¿Qué bolsa lidera el rendimiento en 2026? El Kospi rompe récords históricos

El Kospi supera los 6.000 puntos, tras un repunte del 76% en 2025, posicionándose como el mercado con mejor desempeño global.

Corea del Sur aprueba una reforma que obliga a cancelar acciones propias en un plazo máximo de un año, reduciendo prácticas de control corporativo vía tesorería.

La medida apunta a reducir el histórico descuento coreano en valuaciones frente a mercados desarrollados.

El Kospi acumula más de 40% de alza en 2026, tras haber subido 76% en 2025, y recientemente superó los 6.000 puntos, marcando máximos históricos. Analistas atribuyen parte significativa del rally a la expectativa de reformas que reduzcan el tradicional “descuento coreano”, es decir, la brecha de valoración frente a otras bolsas desarrolladas.

Derechos minoritarios y modernización del gobierno corporativo

El Parlamento de Corea del Sur aprobó una revisión sustancial de la Ley Comercial que obliga a las empresas locales a cancelar las acciones propias dentro de un año desde su adquisición. La medida busca eliminar una práctica común entre los grandes conglomerados familiares, los chaebol, que utilizaban acciones en tesorería como herramienta para consolidar control y diluir la influencia de accionistas minoritarios.

La reforma marca un giro relevante en la gobernanza corporativa del país, al establecer un mandato legal donde anteriormente predominaba la discrecionalidad empresarial. Aunque la normativa contempla ciertas excepciones bajo aprobación de accionistas, el mensaje político es priorizar retorno y equidad de acciones.

La reforma también introduce mecanismos que fortalecen la participación de accionistas minoritarios. Entre ellos destacan el voto acumulativo para la elección de directores, la elección separada de auditores y la obligación explícita de que los directores consideren los intereses de todos los accionistas.

Estas medidas forman parte del programa del presidente Lee Jae Myung, quien impulsó la agenda como eje central de su campaña, apelando especialmente al creciente grupo de inversionistas minoristas locales, conocidos como las “hormigas”, que han ganado protagonismo en el mercado.

El presidente sur coreano Lee Jae Myung en una reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Fuente: Shutterstock

Liderazgo global del Kospi

El mercado ya venía descontando mejoras estructurales. La cancelación obligatoria de acciones propias tiene implicancias financieras directas como que al reducir el número de acciones en circulación, aumenta el beneficio por acción y potencialmente mejora métricas como ROE, factores altamente valorados por fondos internacionales.

Gráfico del Kospi en un intervalo de 6 meses. Fuente: Yahoo Finanzas

Antes incluso de la aprobación formal, grandes compañías como Samsung Electronics, SK Hynix y Hyundai Motor anunciaron planes para cancelar acciones propias, anticipándose a la nueva normativa y enviando señales de alineación con la agenda reformista.

No obstante, algunos sectores empresariales expresaron preocupación respecto a la pérdida de herramientas defensivas frente a ofertas hostiles de adquisición. El texto final de la ley incorpora ciertas flexibilidades, aunque mantiene el espíritu central de limitar el uso estratégico de acciones en tesorería para fines de control.

Corea toma la delantera en Asia

A diferencia de otros mercados desarrollados donde la cancelación de acciones recompradas es opcional, Corea del Sur optó por un enfoque obligatorio, posicionándose como pionera regional en materia de gobernanza corporativa. Esta diferenciación normativa podría alterar la percepción de riesgo estructural del mercado coreano ante inversionistas globales, especialmente aquellos con enfoque ESG y de gobierno corporativo.

La reforma representa un cambio estructural más que coyuntural. El mercado celebra una señal política de alineación con estándares internacionales de gobernanza. Si el “descuento coreano” comienza a comprimirse de forma sostenida, este crecimiento podría extenderse más allá de 2026, particularmente en sectores exportadores y tecnológicos de alta capitalización. No obstante, tras un rally acumulado superior al 100% en dos años, el desafío será sostener flujos internacionales sin generar sobreextensión en valuaciones. En este contexto, Corea del Sur transita hacia un mercado que busca consolidarse como premium en Asia, apoyado en reformas institucionales e impulso bursátil excepcional.

Gráfico MSCI Korea - Intervalo 4 horas. Fuente: xStation 5