Redwire sube un 18 % tras entregar el avanzado sistema de control ADPMS-3 🖋️🤖

Redwire ha entregado la tercera generación de su sistema avanzado de gestión de datos y energía (ADPMS-3), considerado el "cerebro" de la próxima misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea (ESA). La unidad superó exitosamente las pruebas de vibración, vacío térmico y compatibilidad electromagnética. Desarrollado por la filial belga de la compañía para el contratista principal OHB Italia, este computador de a bordo controlará la nave espacial y transmitirá datos científicos a la Tierra tras su lanzamiento previsto para 2029. La misión tiene como objetivo el estudio de un cometa prístino del sistema solar exterior. El mismo sistema de aviónica también será utilizado en la misión de defensa planetaria de la ESA, Hera. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La entrega exitosa refuerza el liderazgo tecnológico de Redwire en misiones espaciales. La empresa cuenta con más de cuatro décadas de experiencia, y ha participado en diversos programas clave, como la serie de satélites Proba, el sistema de acoplamiento de la estación Gateway y la misión de vuelo en formación Proba-3. El mercado respondió positivamente a este hito: las acciones de Redwire suben más de un 18 % en la jornada.  ____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:Â

