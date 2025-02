Resultados de Tesla: los beneficios bajan, pero los inversores confían en Musk

El informe de Tesla para el cuarto trimestre de 2024 muestra que la compañía opera en un segmento con una competitividad creciente, no solo en los propios EE. UU., sino también en China. La demanda también es más débil, considerando el debilitamiento de la transición de los automóviles de combustión a los eléctricos. Al mismo tiempo, sin embargo, los inversores y los clientes aún valoran a la empresa, lo que se traduce en una caída temporal de los precios después de los resultados. Las acciones incluso ganaron un 3% en las operaciones posteriores a la sesión, aunque la situación está cambiando de manera muy dinámica antes de la conferencia de prensa de Musk. Datos financieros clave Ingresos: 25.700 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de los analistas de 27.300 millones de dólares. Ligero crecimiento del 2% en comparación con los 25.200 millones de dólares del cuarto trimestre de 2023.

Beneficio neto: 2.300 millones de dólares, lo que supone una enorme caída del 70% en comparación con los 7.900 millones de dólares (incluida una ganancia fiscal única de 5.900 millones de dólares) registrados en el cuarto trimestre de 2023.

El beneficio operativo, excluido el beneficio fiscal, cayó un 23%.

Beneficio neto del ejercicio completo: 7.100 millones de dólares, por debajo de los 15.000 millones de dólares de 2023.

Ingresos del ejercicio completo: 97.700 millones de dólares, un ligero aumento con respecto a los 96.800 millones de dólares de 2023.

BPA: Los beneficios ajustados por acción fueron de 73 centavos, en comparación con los 71 centavos del año anterior y las expectativas del mercado de 75 centavos.

Capex: 2.780 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 21%, previstos en 2.720 millones de dólares. Entregas de vehículos: 1,8 millones de unidades en 2024, ligeramente por debajo de los niveles de 2023, lo que supone el primer descenso interanual desde al menos 2016. Las entregas del cuarto trimestre fueron de aproximadamente 496.000 unidades, que también estuvieron por debajo de las expectativas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La empresa decepciona con los resultados Los resultados del cuarto trimestre de Tesla ponen de relieve los retos a los que se enfrenta la empresa. Los ingresos inferiores a los esperados y una caída drástica de los beneficios son claros indicadores de la intensificación de la competencia, en particular de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos como BYD, y del posible debilitamiento de la demanda de vehículos Tesla. La disminución de las entregas, un indicador clave para Tesla, agrava aún más estas preocupaciones. Una gama de productos envejecida, especialmente en comparación con los rivales que ofrecen una selección más amplia de modelos, también contribuye a esta situación. ¿Elon Musk presentará un rayo de esperanza? A pesar de los datos decepcionantes, las acciones de Tesla cayeron inicialmente solo ligeramente, y ahora muestran signos de recuperación. Esto sugiere que los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas futuras de la empresa. El propio Musk también mencionó que considera la eliminación de los subsidios a los autos eléctricos como una oportunidad en EE. UU. Varios factores contribuyen a la resiliencia de la compañía: La promesa de crecimiento futuro: Tesla ha indicado que espera volver al crecimiento de las ventas en 2025, aunque esto depende de factores como el progreso en la conducción autónoma y las condiciones macroeconómicas.

Inteligencia artificial y conducción autónoma: La narrativa en torno al potencial de Tesla en la conducción autónoma y la inteligencia artificial continúa alimentando el entusiasmo de los inversores. Las declaraciones de Elon Musk sobre la "autonomía total de los vehículos" y el potencial de los "robotaxis" alimentan la especulación sobre un futuro en el que Tesla domine no solo en vehículos eléctricos, sino en todo el panorama del transporte.

"El factor de Elon": A pesar de las preocupaciones sobre su atención dividida, el liderazgo de Elon Musk todavía es visto como un activo importante por muchos inversores. Su visión y logros pasados ​​en industrias disruptivas le otorgan un cierto "poder de estrella" que va más allá de los resultados financieros a corto plazo. Algunos incluso creen que sus estrechos vínculos con la administración actual podrían beneficiar a Tesla. Reducción de precios y asequibilidad: Tesla ha implementado recortes de precios y ofrece incentivos para impulsar las ventas, lo que afecta la rentabilidad, pero potencialmente posiciona a la empresa para un crecimiento futuro del volumen. La promesa de modelos más asequibles en el futuro también mantiene el interés de los compradores e inversores potenciales. Los resultados del cuarto trimestre de Tesla ponen de relieve los desafíos asociados no tanto a mantener el crecimiento, sino a mantener las ventas en el nivel actual. En principio, desde el cuarto trimestre de 2022, hemos observado ingresos casi constantes y márgenes más bien en descenso, aunque estos han mejorado ligeramente en los últimos trimestres. Sin embargo, son menores que en 2022. No obstante, la reducción de precios y los márgenes más pequeños pueden estar relacionados con una determinada estrategia para aumentar su participación de mercado y superar a la competencia en tecnologías y servicios más nuevos. Aunque los resultados financieros son indudablemente decepcionantes, la reacción del mercado sugiere que los inversores están dispuestos a hacer la vista gorda ante estos fracasos a corto plazo. El éxito futuro de la empresa depende de su capacidad para cumplir sus promesas en materia de conducción autónoma, ampliar su gama de productos y navegar por el cambiante panorama del mercado de vehículos eléctricos. Elon Musk ha demostrado en repetidas ocasiones que piensa de manera completamente diferente a los jefes de las grandes corporaciones automovilísticas, lo que finalmente llevó a Tesla a convertirse en la empresa automotriz más grande del mundo, vendiendo una fracción de lo que la competencia

