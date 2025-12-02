Publicación del IPC en la Eurozona

Informe del IPC en la Eurozona
- IPC: real: 2,2% interanual. Pronóstico: 2,1%. Anterior: 2,1%.
- IPC: real: -0,3% intermensual. Anterior: 0,2%.
- IPC subyacente: real: 2,4% interanual. Pronóstico: 2,4%. Anterior: 2,4%.
- IPC subyacente: real: -0,5% intermensual. Anterior: 0,3%.
Lectura de empleo en la Eurozona
- Tasa de desempleo : 6,4% (Pronóstico 6,3%. Anterior 6,4%).
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
