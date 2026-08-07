¿Se recuperará la acción de SpaceX?

SpaceX acaba de vivir la semana más importante de su corta historia bursátil, pues en apenas 72 horas enfrentó sus dos pruebas de fuego como empresa pública, la primera entrega de resultados y la expiración del primer tramo de su lock-up, dos eventos que el mercado llevaba semanas descontando con nerviosismo. La acción llegaba muy golpeada, ya que perdió más de la mitad de su valor desde el máximo de junio en 225.64 dólares y cotizaba por debajo del precio de salida de 135 dólares, con julio cerrando con una caída acumulada de 36% y el peor cierre desde el debut.

El reporte fue objetivamente muy superior a lo esperado con ingresos de 7,800 millones de dólares, un 92% más que un año antes y muy por encima del consenso de 6,810 millones, además de un EBITDA ajustado de 3,500 millones que superó las previsiones en cerca de 70%, con Starlink aportando 4,290 millones, el negocio de IA 2,560 millones y el segmento espacial 962 millones. La línea final también mejoró de forma notable porque la pérdida neta se redujo de 1,000 a 541 millones y la pérdida por acción de 9 centavos resultó mucho mejor que los 26 centavos esperados, mientras Starlink duplicó su base hasta 12 millones de suscriptores y sumó acuerdos con American Airlines, Southwest, Virgin Atlantic, Iberia y Aer Lingus. La caída posterior al reporte se explica por el gasto, ya que el capex superó los 18,000 millones de dólares en el trimestre con más de 86% destinado a la división de inteligencia artificial, algo que llevó el flujo de caja libre a terreno negativo, aunque la directiva respondió con una guía muy ambiciosa que contempla una tasa anualizada de ingresos de 100,000 millones de dólares para diciembre, al menos 1,000 satélites Starlink V3 en los próximos 12 meses y la entrada al mercado de servicios móviles.

El jueves 6 de agosto llegó el evento más temido que era el primer desbloqueo, habilitó hasta 911.5 millones de acciones equivalentes al 20% de los títulos restringidos y más que duplicó el free float, elevando la porción negociable de 4.9% a 11.8% del total de acciones. El resultado fue la gran sorpresa de la semana porque no hubo ventas masivas, la acción marcó un mínimo en 105.11 dólares en la apertura, lo rechazó de inmediato y terminó cerrando con un alza de 6.14%, un comportamiento que sugiere que los insiders no están dispuestos a vender en estos niveles y que buena parte del riesgo ya estaba en precio. Además el interés corto de 36% del flotante se convierte ahora en combustible alcista, ya que si la venta interna sigue siendo menor a lo temido los cortos podrían verse obligados a cubrir posiciones y detonar un repunte de alivio, mientras Wall Street respalda la tesis con 76.9% de los analistas recomendando comprar, un precio objetivo promedio de 222.6 dólares y Morgan Stanley manteniendo Overweight con objetivo de 300 dólares.

Análisis técnico de SpaceX y niveles clave

Fuente: xStation5.

Respecto al gráfico, SpaceX está subiendo con fuerza desde el soporte de los 107 dólares por acción rompiendo su máximo anterior y lo interesante es que en temporalidad de 4 horas podría estar presentando rasgos de un cambio de estructura. Después de venir impulsándose cada vez más abajo con mínimos y máximos descendentes, el precio formó una consolidación sobre la zona de los 107 dólares, generó un pequeño cambio de estructura en 4 horas y ahora ha roto su propio máximo anterior en la zona de los 118 dólares, lo cual podría significar el inicio de un nuevo impulso alcista que busque la zona de los 150 dólares por acción, tomando en cuenta como objetivo intermedio muy relevante los 135 dólares que fue su precio de salida a bolsa, un nivel psicológico donde muchos compradores de la IPO buscarán recuperar su punto de entrada.

Empleo, Fed y próximas fechas decisivas para SpaceX

El fundamento macro de hoy juega totalmente a favor de esta lectura, la economía estadounidense perdió 23,000 empleos en julio cuando el mercado esperaba una creación de 80,000, con el dato de junio revisado a la baja hasta apenas 20,000 y revisiones conjuntas de mayo y junio que restaron 103,000 empleos a lo reportado previamente. La tasa de desempleo bajó a 4.1% desde 4.2% pero por la razón equivocada, pues la participación laboral cayó a 61.4%, su nivel más bajo desde los años setenta descontando la pandemia, mientras el salario promedio por hora subió apenas 3.2% interanual, el ritmo más lento en más de cinco años. Este combo de empleo débil con salarios enfriándose es exactamente lo que necesita una acción como SpaceX, porque elimina presión inflacionaria por el lado laboral y obliga a la Fed a ser menos restrictiva, algo que el mercado ya está cotizando, pues los operadores redujeron sus apuestas a un aumento de tasas en septiembre con los futuros de acciones avanzando y los rendimientos de los bonos cayendo, incluyendo el bono del Tesoro a 10 años que descendió bruscamente hasta 4.6%. Incluso hay casas como Citigroup que ya contemplan tres recortes de tasas entre ahora y enero de 2027 y para una empresa de crecimiento con valuación exigente, pérdidas netas y un capex gigantesco financiado a futuro, tasas más bajas significan un menor costo de descuento sobre sus flujos lejanos, financiamiento más barato para sostener la inversión en IA y mayor apetito por riesgo en el mercado, tres vientos de cola que llegan justo cuando la estructura técnica empieza a girar.

Las fechas que vienen son decisivas y se concentran en diciembre, ya que la compañía publicará sus próximos resultados el 2 de diciembre de 2026 y dos días hábiles después se liberará el tramo más grande del lock-up con 28% del capital, para concluir el ciclo el 9 de diciembre con el último 7% restante, mes en el que además el mercado verificará la promesa de los 100,000 millones anualizados. La conclusión es que la recuperación tiene fundamentos sólidos, un negocio que crece 92% con Starlink ya rentable, un desbloqueo absorbido sin pánico, un cambio de estructura en formación con objetivos en 135 y 150 dólares y ahora un entorno macro que empuja hacia una Fed menos restrictiva, todo condicionado a que la empresa modere su quema de caja y siga entregando cifras excepcionales trimestre tras trimestre.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.