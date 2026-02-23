Las bolsas europeas cotizan mayormente a la baja este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un nuevo arancel global uniforme del 15%, con efecto inmediato.

La decisión se produjo tras el fallo de la Corte Suprema que bloqueó una parte relevante del esquema arancelario previo, lo que había mejorado brevemente el sentimiento a finales de la semana pasada. La nueva escalada volvió a elevar la incertidumbre comercial y redujo el apetito por riesgo. Los inversionistas evalúan el impacto sobre el crecimiento global y las expectativas de inflación. Los futuros de índices en Estados Unidos también anticipan una Apertura americana más débil.

Los principales índices europeos operan bajo presión. El Euro Stoxx 50 (EU50) retrocede alrededor de 0,20%, mientras que el DAX alemán cae cerca de 0,44%, reflejando su elevada exposición al comercio internacional. El FRE40 de Francia alcanzó brevemente nuevos máximos históricos antes de girar a la baja (actualmente -0,25%). El UK100 pierde 0,25%. El índice amplio Stoxx 600 retrocede cerca de 0,30%, con la mayoría de los sectores en terreno negativo, especialmente compañías industriales sensibles al comercio exterior.

Los movimientos sectoriales e individuales muestran comportamiento mixto. Las firmas de lujo como Kering (KER.FR +3,30%) y LVMH (MC.FR +1,50%) ofrecieron soporte inicial al mercado francés, mientras que compañías aeroespaciales y de defensa, incluyendo Airbus y Thales, registran caídas.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) retrocede más de 12% luego de que su fármaco contra la obesidad, CagriSema, no alcanzara el objetivo primario en un ensayo clínico, intensificando preocupaciones competitivas.

Johnson Matthey (JMAT.UK) pierde más de 16% tras reducir el precio de venta de su división Catalyst Technologies.

JD Sports (JD.UK) sube 5,00% después de anunciar un programa de recompra de acciones por £200 millones.

Rolls-Royce (RR.UK) cae 1,20% antes de la publicación de resultados prevista para esta semana.

En el frente macroeconómico, algunos datos ofrecieron soporte parcial al panorama europeo pese a la volatilidad. El índice Ifo de clima empresarial en Alemania subió a 88,6 puntos en febrero, ligeramente por encima de lo esperado y en su nivel más alto desde agosto, señalando indicios cautelosos de recuperación.

Asimismo, los últimos datos PMI de la zona euro, publicados a fines de la semana pasada, mostraron que el sector manufacturero regresó a zona de expansión tras varios meses de contracción.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió que una política comercial impredecible podría afectar la inversión y la estabilidad económica. En los próximos días, el mercado estará atento a nuevas publicaciones de resultados corporativos en Europa.