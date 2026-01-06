Dow Jones en máximos históricos: el mercado espera definición en 49.100 puntos

El Dow Jones ha hecho lo que muchos esperaban pero pocos se atrevieron a perseguir: romper máximos históricos y cerrar la sesión rozando los 49.000 puntos, impulsado por una combinación muy concreta de flujos. El detonante inmediato ha estado en el sector energético y financiero, con un repunte claro tras los acontecimientos en Venezuela y la expectativa de que las grandes petroleras estadounidenses puedan acceder, de una forma u otra, a uno de los mayores reservorios de crudo pesado del mundo. Exxon y Chevron subiendo con fuerza no es ruido, es dinero grande reposicionándose.

La sesión ha tenido además un contexto macro muy definido. El crudo subió más de un 1,5%, el oro avanzó más de un 2,5%, el bitcoin rebotó cerca del 3% y, al mismo tiempo, la rentabilidad del Treasury a 10 años cayó hacia el 4,15%. Ese cóctel suele leerse de una sola forma: entrada de flujos hacia activos reales y riesgo, con algo de cobertura, pero sin señales de estrés financiero. No es euforia, es rotación ordenada.

Desde el punto de vista del trading, lo relevante no es el titular del máximo histórico, sino lo que haga el índice a partir de ahora. El Dow ha subido, sí, pero lo ha hecho con sectores muy concretos tirando del carro, especialmente energía y bancos, mientras otros como utilities se han quedado atrás. Eso suele traducirse en una fase de digestión del movimiento, no en un giro inmediato.

Aquí entra en juego el nivel que realmente importa: 49.100 puntos. No como número bonito, sino como zona a partir de la cual el mercado dejaría claro que el movimiento no ha sido solo un estallido puntual por noticias geopolíticas. Mientras el índice no consolide por encima de 49.100, lo natural es ver avances más pausados, con idas y vueltas, incluso con pequeñas correcciones intradía. Pero si el mercado consigue mantenerse por encima de esa zona con fortaleza, el escenario cambia: ahí sí empezaría a tener sentido buscar incorporaciones a favor de tendencia, no por entusiasmo, sino por estructura.

El contexto global acompaña. Las bolsas internacionales están en máximos o muy cerca de ellos, Asia marcando récords, Europa sosteniéndose bien y los flujos hacia materias primas reforzando la idea de que el ciclo no está agotado. Al mismo tiempo, el PMI manufacturero estadounidense ha mostrado contracción, lo que paradójicamente reduce presión sobre tasas y favorece a los activos de riesgo a corto plazo.

En resumen, el Dow ha hecho su parte rompiendo máximos. Ahora le toca al mercado demostrar si tiene gasolina para algo más. 49.000 - 49.100 es la frontera. Por encima, el sesgo sigue siendo constructivo y las compras tienen sentido táctico. Por debajo, paciencia. En mercados fuertes, muchas veces ganar no es correr detrás del precio, sino saber esperar al nivel correcto.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

