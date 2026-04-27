¿Qué esperar de los datos económicos y resultados corporativos esta semana?

Los primeros minutos de la sesión del lunes en los mercados europeos muestran avances moderados en la mayoría de los índices bursátiles. Sin embargo, los futuros no reflejan esta tendencia. El DAX alemán cae 0,27%, mientras el EU50 retrocede 0,3%. Los inversionistas continúan centrando su atención en los nuevos reportes sobre el conflicto en Medio Oriente, que siguen siendo altamente ambiguos. En segundo plano, la temporada de resultados del T1 gana protagonismo y será el foco principal entre miércoles y jueves.

Precios actuales de contratos europeos. Fuente: xStation

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA SESIÓN DE HOY Y DEL RESTO DE LA SEMANA?

• Trump convoca reunión en la Situation Room con sus principales asesores de seguridad nacional para evaluar el estancamiento en las negociaciones con Irán y definir próximos pasos. Cualquier novedad desde este encuentro podría generar movimientos bruscos en los mercados, especialmente en petróleo y futuros.

• La propuesta de paz de Irán es el principal catalizador del día. Trump ha dejado claro que no levantará sanciones sin concesiones nucleares. La Casa Blanca señaló que “no negociará a través de la prensa” y solo aceptará un acuerdo que impida permanentemente que Irán obtenga armas nucleares. El bloqueo en las negociaciones continúa.

• Semana clave en términos macro y corporativos: decisiones de tasas de la Fed (miércoles), BCE y Banco de Inglaterra (jueves), además del Banco de Japón y Banco de Canadá. En datos, destacan el PCE de EE.UU., PIB e ISM manufacturero. Además, cinco compañías del grupo “Magnificent 7” reportan resultados, y cualquier decepción en este contexto de valoraciones elevadas podría provocar una corrección brusca desde máximos históricos.

Los reportes macroeconómicos más importantes programados para esta semana se detallan a continuación ⬇️



Fuente: XTB

Calendario de resultados corporativos



Fuente: XTB