Ofensiva arancelaria de Trump: El presidente Trump anunció un arancel inmediato del 25 % a cualquier país que haga negocios con Irán. Los mercados ahora especulan si esto se extenderá a China, un importante socio comercial de Irán, lo que podría intensificar las tensiones comerciales.

Independencia de la Reserva Federal bajo fuego: El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha iniciado una investigación penal contra Jerome Powell por su testimonio sobre las renovaciones de los edificios de la Reserva Federal. Powell describió la investigación como un "pretexto" para presionar políticamente a la baja de las tasas de interés, una medida que debilitó significativamente el dólar estadounidense.

Advertencia de Fitch Ratings: Fitch Ratings enfatizó que la independencia de la Reserva Federal es un pilar clave que sustenta la calificación crediticia AA+ de EE. UU. Cualquier erosión percibida de esta salvaguardia podría tener implicaciones a largo plazo en el costo de los préstamos de EE. UU.

Metales preciosos alcanzan récords: El oro alcanzó un máximo histórico de 4589 dólares por onza, impulsado por la debilidad del dólar y la incertidumbre en torno a la Reserva Federal. La plata también probó el nivel de $85, aunque ambos metales han retrocedido ligeramente esta mañana a medida que el dólar recupera algunas pérdidas.

El "Takaichi Trade" en Japón: La especulación sobre unas elecciones anticipadas convocadas por la primera ministra Sanae Takaichi ha llevado al yen japonés a su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024 (USDJPY cerca de 158.90). Si bien las acciones japonesas subieron inicialmente, el sentimiento actual en Asia es más cauteloso, con los índices chinos cayendo alrededor de un 1%.

Agitación en el mercado del cacao: Los futuros del cacao se desplomaron un 13% el viernes, la caída más pronunciada desde mediados de 2024, debido a las coberturas de los exportadores y al reajuste de índices. Los precios están experimentando una recuperación tímida hoy, ya que persiste la preocupación por el rendimiento de las cosechas afectado por los vientos Harmattan.

Despidos en Wall Street: Con el inicio de la temporada de resultados trimestrales, las principales empresas están reduciendo su plantilla. Citigroup se dispone a recortar 1.000 empleos, mientras que BlackRock también está reduciendo su plantilla en cientos de puestos.