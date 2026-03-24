¿Qué más podríamos estar pasando por alto en el Golfo Pérsico?

Incluso quienes no están vinculados directamente con el mercado financiero reconocen la relevancia del Golfo Pérsico para el mercado de hidrocarburos, que sigue desempeñando un papel parcial o directo en la mayoría de las cadenas de suministro necesarias para el funcionamiento de la economía.

Los participantes del mercado enfocados en commodities y conscientes de interdependencias menos evidentes también saben que el Estrecho de Ormuz es un “punto crítico” (choke point) especialmente relevante para tipos más especializados de combustibles, como el combustible para aviación, así como para materias primas como el aluminio.

Sin embargo, la lista de materias primas y bienes cuya oferta global depende en gran medida del Estrecho de Ormuz no termina ahí. Se trata de productos que suelen pasar desapercibidos, pero que resultan absolutamente esenciales para el funcionamiento de industrias completas e incluso de sectores enteros de la economía.

Fertilizantes y logística

Los países del Golfo Pérsico (GCC) representan entre el 30% y el 40% de la producción global de urea y amoníaco. Estos compuestos son fundamentales en múltiples industrias, aunque uno de sus usos más relevantes es como fertilizantes. Los principales productores incluyen a Rusia, Polonia y los países del Golfo.

La diferencia clave radica en que tanto Rusia como los países del GCC son autosuficientes en gas natural, insumo esencial para la producción de estos compuestos, mientras que Polonia depende de materias primas importadas.

La urea también es el componente principal de los agentes de reducción catalítica selectiva, conocidos como AdBlue, un aditivo clave para el transporte por carretera en la Unión Europea.

Azufre

El gas natural y sus derivados no son los únicos productos clave exportados desde el Golfo. La forma más eficiente de obtener azufre a escala industrial es mediante la desulfuración de combustibles fósiles, lo que explica por qué Arabia Saudita concentra más del 70% de las exportaciones globales de este insumo.

El azufre no solo es fundamental para la producción de fertilizantes, sino también para la fabricación de diversos productos farmacéuticos. En términos de volumen, su uso más extendido es la producción de ácido sulfúrico, esencial en sectores como la metalurgia y la minería.

El ácido sulfúrico es clave para la extracción y refinación de metales como el cobre, el cobalto y diversos metales de tierras raras, fundamentales para tecnologías avanzadas.

Yeso

El sector de la construcción también podría verse afectado en el mediano plazo por eventuales subas de precios. Países como Omán, Irán y Arabia Saudita lideran la producción de yeso, un material esencial en múltiples aplicaciones dentro de la industria de la construcción.

Aunque la producción y exportación de yeso no está tan concentrada en el GCC como otros commodities, eventuales retrasos o escasez podrían ser suficientes para generar tensiones en el mercado global de este insumo.

Oro

Existen diversas minas de oro en la región, aunque su impacto en la oferta global es limitado. El Golfo Pérsico funciona principalmente como un hub clave para el procesamiento, refinación y comercialización de metales preciosos.

Los Emiratos Árabes Unidos son el segundo mayor exportador mundial de oro. Si bien la producción minera local tiene un impacto marginal, disrupciones en los flujos de metales preciosos, en un entorno de alta volatilidad, pueden traducirse en movimientos relevantes en los precios.

Helio

La producción de helio está concentrada principalmente en Estados Unidos, Rusia y Qatar, debido a su estrecha relación con la producción de gas natural.

El helio es un elemento poco visible en las estadísticas comerciales, pero es crítico en múltiples procesos tecnológicos avanzados. Se utiliza en equipos de resonancia magnética (MRI), fabricación de semiconductores, procesos de manufactura de precisión y en el sector aeroespacial.

Además, un suministro constante es esencial para numerosos centros de investigación, cuyos equipos pueden dañarse sin un flujo continuo de este recurso. El Golfo Pérsico aporta cerca del 30% de la oferta global de helio.