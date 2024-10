Resumen de la mañana (04.10.2024)

Las bolsas asiáticas subieron, lideradas por el Hang Seng de Hong Kong (+2,7%), mientras los operadores evaluaban la sostenibilidad de las recientes ganancias y esperaban detalles sobre el estímulo fiscal y el gasto en vacaciones en China. Los índices japoneses y surcoreanos avanzaron, mientras que las bolsas australianas cayeron.

Los trabajadores portuarios y los operadores portuarios de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin a una huelga de tres días que paralizó el transporte marítimo en la Costa Este y la Costa del Golfo. El acuerdo incluye un aumento salarial de alrededor del 62% durante seis años, lo que eleva el salario promedio a alrededor de 63 dólares la hora desde 39 dólares la hora.

Los precios del petróleo se encaminan a su mayor aumento semanal en más de un año, impulsados ​​por la escalada de tensiones en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent iban a ganar alrededor de un 8% durante la semana, mientras que el aumento semanal del 8,2% de los futuros del crudo estadounidense sería el mayor desde marzo del año pasado. El dólar se mantuvo cerca de un máximo de seis semanas antes del informe de nóminas estadounidenses de hoy. El índice del dólar ha subido casi un 1,5% en la semana, su mejor desempeño desde abril. El euro se mantuvo estable en $1,1034.

Los economistas esperan 140.000 nuevos empleos en el informe de nóminas no agrícolas de septiembre en Estados Unidos, y se prevé que el desempleo se mantenga estable en el 4,2%. El informe podría influir en las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ordenó a su gabinete que elaborara un nuevo paquete económico para amortiguar el golpe a los hogares por el aumento de los costos de vida. Se elaborará un presupuesto complementario después de las elecciones a la cámara baja el 27 de octubre.

Los miembros de la Unión Europea se enfrentan a una votación crucial sobre si imponer aranceles de hasta el 45% a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China. Alemania votará en contra de la introducción de aranceles, mientras que se espera que Francia, Grecia, Italia y Polonia voten a favor. El yen se fortaleció después de su mayor caída semanal desde 2016, afectado por la incertidumbre sobre la política monetaria de Japón. El nuevo ministro de economía de Japón enfatizó la importancia de alinear los cambios de política monetaria con el objetivo del gobierno de salir de la deflación.

Los mercados de criptomonedas mostraron signos de recuperación, con Bitcoin subiendo un 0,56% a $ 61,052.92 y Ether subiendo un 1,18% a $ 2,372.71.

Los precios del oro subieron un 0,38% a $ 2,666.37 la onza, mientras que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos se mantuvieron estables en 3.84% para el bono a 10 años.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "