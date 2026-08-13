Resultados de Cisco: pedidos sólidos, pero los márgenes decepcionan

La compañía estadounidense de redes presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras lo cual la acción cae alrededor de un 7% en la apertura de Wall Street. A pesar de superar modestamente unas expectativas elevadas impulsadas por la inversión en IA, el mercado reaccionó negativamente a la publicación.

Resultados

Los ingresos aumentaron hasta 17.300 millones de USD, frente a expectativas de alrededor de 16.800 millones de USD, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente un 15%.

El BPA fue más sólido, situándose en 1,22 USD (no GAAP), frente a expectativas de 1,17 USD, lo que supone un incremento interanual de alrededor del 100%. Cabe señalar que la lectura del segundo trimestre de 2026 del año pasado fue una anomalía contable con una base artificialmente baja, pero el resultado sigue siendo impresionante: el BPA aumentó casi un 20% trimestre a trimestre.

El margen bruto fue débil, cayendo desde el 68,4% hasta el 66,3% en el trimestre más reciente del actual año fiscal.

Se puede obtener más información observando segmentos específicos del negocio.

Redes: pedidos totales al alza un 40%, o un 25% excluyendo los pedidos de compañías “hiperescaladoras”. Los pedidos totalizaron 9.300 millones de USD en el actual año fiscal. IA: para el próximo año fiscal, la compañía espera ingresos de 7.500 millones de USD procedentes de IA. Esto supone un aumento frente a los 4.000 millones de USD del año actual.

Seguridad: el segmento creció un 14% interanual, hasta 2.220 millones de USD.

Previsiones

Las proyecciones de la dirección para los resultados de cierre de año se situaron por encima del consenso anterior. Se espera que los ingresos al final del próximo año fiscal alcancen los 72.800 millones de USD, aproximadamente un 6% por encima de la estimación anterior.

La previsión del BPA aumentó de forma mucho más rápida y clara: el BPA proyectado para el próximo trimestre alcanza hasta 1,33 USD, lo que implicaría un aumento interanual hipotético de algo menos del 30%.

Con diferencia, el elemento más débil de la presentación de resultados fue la previsión de márgenes para el próximo trimestre, donde la compañía espera una caída de 60 puntos básicos hasta situarse por debajo del 66%.

Conclusión

Los resultados de Cisco confirmaron que la compañía se está beneficiando del actual ciclo de inversión, pero está teniendo dificultades con la optimización de costos.

La demanda es sólida y generalizada. El principal motor sigue siendo el segmento de redes, respaldado principalmente, aunque no exclusivamente, por las inversiones de los hiperescaladores.

El crecimiento es visible, pero parece algo decepcionante en relación con el resto de la industria, especialmente teniendo en cuenta la escala y experiencia de la compañía. Sin embargo, dado que Cisco espera un mayor crecimiento de las ventas de infraestructura de IA, la continuación del ciclo de actualización de redes y una mejora en seguridad y servicios, el mercado todavía tiene margen para descontar una trayectoria más optimista. Dicho esto, el “techo” de valoración durante la especulación relacionada con resultados es mucho más bajo para Cisco que para otras compañías vinculadas al auge de la IA.

También cabe señalar que la combinación del crecimiento está pasando a estar más orientada al hardware, lo que aumenta la presión sobre el margen bruto y hace que una mejora adicional de la rentabilidad dependa de la disciplina de costos, un área en la que la compañía claramente tiene un problema. En los próximos trimestres, la clave no será solo el ritmo de conversión de los pedidos de IA en ingresos, sino también, cada vez más, la defensa de los márgenes y la mejora del flujo de caja libre.

Análisis de Cisco (H1)

A pesar de las caídas significativas desde el último máximo, alrededor del 12%, y de una ruptura bajista del canal ascendente de largo plazo, el precio todavía mantiene unas perspectivas técnicas moderadamente alcistas. La zona de resistencia entre 107 y 101 es amplia y podría resultar más sólida de lo que los vendedores esperan actualmente. Esto podría respaldar a la acción en el corto y mediano plazo si retrocede hacia el límite inferior del amplio canal de consolidación. El siguiente objetivo para los compradores desde los niveles actuales es la resistencia en torno a 120, seguida de una nueva prueba de la zona de resistencia entre 126 y 130. Este movimiento estaría respaldado por el fenómeno de la “cruz dorada” (las EMA de 100 y 200). Fuente: xStation5