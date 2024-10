Las acciones asiáticas subieron en su mayoría el viernes, siguiendo los avances de la noche en Wall Street tras el sustancial recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal. El Nikkei 225 de Japón tuvo un mejor desempeño, subiendo un 1,8%, mientras que el TOPIX más amplio agregó un 1,5%. El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios como se esperaba, pero señaló expectativas de aumentos constantes en la inflación. El yen se fortaleció ligeramente después de la decisión, con el USD/JPY cayendo un 0,2% a 142,28. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones chinas tuvieron un desempeño inferior ya que el Banco Popular de China mantuvo su tasa de préstamo de referencia sin cambios, contrarrestando las expectativas de un mayor estímulo. Los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite cayeron ligeramente. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,3%, impulsado por las ganancias en las acciones tecnológicas. El KOSPI de Corea del Sur subió un 1%, mientras que el ASX 200 de Australia agregó un 0,3% para alcanzar un máximo histórico. El dólar se debilitó en general después del recorte de tasas de la Fed. El índice del dólar y los futuros del índice del dólar cayeron levemente en las operaciones asiáticas. Los precios del petróleo no registraron grandes cambios, pero se encaminaron a una segunda semana consecutiva de ganancias. Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,3% a 73,69 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo WTI se negociaron a 70,95 dólares. El oro se mantuvo cerca de máximos históricos a 2.592,17 dólares la onza, beneficiándose de la debilidad del dólar y del entorno de tipos de interés más bajos. Los últimos teléfonos inteligentes de Huawei y Apple salieron a la venta en China, y muchos fanáticos de Huawei se sintieron decepcionados porque su nuevo teléfono Mate XT plegable de 2.800 dólares no estaba disponible para los clientes que acudieran sin cita previa debido a las limitaciones de suministro. FedEx informó una pronunciada caída de las ganancias trimestrales y redujo su pronóstico de ingresos para todo el año, ya que los clientes continuaron cambiando las opciones de entrega rápidas y costosas por alternativas más baratas y lentas. El gobernador del Banco de Tailandia destacó la necesidad de independencia del banco central para establecer la política monetaria en medio de desacuerdos con el gobierno sobre los recortes de las tasas de interés. Las refinerías de petróleo a nivel mundial enfrentan una caída en la rentabilidad a mínimos de varios años, lo que indica una disminución de la demanda industrial y de consumo, especialmente en China. El EUR/USD está estable, la plata ha subido un 0,7% y el oro solo un 0,2%. El mercado de criptomonedas está en verde después de la FED; actualmente, Bitcoin ha subido un 2% hoy y Ethereum cotiza casi un 4% más alto.

