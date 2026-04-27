Previa resultados Q1: la semana más importante del año para los mercados llega con el S&P 500 en máximos históricos

El S&P 500 entra en la semana del 27 de abril habiendo ganado cerca de un 10% en el mes, con futuros cotizando en torno a los 7.189 puntos y el índice en máximos históricos. Esa fortaleza llega a una semana que concentra simultáneamente cuatro de los cinco grandes catalizadores que los mercados pueden enfrentar en un período de cinco días, resultados de las megacapitalizaciones tecnológicas, decisión de la Fed, confirmación de Kevin Warsh como nuevo presidente del banco central y el conflicto en Oriente Medio con el Brent cotizando en torno a los 106 dólares.

El estado de la temporada

Antes de analizar lo que viene, conviene situar en contexto lo que ya ocurrió. Con el 28% del S&P 500 habiendo reportado, el 84% de las compañías superó estimaciones de BPA y el 81% superó estimaciones de ingresos, ambos porcentajes por encima de los promedios históricos de cinco y diez años. La tasa de crecimiento de beneficios combinada se ubica en el 15,1% interanual, por encima del 13,1% que el consenso estimaba el 31 de marzo, con nueve de los once sectores reportando revisiones al alza desde el cierre del trimestre.

Margen de beneficio neto de la temporada Q1 2026 hasta la semana pasada. Fuente: FactSet.

El dato más llamativo de la temporada hasta ahora es el margen neto, porque el margen neto combinado del S&P 500 para el Q1 2026 es del 13,4%, el más alto desde que FactSet comenzó a registrar esta métrica en 2009, superando el récord anterior del 13,2% registrado en el Q4 2025.

El sector de tecnología de la información lidera con un margen del 29,1% frente al 25,4% del mismo período del año anterior. Este resultado es notable porque se produce en un trimestre donde el petróleo promedió niveles elevados derivados del conflicto con Irán, lo que sugiere que las compañías tecnológicas tienen una capacidad de defensa de márgenes que el mercado de renta variable ha reconocido y que justifica parte del múltiplo premium que mantiene el sector. Las estimaciones de margen para el resto de 2026 son aún más optimistas con un 14,1% para el Q2, 14,6% para el Q3 y 14,6% para el Q4.

El miércoles como epicentro

El miércoles 29 de abril es el día de mayor densidad informativa de la semana, porque tras el cierre del mercado reportan Microsoft (MSFT.US), Meta (META.US), Alphabet (GOOGL.US) y Amazon (AMZ.US), cuatro de los cinco componentes del Mag 7 que esta semana publican resultados. Las estimaciones del consenso apuntan a un crecimiento de ingresos del 16,2% para Microsoft con un BPA de 4,05 dólares, un crecimiento del 18,5% para Alphabet con un BPA de 2,63 dólares, un crecimiento del 31,3% para Meta con un BPA de 6,64 dólares y un crecimiento del 13,8% para Amazon con un BPA de 1,63 dólares. En términos de capitalización, estas cuatro compañías más Apple representan aproximadamente el 25% del S&P 500, y sus guías para el segundo trimestre serán tan relevantes como los propios números del trimestre cerrado.

El punto de mayor atención en cada caso es distinto, para Microsoft, el mercado monitoreará el crecimiento de Azure, que debe superar el 38% del trimestre anterior tras la decepción de octubre de 2025 que hundió la acción un 10% en un día. Para Meta, la clave es el balance entre el crecimiento de ingresos publicitarios y el incremento del gasto de capital, con free cash flow proyectado en solo 4.000 millones, el más bajo en casi cuatro años. Para Alphabet, la atención estará en Google Cloud, que debe crecer cerca del 50%, y en cualquier señal sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre las búsquedas. Para Amazon, el crecimiento de AWS es el indicador principal, estimado en un 26% interanual.

Las siete empresas más importantes del mundo con capitalización bursátil total y participación en el S&P 500. Fuente: MacroMicro.

El mismo miércoles, la Reserva Federal publica su decisión de tasas, el consenso es unánime en que las tasas permanecerán sin cambios en el rango de 3,5%-3,75%, y el mercado descuenta apenas 14 puntos básicos de recortes para el conjunto de 2026. Lo relevante es la comunicación de cualquier señal que confirme que la Fed reconoce que los riesgos para la estabilidad de precios y el empleo están ahora más equilibrados, lo que sería interpretada como un sesgo modestamente más restrictivo.

El Comité Bancario del Senado también vota el miércoles la confirmación de Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell, cuyo mandato expira el 15 de mayo. La retirada del bloqueo del senador Tillis tras el cierre de la investigación del Departamento de Justicia sobre la Fed allana el camino para una confirmación relativamente rápida.

El jueves y el resto de la semana

El martes 28 de abril, antes de que la semana entre en su fase más intensa, reportan BP (BP.US) con estimaciones de BPA de 88 centavos, General Motors (GM.US) con 2,60 dólares, Coca-Cola (COKE.US) con 0,81 dólares, UPS (UPS.US) con 1,04 dólares y Visa (V.US) con 3,10 dólares tras el cierre.

El jueves 30 de abril reporta Apple (AAPL.US) tras el cierre, con estimaciones de un BPA de 1,95 dólares y un crecimiento de ingresos del 15% interanual hasta los 109.690 millones. La atención estará en cualquier señal sobre el impacto de la especulación en torno a que Qualcomm estaría desarrollando procesadores para smartphones con OpenAI, noticia que ya envió la acción de Apple a la baja el lunes. Antes del mercado reportan Eli Lilly (LLY.US) con estimaciones de BPA de 6,88 dólares, Mastercard (MA.US) con 4,41 dólares, Caterpillar (CAT.US) con 4,65 dólares y ConocoPhillips (COP.US) con 1,67 dólares, este último relevante como termómetro del sector energético en el entorno de petróleo elevado.

El viernes 1 de mayo cierra la semana con Exxon Mobil (XOM.US) y Chevron (CVX.US) reportando antes del mercado, aunque varios mercados europeos y asiáticos estarán cerrados por el Día Internacional del Trabajo.

El riesgo central

Con el S&P 500 en máximos históricos y el margen neto en su nivel más alto en más de 15 años, el listón para sorprender positivamente al alza esta semana es el más exigente que el mercado ha enfrentado en todo el ciclo. Goldman Sachs advirtió que el índice NAAIM de exposición a renta variable regresó al 94, que el posicionamiento es elevado y que el rebalanceo de fin de mes podría ser uno de los mayores desequilibrios vendedores en la historia reciente de los mercados de pensiones. Andrew Slimmon de Morgan Stanley señaló que el mercado está concentrado en un grupo muy reducido de acciones especulativas y que históricamente esa concentración ha precedido correcciones.

El Índice de Exposición NAAIM refleja la exposición real a la renta variable de los gestores institucionales profesionales y se utiliza ampliamente como indicador de sentimiento contrario para evaluar el sobrecalentamiento o el pánico del mercado. Fuente: MacroMicro.

La variable que el mercado aún no puede controlar es el Estrecho de Ormuz, el Brent (OIL) sube un 1,3% este lunes hasta los 106,70 dólares después de que Trump cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para las negociaciones. Axios reportó el domingo que Irán ha presentado una nueva propuesta para reabrir el estrecho a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo de puertos iraníes, pero la historia reciente de las últimas semanas muestra que cada avance diplomático ha sido seguido de una nueva complicación en las siguientes 24 horas. Si el resultado de las negociaciones se deteriora esta semana mientras las megacapitalizaciones reportan, los activos de mayor beta, los mismos que lideraron el rally, serían los primeros en sufrir la corrección.