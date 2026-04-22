Previa Tesla: la narrativa pesa más que los números

Las acciones de Tesla han caído hasta 30% desde sus máximos en el punto más profundo de la corrección. Sin embargo, de cara a los resultados, el sentimiento hacia la compañía ha mejorado claramente, pese a señales de dificultades visibles en los reportes de entregas de vehículos. La pregunta es si los inversionistas realmente tienen algo por lo cual esperar.

TSLA.US (D1)



Fuente: xStation

Los reportes de producción y entregas apuntan a un problema fundamental relevante en el modelo de negocio de Tesla. La compañía entregó alrededor de 350 mil vehículos frente a una producción cercana a 400 mil, lo que implica una brecha significativa entre capacidad y demanda real. Generar demanda será considerablemente más difícil que expandir la producción.

Las expectativas para la compañía son las siguientes:

Ingresos: 22.000 millones de dólares

22.000 millones de dólares EPS: 0,36–0,37 dólares

0,36–0,37 dólares Margen bruto: 17,5%

Sin embargo, Tesla es una compañía compleja y poco convencional, por lo que las expectativas y reacciones del mercado también pueden serlo. Más allá de los resultados agregados, es clave observar los distintos segmentos del negocio.

El segmento más importante, el automotriz, sigue bajo presión y no hay señales claras de mejora. Aun así, si la compañía logra mostrar crecimiento en ingresos o expansión de márgenes, podría abrir espacio para una subida en la acción.

El segmento de energía muestra un desempeño mucho más sólido en casi todos los frentes, aunque probablemente seguirá siendo demasiado pequeño para impactar significativamente los resultados totales.

Lo que probablemente definirá la reacción del mercado serán los segmentos de robotaxis, robótica y semiconductores.

Los robotaxis podrían enfrentar un punto de inflexión: el servicio ya ha sido lanzado en Dallas y Houston, y el esperado “Cyber Cab” debería entrar en producción en las próximas semanas.

La línea de robots Optimus sigue siendo una incógnita, con dudas importantes sobre su rentabilidad y demanda.

El verdadero “comodín” es la fabricación de semiconductores y la iniciativa “terra-fab”. Cualquier avance concreto podría generar euforia, mientras que señales de cautela o un gasto en capital (capex) superior a lo esperado podrían eliminar el entusiasmo del mercado.

Si surgen novedades en este frente, los inversionistas estarán especialmente atentos a posibles menciones de colaboración con SpaceX o xAI.

En definitiva, la clave antes de los resultados de Tesla es que el precio de la acción probablemente estará más influenciado por la narrativa que por los datos financieros. Promesas y expectativas pueden ser suficientes para impulsar la acción, mientras que cualquier decepción podría deteriorar rápidamente el sentimiento del mercado.