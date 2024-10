¿Qué hará el EURUSD en el discurso del BCE?

⚡El BCE actualiza los tipos de interés a las 14:15 Según el presidente del Banco Central de Portugal, la decisión de hoy será “fácil”, es decir, que el BCE reducirá los tipos de interés en 25 puntos básicos. El mercado estima que la probabilidad de esta decisión es del 99%. Sin embargo, la clave será la forma de comunicarlo del organismo y sus previsiones futuras, que pueden determinar la reacción del EURUSD. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el impacto de otros acontecimientos, como la decisión de la Fed de la próxima semana o la publicación de datos macroeconómicos no solo de la eurozona, sino también de Estados Unidos. Expectativas del mercado El consenso entre los analistas indica claramente un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés.

Se trata de la segunda reducción en el ciclo actual. El BCE ha anunciado que cada decisión se tomará por separado, pero podría hacer más de una pausa antes de decidir un nuevo recorte.

Esto sugiere que el próximo recorte después del de septiembre podría ser en diciembre . Entonces conoceremos el siguiente conjunto de proyecciones macroeconómicas.

Se espera que la mayoría de las proyecciones macroeconómicas se mantengan sin cambios, con una posible reducción de las perspectivas de crecimiento económico para el año en curso, en función de los débiles datos del PMI o el crecimiento limitado en algunas economías.

Se espera que la inflación vuelva al objetivo en la última parte de 2025 y caiga por debajo del objetivo en 2026.

Las predicciones del mercado son que la tasa de depósito se reducirá en el horizonte de 12 meses al 2,5% desde el nivel actual del 3,75%.

La gran mayoría de los miembros del BCE son más agresivos, pero no se puede descartar unos débiles datos macroeconómicos y la disminución del crecimiento salarial, que siguen siendo claves desde la perspectiva del BCE.

La inflación de la eurozona descendió en agosto hasta el 2,2%. La inflación subyacente se mantiene ligeramente elevada, en el 2,8%. El crecimiento de los salarios negociados se redujo de forma notable, lo que es un indicador importante desde la perspectiva del BCE. Por otra parte, el BCE sigue teniendo un problema con la inflación en el sector servicios, que se mantiene estable por encima del 4%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La mayoría de los miembros del BCE siguen manteniendo una postura agresiva, por lo que las posibilidades de acelerar el ritmo de los recortes son bastante escasas. Por supuesto, hay margen para más reducciones, dado el estancamiento de la economía europea. Fuente: Bloomberg Finance LP Los rendimientos de los bonos sugieren que la tasa objetivo debería estar alrededor del 2,25-2,5%. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Cómo reaccionará el mercado? La decisión de hoy ya está totalmente descontada en el mercado. Los inversores esperan un discurso equilibrado de Christine Lagarde, que comenzará a las 14:45. Lagarde ha mantenido una postura neutral en las últimas reuniones, indicando que las decisiones se tomarán de reunión en reunión. Mantener el tono actual debería respaldar al euro, dada la probabilidad de reducciones más rápidas de la Fed que del BCE. Sin embargo, la situación económica en la eurozona sigue siendo más débil y los mercados pueden ver esta dinámica como la clave de la política monetaria a corto plazo. Cualquier suavización del comunicado por parte del BCE podría debilitar al euro, ya que podría sugerir más recortes de tipos. En cambio, mantener el tono actual e indicar que no es necesario recortar los tipos pronto debido a los riesgos inflacionarios existentes (La inflación de los servicios o una disminución insuficiente del crecimiento de los salarios) podría fortalecer al euro. En el primer escenario, será posible romper el soporte cerca de 1,10 y caer aún más hacia el soporte de 1,0950. Si sucede el segundo planteamiento, el euro se apreciaría y el par podría probar el nivel de 1,1050, apoyado también por el esperado recorte de tipos de la Fed y la mejora del sentimiento en los mercados globales tras la sesión de ayer en Wall Street.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "