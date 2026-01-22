¿Qué podemos esperar en el precio del oro?

- El precio del oro muestra una tendencia alcista.
- El metal precioso ha superado sus máximos anteriores.
- El precio del oro muestra una tendencia alcista.
- El metal precioso ha superado sus máximos anteriores.
Al observar el precio del oro desde una perspectiva técnica en el gráfico de velas de 4 horas, se identifica una sostenida tendencia alcista. El precio superó los máximos anteriores y el rango del 161,8% de la última corrección bajista. El impulso alcanzó los 4.880-4.890 dólares, donde se observó la primera reacción clara de la oferta. Este último repunte supera con creces las correcciones anteriores, lo que confirma el predominio de la demanda. Según la metodología Overbalance, mientras el precio del oro se mantenga por encima del límite inferior de la geometría 1:1 en los 4.641 dólares y el soporte clave en la zona de los 4.680 dólares, el escenario base sigue siendo una continuación de la tendencia alcista. Cualquier retroceso a esta zona podría ser correctivo y simplemente una pausa antes de un mayor movimiento alcista. Solo una ruptura sostenida por debajo de esta zona podría abrir el camino a una caída más profunda hasta el soporte significativo de 4.380 dólares.
Precio del oro
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
Precios del gas natural se disparan a máximos ante ola de frío extremo en Estados Unidos
🔴Cierre SEMANAL de los MERCADOS (23.01.2026)
El cacao se desploma 7% 📉
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "