- Los futuros de índices de Estados Unidos cotizan a la baja.
- El Russell 2000 marca nuevo máximo.
- El dólar podría firmar su mejor semana desde noviembre.
Wall Street experimentó una clara rotación de las empresas tecnológicas ganadoras del año pasado, con el dinero moviéndose hacia la energía, los bienes de consumo y las empresas de pequeña capitalización. El posicionamiento parece más amplio y menos concentrado que en los últimos meses. Esta mañana, los futuros de los índices estadounidenses cotizan ligeramente a la baja, mientras que los índices de referencia europeos se mantienen prácticamente sin cambios.
Mercados americanos
El Nasdaq 100 cayó alrededor de un 0,6%, poniendo fin a un breve repunte de tres días. La debilidad de Nvidia y Apple lastró la confianza y podría indicar un debilitamiento del impulso a corto plazo en el liderazgo de las empresas de gran capitalización. El Promedio Industrial Dow Jones tuvo un rendimiento superior, subiendo más del 0,5%, ya que los inversores se inclinaron hacia segmentos del mercado más defensivos y vinculados al valor.
Las empresas de pequeña capitalización siguieron siendo el foco de atención, con el Russell 2000 marcando un nuevo máximo y subiendo más del 1% (subiendo un 4,5% en lo que va del año), lo que refleja un cambio hacia una exposición al crecimiento impulsado por el mercado nacional.
Los dos eventos de riesgo de hoy: las nóminas no agrícolas de EE. UU. y una posible decisión de la Corte Suprema relacionada con los aranceles de Trump. Más adelante, datos adicionales de EE. UU.: la confianza del consumidor preliminar de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación.
Otros mercados
- Taiwan Semiconductor reportó ventas con un resultado acumulado muy sólido de NT$3,81 billones (+31,6 % interanual) y ventas mensuales de diciembre de NT$335.000 millones.
- Ayer, las acciones del sector de defensa se fortalecieron después de que Trump insinuara un mayor gasto militar, lo que demuestra la rapidez con la que los titulares de políticas pueden reajustar los precios de los sectores vinculados al gobierno.
- El repunte del mercado de bonos se detuvo. Los bonos del Tesoro estadounidense se debilitaron y el rendimiento a 10 años subió a alrededor del 4,18%, lo que sugiere que los mercados no están descontando agresivamente una desaceleración pronunciada. Las señales del mercado laboral impulsaron la confianza: los anuncios de despidos corporativos cayeron a su nivel más bajo en 17 meses, mientras que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron menos de lo esperado, lo que alivió los temores de un deterioro económico repentino.
- En Asia, el índice MSCI Asia Pacific cotizó en un rango estrecho a la espera de los catalizadores macroeconómicos estadounidenses, con un apetito por el riesgo contenido. Japón destacó positivamente, impulsado por un yen más débil y los sólidos resultados de Fast Retailing, lo que impulsó el mercado interno en general.
- Las acciones de Rio Tinto cayeron en medio de las continuas conversaciones sobre un posible acuerdo relacionado con Glencore, un avance que podría transformar el panorama global de los metales industriales si avanza.
- Los bonos del Tesoro se debilitaron, pero los valores respaldados por hipotecas se recuperaron después de que Trump presentara un plan de compra de bonos hipotecarios por valor de 200.000 millones de dólares, un dato que los mercados consideraron favorable para las condiciones hipotecarias e, indirectamente, para la renta variable.
- El dólar estadounidense se encamina a su semana más fuerte desde noviembre, un movimiento que puede endurecer las condiciones financieras globales y que suele ejercer presión sobre las materias primas y los activos de riesgo. El petróleo continuó subiendo mientras los mercados monitoreaban los acontecimientos relacionados con Venezuela e Irán, lo que mantuvo vigente la prima geopolítica y complicó las perspectivas de inflación.
- El oro y la plata cayeron debido a la firmeza de los rendimientos y la fortaleza del dólar, mientras que la demanda defensiva se enfrió tras los sólidos datos estadounidenses.
- Según informes, Rusia atacó a Ucrania con cientos de drones y utilizó el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik (IBRM), apuntando a infraestructura energética crítica en venganza por el ataque ucraniano a la residencia de Putin. Informes no confirmados sugieren que una instalación de almacenamiento de gas en el oeste de Ucrania podría haber sido atacada, lo que podría afectar hasta 17 mil millones de pies cúbicos de gas natural, aproximadamente la mitad de las reservas nacionales.
- Trump afirmó que Estados Unidos podría intervenir militarmente en Irán si mueren manifestantes. Durante la noche, las manifestaciones se intensificaron y extendieron, junto con informes de apagones de internet y redes móviles.
