas. El token llegó a caer hasta un 11%, tocando los US$65.393, su nivel más bajo desde octubre de 2024.

Este movimiento ha eliminado casi la mitad del valor de Bitcoin desde que alcanzó un récord hace cuatro meses, extendiendo el impacto a otros tokens, a los ETF relacionados y a empresas como Strategy Inc., que mantienen grandes cantidades de monedas en su balance.

Fin del rally post-electoral

El retroceso marca un giro abrupto frente al meteórico ascenso de Bitcoin durante gran parte del año pasado, cuando el regreso del republicano, conocido por su postura favorable a las criptomonedas, a la Casa Blanca impulsó a los inversionistas a comprar masivamente estos activos digitales.

Sin embargo,las crecientes tensiones geopolíticas generaron temblores en los mercados financieros globales y redujeron el apetito por el riesgo. Esto desencadenó una caída acelerada desde mediados de enero y un ciclo de ventas autoalimentado, a medida que los fondos liquidaban posiciones para cubrir reembolsos y deshacer inversiones apalancadas.

ETF de Bitcoin

Durante gran parte de 2025, las entradas de capital en los ETF de Bitcoin spot en Estados Unidos actuaron como un soporte clave para el precio, con decenas de miles de millones de dólares fluyendo hacia estos productos. No obstante, esta tendencia se ha revertido de forma drástica:

Último mes: salidas cercanas a US$2.000 millones



Últimos tres meses: más de US$5.000 millones retirados



Los ETF, que hace un año eran acumuladores netos, se han transformado en vendedores netos, generando una brecha de demanda interanual medida en decenas de miles de bitcoins, lo que añade presión estructural al mercado.

Fuente: Glassnode

Señales de debilidad estructural en el mercado cripto

Diversos indicadores sugieren que la caída actual va más allá de una simple corrección técnica:

Prima de Coinbase negativa desde octubre: refleja que los inversionistas estadounidenses no están comprando agresivamente pese a precios más bajos. Históricamente, los ciclos alcistas sostenidos han coincidido con una fuerte demanda spot en EE.UU.



Expansión de stablecoins estancada: el crecimiento de la capitalización de mercado del USDT se ha vuelto negativa por primera vez desde 2023, una señal de condiciones de liquidez más restrictivas.



Demanda a largo plazo en declive: el crecimiento aparentemente ha retrocedido desde los máximos del año pasado, lo que sugiere una disminución real de la participación y no solo la liquidación de posiciones apalancadas.



Mercado de opciones

En el mercado de opciones, los operadores han adoptado una postura marcadamente defensiva.

Fuente: Deribit

Según datos de Deribit, el mayor interés abierto se concentra alrededor de los US$60.000 e incluso US$20.000. Estos niveles actuarán como soportes muy fuertes. Si el precio cae hacia los US$60.000 o a los US$50.000, los creadores de mercado que vendieron opciones de bitcoin probablemente comprarán Bitcoin al contado para cubrir su riesgo, lo que frena la caída.

Activo de riesgo y no refugio

La corrección se produce en un momento en que los activos digitales siguen enfrentando dudas sobre su utilidad real. Aunque Bitcoin fue promocionado como cobertura contra la inflación o como un “oro digital”, su comportamiento reciente confirma que continúa cotizando como un activo de alto riesgo.

Lejos de actuar como refugio en episodios de estrés financiero, su creciente presencia en carteras institucionales lo ha vuelto más vulnerable a amplios procesos de reducción del riesgo, especialmente cuando aumentan la volatilidad en acciones tecnológicas y metales preciosos.

En el contexto macroeconómico actual, Bitcoin se comporta cada vez más como una acción tecnológica de alta beta más que como una reserva de valor estable.

Bitcoin VS NASDAQ 100

Fuente: xStation5

Por otro lado, los mercados de predicción muestran que los operadores anticipan pocos cambios en la reunión de abril de la Fed, con expectativas moderadas de un recorte de tasas en junio, lo que limita un alivio de liquidez a corto plazo.

Competencia por la especulación minorista

A este escenario se suma una creciente competencia por el capital minorista. Las criptomonedas compiten con otras formas de especulación, como las apuestas deportivas legalizadas y los mercados de predicción sobre política, economía y entretenimiento. Al mismo tiempo, muchos inversionistas minoristas siguen buscando oportunidades de alto riesgo en opciones de día cero y en tokens de mayor rendimiento dentro de plataformas descentralizadas.

Análisis tecnico de Bitcoin

Bitcoin en este momento se aproxima al soporte clave de los US$65.000 en donde hay una mayor concentración de puts, de haber una ruptura de ese nivel al cierre de los mercados, la presión vendedora podría continuar hasta encontrar el siguiente gran bloque de protección institucional situado en la zona de los US$60.000.

Fuente: xStation5

