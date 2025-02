Previa Resultados Nvidia

Nvidia ha mostrado una volatilidad considerable en su cotización desde junio, con el precio de la acción fluctuando entre los niveles de resistencia de $136 a $140 y los soportes en $116. A pesar de esta volatilidad, el posicionamiento actual de los inversores es menos concentrado en comparación con ocasiones anteriores. Además, se observa una moderación en el volumen de operaciones y un RSI que se encuentra por debajo del nivel de 70, lo que indica una presión de compra menos intensa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Se espera que los resultados del segundo trimestre de Nvidia superen el consenso del mercado, con proyecciones de ingresos de $29.850 millones y un margen bruto del 76.2%. Estas expectativas están impulsadas por una fuerte demanda en sus centros de datos y una guía alcista para el tercer trimestre, con ingresos proyectados en $32.95 mil millones. Sin embargo, persiste la preocupación de que la acción pueda entrar en un período lateral similar al observado en la segunda mitad de 2023, lo que podría limitar el potencial de alza.

¿Cómo afecta al índice?

El impacto de estos resultados en el US100 podría ser significativo, dada la influencia de Nvidia en el sector tecnológico y su peso en los índices. Un informe positivo podría reforzar el sentimiento alcista en el índice, mientras que cualquier decepción podría exacerbar la volatilidad, especialmente considerando que el movimiento implícito del día de ganancias es de aproximadamente 9.4%, lo que equivale a $300 mil millones en cualquier dirección. Esto subraya la importancia de los resultados de Nvidia como un catalizador clave para el desempeño del US100 en el corto plazo.



Fuente: unusualwhales El US100 retrocede cerca del 1.5% durante la jornada de hoy, en anticipación a los resultados de Nvidia. Este retroceso marca el primer indicio de una corrección significativa, ya que la ruptura del nivel de 23.6% en el retroceso de Fibonacci sugiere que el precio podría continuar cayendo hasta alcanzar el nivel de 50.0% en el mismo indicador. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el US100 se recupere si Nvidia sorprende al mercado con resultados empresariales excepcionales.



