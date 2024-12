Renault avanza tras noticias sobre posible fusión Nissan/Honda 🚗

Las acciones de la empresa automovil铆stica Nissan, que atraviesa dificultades financieras, subieron casi un 24% durante la sesi贸n asi谩tica de hoy despu茅s de que circularan por todo el mundo las noticias de la posible fusi贸n de la empresa con Honda. Ambas empresas se enfrentan a la competencia de Tesla y los fabricantes de veh铆culos el茅ctricos chinos, que han ido escalando posiciones entre las empresas m谩s grandes del segmento en los 煤ltimos tiempos. Seg煤n dos fuentes an贸nimas de Reuters, las conversaciones se centran en encontrar formas de fortalecer la cooperaci贸n e incluyen la posibilidad de formar un holding o realizar una fusi贸n completa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Una fusi贸n de Honda y Nissan crear铆a una empresa de 54.000 millones de d贸lares con una producci贸n anual de 7,4 millones de veh铆culos, lo que la convertir铆a en el tercer grupo automovil铆stico m谩s grande del mundo por ventas de veh铆culos. Las noticias del Lejano Oriente de hoy respaldan las valoraciones de las acciones de Renault (RNO.FR), que actualmente est谩n ganando un 7%. El gigante automovil铆stico franc茅s sigue siendo el mayor accionista de Nissan, con una participaci贸n del 36%. Las acciones de Renault ganan un 7% hoy, alcanzando los niveles m谩s altos observados desde julio. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "