Resumen de la mañana: Los índices apuntan a un repunte en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán (21.07.2026)

Los futuros de los índices estadounidenses intentan recuperarse de las pérdidas iniciales, con el S&P 500 registrando actualmente una subida de alrededor del 0,4%, si bien el sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La sesión de ayer estuvo marcada por la reanudación de las tensiones en Oriente Medio, lo que eclipsó las esperanzas de un alto el fuego y provocó ventas generalizadas en la mayoría de las acciones del S&P 500.

Los futuros de los índices bursátiles europeos también cotizan al alza antes de la apertura del mercado al contado, con el Eurostoxx 50 y el Dax alemán subiendo casi un 0,5%, mientras que el euro-dólar sube alrededor de un 0,1%. Curiosamente, a pesar del alza de los precios del petróleo, el Bitcoin también se recupera y ahora cotiza cerca de los 65.500 dólares, mientras que el Ethereum sube cerca de un 1%.

Uno de los sectores con mejor desempeño ayer fue el de los semiconductores, con el índice de los fabricantes de chips recuperándose tras haber entrado previamente en territorio bajista. La bolsa de Taiwán subió más del 3% hoy, impulsada en parte por el repunte de las acciones de TSMC.

Los precios del petróleo siguen siendo muy volátiles, con el crudo WTI estadounidense cerrando cerca de los 88 dólares por barril en la sesión anterior.

El aumento de los precios de la energía ha reforzado la preocupación de que las presiones inflacionarias puedan mantenerse elevadas, lo que afecta a los mercados de bonos. Al mismo tiempo, los metales preciosos se recuperan, con el oro ganando casi un 1,2% y la plata avanzando casi un 3%.

Los bonos del gobierno británico también sufrieron una fuerte presión vendedora después de que el recién nombrado primer ministro, Andy Burnham, inquietara a los inversores con su enfoque de la política fiscal.

Según informes, Alphabet está desarrollando su propio chip de servidor para optimizar su modelo de inteligencia artificial Gemini, lo que podría reducir la dependencia de la compañía de proveedores externos de infraestructura de IA.

Donald Trump advirtió que Irán enfrentaría consecuencias tras la muerte de tres soldados estadounidenses, incluso mientras los mediadores internacionales continúan sus esfuerzos para negociar un nuevo alto el fuego.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, anunciaron planes para bloquear las rutas marítimas saudíes en el Mar Rojo, lo que mantiene elevado el riesgo de una mayor escalada regional y respalda la prima de riesgo geopolítico en los precios del petróleo.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las restricciones para los contratistas de defensa que solicitan exenciones para usar minerales y materiales críticos provenientes de proveedores extranjeros seleccionados.

Según la nueva orden, los contratistas de defensa podrían perder contratos gubernamentales si no reemplazan a los proveedores extranjeros de alto riesgo, agotan las alternativas de abastecimiento nacionales disponibles y no mapean las cadenas de suministro de minerales críticos y componentes clave utilizados en los sistemas de armas.

Según el ejército iraní, los sistemas de misiles estadounidenses estacionados en la base de Arifjan, en Kuwait, fueron blanco de un ataque con misiles. Al mismo tiempo, la agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó de explosiones en Isfahán, lo que apunta a una mayor escalada de la actividad militar.

Donald Trump también mantuvo una conversación telefónica con el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham. Ambos líderes abordaron temas como el comercio, la producción de energía en el Mar del Norte, la alianza militar entre Estados Unidos y el Reino Unido, y los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación a través del Estrecho de Ormuz, acordando reunirse en persona próximamente.

Novartis reportó ventas netas de 14.410 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, superando las expectativas de 13.940 millones de dólares, y reafirmó sus previsiones para todo el año 2026. El beneficio por acción ajustado se situó en 2,41 dólares, frente a los 2,16 dólares esperados. Las ventas de Promacta/Revolade totalizaron 179 millones de dólares (frente a los 202,1 millones previstos), Tasigna generó 142 millones (frente a los 147,2 millones), Kisqali alcanzó los 1700 millones (frente a los 1680 millones), Pluvicto llegó a los 651 millones (frente a los 671,7 millones) y Entresto registró ventas por valor de 1180 millones (frente a los 1290 millones). La mayor sorpresa positiva provino de Cosentyx, con ventas de 1820 millones de dólares, en comparación con las expectativas de consenso de 1140 millones.

Schindler informó ingresos de 5330 millones de francos suizos en el primer semestre de 2026, ligeramente por debajo de los 5390 millones previstos. Los nuevos pedidos totalizaron 5790 millones de francos suizos, en línea con las expectativas de 5800 millones. La compañía reafirmó sus previsiones para todo el año 2026.

Julius Baer cerró el primer semestre de 2026 con 547.000 millones de francos suizos en activos bajo gestión, ligeramente por encima del consenso de 545.550 millones de francos suizos. El beneficio ajustado antes de impuestos alcanzó los 813,9 millones de francos suizos, frente a los 776,2 millones previstos, mientras que el ratio de gastos sobre ingresos ajustado mejoró hasta el 62,6%, superando las expectativas del 64,8%, lo que indica una mayor eficiencia operativa.

Gráfico del S&P 500

Si observamos el gráfico del S&P 500, el contrato defendió con éxito la zona de soporte clave en torno a los 7.470 puntos y ahora intenta superar la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA50, línea naranja).

Fuente: xStation5