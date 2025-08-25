Precio del dólar hoy: el peso mexicano sube tras publicación de la cuenta corriente del segundo trimestre

El peso mexicano inició la semana con retrocesos, mientras los inversionistas procesaban los datos externos de la economía. El tipo de cambio sube 0.4% este lunes 25 de agosto, con cotizaciones que han oscilado entre un máximo de 18.65 y un mínimo de 18.55 en la sesión.

Superávit de la cuenta corriente en el segundo trimestre

El dato más relevante de la jornada fue la cuenta corriente del segundo trimestre, que mostró un superávit de 206 millones de dólares, una mejora considerable frente al fuerte déficit de más de 11,000 millones reportado en los primeros tres meses del año.

Este indicador refleja el balance de todas las transacciones de México con el exterior, desde exportaciones e importaciones hasta remesas y pagos de utilidades o intereses al extranjero.

Factores detrás de la mejora

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cambio de signo se explicó principalmente por:

Un mejor desempeño del comercio de bienes no petroleros .

La entrada sostenida de remesas, que siguen actuando como un pilar para la balanza externa.

Sin embargo, el informe también mostró que:

Los pagos de renta primaria —intereses de deuda y utilidades repatriadas— continúan presionando las cuentas externas.

El déficit en servicios, particularmente en transporte y turismo, sigue siendo un factor negativo.

Riesgos y visión de analistas

Aunque el superávit luce positivo, los analistas advierten que no necesariamente implica una posición más sólida a futuro. La cuenta financiera mostró salidas de capital de cartera, en un contexto marcado por la volatilidad global y la expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos y México.

Análisis técnico

En el corto plazo, el tipo de cambio el peso mexicano enfrenta una resistencia inmediata en la zona de 18.65, donde se registró el máximo de la sesión. Una ruptura sostenida por encima de ese nivel podría abrir espacio hacia 18.72 e incluso 18.85. En contraste, el soporte clave se ubica en torno a 18.52; un quiebre de esa zona podría acelerar la presión bajista hacia 18.40. El RSI en torno a 59 sugiere que aún no se alcanzan niveles de sobrecompra, pero el estrechamiento de las Bandas de Bollinger apunta a que el mercado podría prepararse para movimientos más volátiles en las próximas sesiones.

Fuente: xStation5.

_______



📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: