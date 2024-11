Precios del cacao en ascenso 💡

El mercado del cacao ha experimentado un crecimiento muy fuerte desde principios de esta semana, ya que han surgido preocupaciones sobre la cosecha actual en Costa de Marfil. Actualmente, la cosecha avanza sin problemas y los env铆os a los puertos son hasta un 30% m谩s altos que el a帽o pasado. Sin embargo, las recientes lluvias en algunas 谩reas del pa铆s han provocado la aparici贸n de moho en los granos de cacao secos y algunos env铆os no est谩n siendo aceptados por los comerciantes. Adem谩s, la sequ铆a y las altas temperaturas en otras 谩reas amenazan a los 谩rboles de cacao antes de la llamada temporada media, que comienza en abril. No obstante, las lluvias ahora son cruciales desde la perspectiva de la temporada principal en curso. Las cantidades excesivas de estas est谩n causando problemas de suministro y podr铆an provocar enfermedades de los 谩rboles y la formaci贸n de moho durante el 煤ltimo per铆odo clave de la cosecha principal en diciembre. Al mismo tiempo, estamos viendo un nuevo descenso de las existencias de cacao en los puertos de Nueva York (cacao para entrega a futuro), que ahora est谩n en su nivel m谩s bajo desde 2005. Los precios del cacao han subido alrededor de un 17% esta semana. El precio ahora est谩 en su nivel m谩s alto desde mediados de octubre y est谩 probando la zona de alrededor de 8.200 d贸lares por tonelada. La l铆nea de tendencia alcista se rompi贸 ayer. El aumento actual parece ser especulativo, pero nuevos problemas en el suministro podr铆an llevar a una ruptura de la resistencia cerca de los 8.400 d贸lares por tonelada. Entonces se abrir谩 el camino hacia la resistencia cerca de los 10.000 d贸lares. El cacao estuvo por 煤ltima vez en estos niveles en junio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "