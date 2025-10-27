¿Qué impulsa el Nikkei 225 a cotizar en máximos?

El Nikkei 225 ha superado la marca de los 50.000 puntos por primera vez en la historia, cerrando con un alza del 2,54%, situándose en los 50.552 puntos. Este repunte refleja el optimismo sobre la relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el fuerte apetito por el riesgo global tras los beneficios récord en Wall Street.

El Nikkei 225 bate récords

La confianza de los inversores en Japón se ha visto respaldada por las expectativas de que el Banco de Japón mantendrá su política monetaria ultraflexible en la reunión del Banco de Japón de esta semana, así como por el respaldo político a las reformas procrecimiento de la primera ministra Sanae Takaichi. Las medidas fiscales expansivas planeadas por su gobierno han sido comparadas con la "Abenomics", lo que aumenta la esperanza de escapar de décadas de deflación. El yen se aprecia, con una subida de entre el 0,10% y el 0,20% frente a otras divisas del G10, mientras que el USD/JPY ha bajado un 0,17%, hasta los 152,820. El escenario principal es que el primer ministro Takaichi se reúna con el expresidente Trump durante su visita a Japón a finales de esta semana.

El apetito por el riesgo en la región Asia-Pacífico también se ve impulsado por la noticia de que Estados Unidos abandona sus planes de imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas.

En términos mensuales, el Nikkei 225 registra su mes más fuerte desde que comenzó la recopilación de datos en 2010, aumentando un 12,8% en solo un mes (octubre).

En términos anuales, 2025 marca el segundo año de mayores ganancias para el Nikkei 225 en los últimos 15 años, aunque vale la pena señalar que el repunte se aceleró recién alrededor de mediados de año.

Cotización del Nikkei 225

Superar el umbral histórico de los 50.000 puntos —más de tres décadas después del pico de la burbuja de 1989— indica una recuperación gradual de la confianza de los inversores en la economía japonesa.