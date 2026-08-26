Previa de Nvidia: superar las expectativas por poco será una decepción

Nvidia llega al informe de resultados del miércoles en una situación en la que unos resultados sólidos han dejado de ser suficientes para impulsar sus acciones al alza. Desde hace ya muchos trimestres, la compañía ha presentado resultados que no hace mucho habrían parecido casi inimaginables y, aun así, sus acciones han conseguido caer después de las publicaciones. Los últimos cuatro informes de resultados de Nvidia provocaron caídas posteriores en el precio de la acción, a pesar de que la compañía superó sistemáticamente las expectativas.

Esta vez, el listón está aún más alto. El mercado ya no quiere ver simplemente otro resultado por encima del consenso. Nvidia necesita presentar resultados muy sólidos, unas perspectivas significativamente mejores para el próximo trimestre y, sobre todo, evidencias de que el actual auge de la infraestructura de inteligencia artificial no termina con Blackwell. Los inversionistas querrán información concreta sobre la demanda, los pedidos, el despliegue de los chips más recientes y el calendario para la transición hacia la próxima generación, Vera Rubin.

En última instancia, el futuro podría resultar más importante que el propio segundo trimestre. Con la escala actual de Nvidia, la compañía ya no necesita demostrar que la IA está generando una enorme demanda. El mercado ya lo sabe. La pregunta es si esa demanda será lo suficientemente grande como para justificar varios años más de crecimiento excepcionalmente sólido.

Principales expectativas financieras

Ingresos: aproximadamente USD 92.200 millones

aproximadamente USD 92.200 millones BPA: aproximadamente USD 2,09

aproximadamente USD 2,09 Ingresos de Data Center: aproximadamente USD 85.700 millones

aproximadamente USD 85.700 millones Crecimiento de los ingresos de Data Center: más del 100% interanual

más del 100% interanual Ingresos de Vera Rubin para el año completo: consenso de aproximadamente USD 45.300 millones

consenso de aproximadamente USD 45.300 millones Ingresos de Data Center para el año fiscal 2027: consenso de aproximadamente USD 368.800 millones

consenso de aproximadamente USD 368.800 millones Expectativas del mercado para el Q3: aproximadamente USD 103.700 millones

aproximadamente USD 103.700 millones Expectativas más agresivas: hasta USD 107.000–108.000 millones de ingresos en el 3T

Las cifras por sí solas muestran la magnitud del desafío. El consenso prevé ingresos superiores a USD 92.000 millones, casi el doble del nivel registrado un año antes. Se espera que Data Center genere alrededor de USD 85.700 millones. Este segmento representa la inmensa mayoría de la historia de crecimiento de Nvidia y sigue siendo el principal punto de referencia para todo el mercado de IA.

Data Center necesita volver a impresionar

No hay duda de que Data Center estará en el centro del informe de resultados. Las expectativas para el segmento se han elevado durante el último año hasta niveles que no hace mucho habrían parecido poco realistas. El consenso para el segundo trimestre ha aumentado desde alrededor de USD 56.400 millones en junio de 2025 hasta los actuales USD 85.700 millones. Esta es una señal muy importante. Nvidia continúa creciendo a un ritmo que domina todo el sector, pero el mercado está empezando a plantearse una pregunta más difícil: ¿hasta qué punto pueden seguir aumentando de manera realista las expectativas?

Por eso, incluso un resultado dentro del rango de USD 92.000–93.000 millones podría resultar insuficiente si no viene acompañado de comentarios muy sólidos sobre los próximos trimestres. Ya están surgiendo expectativas de que Nvidia podría generar alrededor de USD 95.000 millones en ingresos durante el trimestre actual. Si la compañía presenta únicamente un resultado ligeramente superior al consenso, los inversionistas podrían interpretarlo como una decepción, incluso si técnicamente representa otro trimestre récord.

Blackwell ya es el presente. Rubin necesita mostrar el futuro

La pregunta clave ya no será simplemente si Blackwell se está vendiendo bien. El mercado sabe que la demanda de esta generación sigue siendo muy fuerte. Lo que importa ahora es cuánto tiempo puede mantenerse elevada esa demanda y con qué fluidez puede Nvidia realizar la transición hacia la siguiente etapa de su desarrollo.

Vera Rubin podría ser aún más importante. Actualmente, el consenso prevé alrededor de USD 45.300 millones en ingresos de Rubin para el año completo, y el mercado querrá saber exactamente cuándo comenzará el despliegue a gran escala de los nuevos sistemas.

Si Nvidia confirma este calendario, el mercado recibirá algo mucho más valioso que otro resultado por encima de las expectativas. Obtendrá evidencias de que el crecimiento no está vinculado a un único ciclo de producto, sino de que la compañía es capaz de lanzar de forma constante sucesivas generaciones de infraestructura de IA y convertirlas fluidamente en ingresos.

Los pedidos serán más importantes que los propios resultados

En el caso de Nvidia, la información que va más allá del estado de resultados es cada vez más importante. Los inversionistas querrán saber cómo se encuentra la cartera de pedidos, qué están planificando los principales clientes y con qué rapidez están llegando los nuevos chips a los centros de datos.

Esto es especialmente importante para Rubin. El simple anuncio de una nueva arquitectura ya no será suficiente. El mercado esperará datos concretos: quién está comprando, cuándo comienzan las entregas, cuál es la magnitud de los pedidos y si los clientes están preparados para aumentar el gasto durante la transición hacia la nueva generación.

Por lo tanto, Nvidia necesita demostrar no solo la demanda actual, sino también visibilidad de ingresos para los próximos trimestres. Esto podría determinar, en última instancia, si la valoración actual todavía tiene margen para seguir expandiéndose.

La IA todavía necesita a Nvidia, pero Nvidia debe demostrar que la IA la necesitará aún más

Toda la tesis de inversión de Nvidia se basa ahora en un supuesto central: el gasto en infraestructura de IA seguirá aumentando, mientras que Nvidia continuará siendo el principal proveedor del hardware necesario para respaldar ese gasto.

Los datos del mercado continúan confirmando una demanda muy sólida. En el trimestre anterior, Nvidia generó USD 81.600 millones en ingresos, lo que representa un crecimiento interanual del 85,2%, mientras que los ingresos de Data Center alcanzaron USD 75.200 millones, un alza del 92%. El problema es que, con la escala actual de Nvidia, mantener ese ritmo es cada vez más difícil. Cada trimestre exige que la compañía añada decenas de miles de millones de dólares a una base de ingresos que ya es enorme.

Por eso, el informe del miércoles también servirá como prueba para el mercado de IA en general. Si Nvidia presenta un fuerte crecimiento, eleva sus perspectivas y confirma una enorme demanda por las futuras generaciones de chips, será una señal de que las inversiones de Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y otros gigantes tecnológicos todavía tienen margen para seguir expandiéndose.

Sin embargo, si el crecimiento de los pedidos comienza a estabilizarse y las previsiones se sitúan solo marginalmente por encima del consenso, el mercado podría empezar a plantearse preguntas mucho más difíciles sobre los retornos de todo el ciclo de inversión en IA.

Los márgenes también estarán bajo la lupa

Nvidia ha desarrollado una rentabilidad excepcionalmente alta a lo largo de los años, mientras que su ventaja tecnológica y el ecosistema CUDA le han permitido mantener márgenes muy sólidos. Sin embargo, a medida que cambian las arquitecturas y los sistemas completos se vuelven cada vez más complejos, están surgiendo interrogantes sobre cómo evolucionarán esos márgenes.

Nvidia ya no puede limitarse simplemente a crecer. También debe mantener una elevada rentabilidad. El consenso prevé que los márgenes brutos continúen siendo muy sólidos, aunque se espera cierto descenso respecto de los niveles históricos durante los próximos años. Para el año fiscal 2027, actualmente se proyecta un margen bruto de Data Center de alrededor del 76,6%.

Esta será una parte importante del informe. Si Nvidia consigue simultáneamente un crecimiento muy rápido de los ingresos, mantiene márgenes elevados y continúa invirtiendo fuertemente en el desarrollo de productos, el mercado tendrá muchos menos motivos para cuestionar la calidad de ese crecimiento.

Nvidia se expande cada vez más allá del negocio de los chips

El informe también ofrecerá una oportunidad para evaluar la estrategia más amplia de Nvidia. La compañía se está posicionando cada vez más como proveedor de infraestructura completa de IA, que abarca GPU, CPU, redes, sistemas de servidores y software CUDA.

Vera CPU podría convertirse en otra pieza de este rompecabezas. Según las previsiones citadas, los ingresos de CPU podrían alcanzar alrededor de USD 20.000 millones este año, con un mercado potencial estimado de aproximadamente USD 200.000 millones.

Esto no cambia el hecho de que las GPU siguen siendo el centro absoluto de la tesis de inversión de Nvidia. Sin embargo, demuestra que la ambición de la compañía es controlar una proporción cada vez mayor de la infraestructura necesaria para construir “fábricas de IA”. Cuantos más componentes compren los clientes a un único proveedor, más difícil será sustituir posteriormente toda la arquitectura por soluciones de AMD, Intel o chips desarrollados internamente.

El mayor riesgo es el nivel de las expectativas

Nvidia no necesita demostrar hoy que es el líder en IA. El mercado ya lo sabe. Necesita demostrar que su ventaja será lo suficientemente grande como para sostener un crecimiento extraordinario durante los próximos años.

Por eso, superar las expectativas por poco podría convertirse en una decepción.

Si Nvidia presenta ingresos de USD 92.000–93.000 millones, pero ofrece previsiones para el próximo trimestre solo marginalmente superiores a las expectativas, los inversionistas podrían concluir que la compañía entregó exactamente lo que el mercado ya esperaba. Si, por el contrario, vemos un resultado más cercano a USD 95.000 millones, unas previsiones muy sólidas de alrededor de USD 107.000–108.000 millones e información concreta sobre los pedidos de Rubin y los calendarios de despliegue, la situación será muy diferente.

Por eso, esta vez Nvidia necesita hacer algo más que simplemente superar las expectativas. Necesita superarlas lo suficiente como para generar nuevas expectativas de cara al futuro.

Puntos clave

Nvidia afronta uno de los informes de resultados más importantes de toda la actual temporada de resultados. No porque el mercado esté preocupado por unos resultados débiles. Todo lo contrario: los inversionistas esperan casi de forma unánime otro trimestre récord. El problema es que un trimestre récord se ha convertido en algo habitual para Nvidia.

El listón se ha situado tan alto que un buen resultado podría interpretarse como una decepción. Nvidia necesita superar de manera muy significativa el consenso, realizar una clara revisión al alza de sus perspectivas para el próximo trimestre y proporcionar información concreta sobre los pedidos y despliegues de sus últimas generaciones de chips.

Blackwell necesita confirmar la fortaleza del ciclo actual, pero Rubin debe responder a la pregunta de qué viene después. El mercado querrá comprobar que la transición entre generaciones es fluida, que los clientes ya se están preparando para los despliegues y que Nvidia cuenta con suficientes pedidos para mantener su trayectoria de crecimiento durante 2027 y 2028.

Por lo tanto, el informe del miércoles será menos una prueba de si Nvidia sigue creciendo y más una prueba de si puede continuar creciendo más rápido de lo que el mercado ya ha descontado.

Y precisamente por eso, en el caso de Nvidia, superar las expectativas por poco podría ser una decepción.