Apertura americana: la calma antes de la tormenta de IA

- El mercado se posiciona con optimismo antes del reporte de Nvidia, que actuará como prueba clave para el superciclo de IA y podría definir si el S&P 500 y el NASDAQ 100 retoman impulso hacia nuevos máximos.
- El mercado se posiciona con optimismo antes del reporte de Nvidia, que actuará como prueba clave para el superciclo de IA y podría definir si el S&P 500 y el NASDAQ 100 retoman impulso hacia nuevos máximos.
La espera está por terminar. La sesión en Wall Street está dominada por uno de los eventos más relevantes del trimestre: la publicación de los resultados de Nvidia (NVDA.US) tras el cierre. Nvidia prácticamente cierra la temporada de resultados de las grandes compañías, considerando que su calendario fiscal está ligeramente desfasado respecto a otros pesos pesados del mercado.
Los futuros de los índices estadounidenses anticipan una apertura positiva: el S&P 500 (US500) sube 0,5% y el NASDAQ 100 (US100) avanza más de 1%. Por ahora, el mercado parece dejar en segundo plano los riesgos vinculados al comercio internacional e Irán, enfocándose en el desempeño de Nvidia. Compañías estrechamente vinculadas, como TSMC y ASML, cotizan en máximos históricos, mientras que usuarios clave de su tecnología, como Microsoft, han mostrado rezago relativo. El mercado evalúa si resultados excepcionalmente sólidos bastarán para impulsar nuevos máximos o si se impondrá una reacción de “sell the news”.
Se espera que Nvidia reporte un crecimiento de ingresos cercano al 68%, lo que implicaría una aceleración respecto a los dos trimestres anteriores. Aunque la acción luce exigente en términos de P/E histórico, el P/E proyectado sugiere una valoración más moderada. Fuente: Bloomberg Finance LP
El precio de la acción permanece en consolidación, mientras que la valoración proyectada se sitúa en niveles similares a los observados en la recuperación entre el primer y segundo trimestre de 2025. Por otras métricas, Nvidia no aparenta estar excesivamente exigente. Sin embargo, deberá superar expectativas y evitar señales de problemas en cumplimiento de pedidos; el mercado exige una proyección robusta. Fuente: Bloomberg Finance LP
El sector tecnológico enfrenta un punto de inflexión. Aunque los clientes de Nvidia anuncian planes masivos de capex, el NASDAQ 100 ha mostrado debilidad relativa frente al mercado amplio, elevando la relevancia del informe.
Análisis técnico: US500
El US500 ha superado recientemente al US100, impulsado por una rotación de capital hacia acciones defensivas. Sin embargo, las acciones tecnológicas lideran la tendencia en Wall Street hoy. Nvidia está saliendo de la consolidación y cotiza a sus niveles más altos desde noviembre, lo que permite al US500 alcanzar su punto más alto desde la ola de ventas del 12 de febrero. Si Nvidia presenta buenos resultados, el US500 tiene la posibilidad de alcanzar los 7000 puntos, mientras que el US100 podría acercarse a los 26 000.
Noticias corporativas:
- Nvidia (NVDA.US): Las acciones suben 0,7% al inicio de la sesión. El mercado no solo espera un BPA superior al consenso, sino especialmente una proyección optimista respecto a la demanda de chips Blackwell. Nvidia ha mostrado desempeño relativo inferior frente al índice de semiconductores (SOX), lo que convierte este reporte en un momento decisivo para la continuidad del ciclo alcista de IA.
- Sector litio: Productores de litio avanzan tras reportes de que Zimbabue suspendió exportaciones de concentrados y minerales en bruto. La medida afecta la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos y favorece acciones como Albemarle (+7%) y SQM (+4%).
- Los otros Magníficos: La mayoría de las denominadas “SIete Magníficos” opera al alza. Microsoft (+0,9%), Amazon (+0,6%) y Meta (+0,9%) avanzan. Apple (AAPL.US) es la excepción, cayendo 0,2%, manteniendo debilidad relativa pese al impulso reciente vinculado a planes de asistentes de IA en dispositivos.
- Cava, HP y Lowe’s: También se observan avances en compañías fuera del núcleo de IA. Cava, HP y Lowe’s registran subas tras resultados y proyecciones, reflejando que el capital busca oportunidades más allá del segmento de inteligencia artificial.
Resumen diario: ¿El comienzo del fin de la desinflación?
Javier Milei impulsa reforma a la Ley de Glaciares para liberar US$40.000 millones en cobre
El trigo en su nivel más alto en 8 meses
OpenAI recauda USD 110.000 millones en la mayor ronda de financiación privada de la historia
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "