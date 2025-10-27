Leer más
06:52 · 27 de octubre de 2025

¿Qué impulsa el Nikkei 225 a cotizar en máximos?

Conclusiones clave
Japan Topix
ETFs
TTPX.DE, Amundi Japan Topix UCITS (Acc, EUR)
-
-
Conclusiones clave
  • El índice Nikkei 225 de Japón supera la marca de los 50.000 puntos por primera vez en la historia.
  • El Nikkei 225 registra su mes más fuerte en los últimos 15 años

El Nikkei 225 ha superado la marca de los 50.000 puntos por primera vez en la historia, cerrando con un alza del 2,54%, situándose en los 50.552 puntos. Este repunte refleja el optimismo sobre la relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el fuerte apetito por el riesgo global tras los beneficios récord en Wall Street.

Imagen de la bandera de JapÃ³n en un artÃ­culo sobre el Nikkei 225

El Nikkei 225 bate récords

La confianza de los inversores en Japón se ha visto respaldada por las expectativas de que el Banco de Japón mantendrá su política monetaria ultraflexible en la reunión del Banco de Japón de esta semana, así como por el respaldo político a las reformas procrecimiento de la primera ministra Sanae Takaichi. Las medidas fiscales expansivas planeadas por su gobierno han sido comparadas con la "Abenomics", lo que aumenta la esperanza de escapar de décadas de deflación. El yen se aprecia, con una subida de entre el 0,10% y el 0,20% frente a otras divisas del G10, mientras que el USD/JPY ha bajado un 0,17%, hasta los 152,820. El escenario principal es que el primer ministro Takaichi se reúna con el expresidente Trump durante su visita a Japón a finales de esta semana.

El apetito por el riesgo en la región Asia-Pacífico también se ve impulsado por la noticia de que Estados Unidos abandona sus planes de imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas.

Mapa de calor

En términos mensuales, el Nikkei 225 registra su mes más fuerte desde que comenzó la recopilación de datos en 2010, aumentando un 12,8% en solo un mes (octubre).

Rendimientos anuales del Nikkei 225

En términos anuales, 2025 marca el segundo año de mayores ganancias para el Nikkei 225 en los últimos 15 años, aunque vale la pena señalar que el repunte se aceleró recién alrededor de mediados de año.

Cotización del Nikkei 225

Superar el umbral histórico de los 50.000 puntos —más de tres décadas después del pico de la burbuja de 1989— indica una recuperación gradual de la confianza de los inversores en la economía japonesa.

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del Nikkei 225

 

29 de octubre de 2025, 12:46

El Nasdaq 100 sube antes de la Fed 🖋️
29 de octubre de 2025, 10:36

🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (29.10.2025)
29 de octubre de 2025, 10:06

El DAX 40 sube ligeramente impulsado por automotrices 📈 Mercedes avanza un 5 % tras buenos resultados de ventas
28 de octubre de 2025, 15:58

Wall Street sube a la espera de los resultados de las “Siete Magníficas”

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo