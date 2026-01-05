Durante el fin de semana, Maduro fue detenido en un operativo militar. Trump declaró que Estados Unidos ahora tiene "pleno acceso" a los recursos venezolanos y desea que las compañías petroleras estadounidenses regresen al país. Solo se reportaron daños menores en la infraestructura portuaria de La Guaira, mientras que la producción de PDVSA se mantuvo intacta.

Consecuencias de la captura de Maduro

Funcionarios de Rusia y la UE emitieron advertencias sobre la soberanía y pidieron moderación. Los precios del petróleo experimentaron fuertes fluctuaciones: las pérdidas iniciales se recuperaron antes de que los precios volvieran a caer. Al momento de escribir este artículo, el petróleo ha bajado un 0,55 %. La preocupación por las interrupciones del suministro venezolano ha disminuido, ya que la producción y las exportaciones se han mantenido prácticamente sin afectar. Trump también sugirió posibles medidas hacia Colombia y reiteró las advertencias hacia México, citando la actividad de los cárteles. Los mercados están considerando primas de riesgo regionales más altas, pero prevén un impacto limitado a corto plazo en el mercado petrolero dada la producción de Venezuela de <1 mb/d. El riesgo de eventos sigue dependiendo en gran medida de la estabilidad política tras el golpe de Estado.

En medio de la creciente incertidumbre geopolítica durante el fin de semana, los metales preciosos fueron los que reaccionaron con mayor fuerza. El oro repuntó más de un 2,05%, hasta los 4.420 dólares por onza, seguido de las subidas de la plata (+3,90%), el paladio (+2,20%) y el platino (+3,80%). El fin de semana también se celebró una reunión de la OPEP+. El grupo confirmó que los niveles de producción se mantendrán sin cambios, lo que refuerza el mensaje de que el mercado se mantiene bien abastecido a pesar del riesgo geopolítico. Ocho productores de petróleo confirmaron una pausa para el primer trimestre de 2026, alegando la debilidad estacional de la demanda y un mercado equilibrado.

Otros mercados

El PMI manufacturero final de Japón subió a 50,0 (noviembre: 48,7), poniendo fin a un período de contracción de cinco meses. Los nuevos pedidos disminuyeron al ritmo más lento en 19 meses y la producción se estabilizó. El empleo aumentó por cuarto mes consecutivo, aunque los precios de los insumos se aceleraron al ritmo más rápido desde abril. El PMI de servicios de China cayó a 52,0, marcando su cuarto mes consecutivo de desaceleración. La demanda de exportaciones se debilitó y la reducción de empleos persistió, aunque las expectativas para 2026 mejoraron.

El gobernador del Banco de Japón, Ueda, reafirmó su disposición a continuar con las subidas de tipos si el crecimiento y la inflación evolucionan según lo previsto. Crece la confianza en la durabilidad del ciclo salarial-precio, y la normalización de las políticas se perfila como gradual. A pesar de ello, el yen japonés (JPY) se mantiene hoy como una de las monedas más débiles del G10; el USD/JPY sube un 0,21%.

El mercado de criptomonedas avanza, con el Bitcoin superando de nuevo los 90.000 dólares (un 1,00% más, hasta los 92.400 dólares), mientras que el Ethereum sube un 1,45% hasta los 3.150 dólares. PwC señaló un mayor compromiso con el sector de las criptomonedas en un contexto de condiciones regulatorias más claras en EE. UU. bajo la Ley GENIUS.