¿Qué esperar de los tipos de interés en Reino Unido?

- La inflación británica repuntó al 3,4% en diciembre por el encarecimiento del tabaco y los vuelos, aunque el Banco de Inglaterra mantiene su expectativa de que vuelva hacia el 2% en primavera.
- Pese al repunte, continúan las señales de desaceleración económica, con un mercado laboral más débil y una política monetaria que se acerca al final de su ciclo de recortes.
La inflación en el Reino Unido se aceleró por primera vez en cinco meses, alcanzando el 3,4% interanual en diciembre, en comparación con el 3,2% de noviembre, ligeramente por encima de las previsiones (3,3%). El incremento de los precios se debió principalmente al aumento del impuesto especial al tabaco y al aumento de las tarifas aéreas. La inflación de los servicios, un indicador clave para el Banco de Inglaterra, subió del 4,4% al 4,5%, pero fue menor de lo previsto. El Banco de Inglaterra prevé que la inflación se acerque a su objetivo del 2% en primavera, gracias a las medidas gubernamentales, como la congelación de las tarifas ferroviarias y la reducción de las facturas energéticas. A pesar de ello, el banco central se acerca al final de su ciclo de recortes de tipos de interés, vigilando el mercado laboral en busca de indicios de desaceleración. La libra se depreció ligeramente tras la publicación de los datos, pero actualmente ronda los 1,3440 dólares estadounidenses, y las expectativas de futuros recortes de tipos se mantienen prácticamente sin cambios.
¿Puede al aumento de la inflación influir en la decisión de tipos de Reino Unido?
En diciembre, los precios del tabaco aumentaron un 3% intermensual debido al aplazamiento de los aumentos de impuestos, y los precios de los billetes de avión subieron un 28,6% intermensual, lo que llevó a la tasa de inflación más alta en el transporte desde 2022. Los precios de los alimentos aumentaron un 4,5% interanual, principalmente debido al pan y los cereales, con descensos registrados en categorías como recreación, juegos y material deportivo. Al mismo tiempo, los datos indican una disminución de las presiones de costes en la industria: los precios en puerta de fábrica se mantuvieron sin cambios, mientras que los precios de las materias primas y los combustibles cayeron.
El aumento de la inflación de diciembre no cambiará la política del Banco de Inglaterra, ya que continúa la tendencia desinflacionaria general. El mercado laboral muestra signos de debilitamiento, con el menor crecimiento salarial desde 2020 y un desempleo del 5,1%, aunque el número de vacantes de empleo aumentó ligeramente. En noviembre, el PIB sorprendió con un resultado positivo de +0,3% intermensual, lo que sugiere cierta resiliencia en la economía.
El gráfico anterior muestra las contribuciones a la inflación del IPC en el Reino Unido
Fuente: ONS, Bloomberg Financial Lp
Fuente: Bloomberg Financial Lp
El mercado de futuros indica un recorte de los tipos de interés del Banco de Inglaterra en 2026 con un 83% de probabilidades de un segundo recorte de este tipo a finales de año.
