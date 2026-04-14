Resultados de BlackRock: crecimiento dinámico en el primer trimestre

La compañía de inversión BlackRock publicó hoy sus resultados del Q1 2026 antes de la apertura del mercado. El CEO señaló que se trata de uno de los mejores comienzos de año en la historia de la compañía. Las acciones suben alrededor de un 3% en el after-market.

Resulta difícil encontrar señales de preocupación sobre la condición del mercado de private equity / private credit en los reportes de la empresa.

Principales cifras financieras

Ingresos: 6.700 millones de USD vs. expectativas de aproximadamente 6.400 millones

Beneficio operativo: sube un 31% hasta 2.670 millones de USD

Margen operativo: aumenta hasta 44,5%

EPS: 12,53 USD vs. expectativas de aproximadamente 11,5 USD

Activos bajo gestión (AUM): suben un 27% hasta 13,89 billones de USD

Entradas netas: 130.000 millones de USD

Crecimiento orgánico de comisiones base: +10%

La dirección destaca la escala, el impulso y la calidad del crecimiento de los AUM, lo que busca aliviar las preocupaciones del mercado sobre posibles riesgos asociados, entre otros, al segmento de private equity / private credit.

A pesar de las inquietudes sobre la suspensión o limitación de reembolsos en productos de este tipo, las entradas netas en los últimos 12 meses alcanzaron 744.000 millones de USD.

El primer trimestre de 2026 fue un récord en la historia de los productos ETF de la compañía. La plataforma de gestión de inversiones Aladdin también muestra un desempeño sólido, con ingresos por suscripciones creciendo un 22% interanual.

Desde el punto de vista financiero, todo indica que el trimestre actual es el segundo mejor en la historia de la compañía, siendo el trimestre anterior el mejor registrado.

BLK.US (D1)



En el mínimo de la última corrección, la acción cayó hasta un 22% desde su máximo, pero los compradores lograron defender la línea de tendencia, y el precio parece retomar una trayectoria alcista. Fuente: xStation5