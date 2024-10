Resumen de materias primas: OIL.WTI, Natgas, Cacao, Azúcar (01.10.2024)

PETRÓLEO El petróleo sigue bajo presión a medida que disminuye el retroceso del mercado

El petróleo está cayendo, a pesar del aumento significativo de la escalada de la situación en el Medio Oriente, donde se suponía que iba a haber una operación terrestre en el sur del Líbano lanzada por Israel, que se espera tenga como objetivo la posición de Hezbolá.

La falta de reacción del mercado puede estar relacionada con la ausencia de respuesta por parte de Irán o también de Arabia Saudita. Los países occidentales están pidiendo una reducción de la situación.

Estados Unidos advierte a Irán contra su participación, ya que podría resultar en ataques a infraestructura nuclear

Está previsto que el grupo OPEP+ se reúna el 2 de octubre, pero en este momento no se espera ningún cambio en la decisión sobre cuándo empezar a aumentar la producción. El momento se ha fijado para principios de diciembre.

La EIA mantiene su previsión de aumento de la producción en Estados Unidos para el próximo año. Se espera que la producción aumente de 13,3 millones de brk por día actualmente a 13,7 millones de brk por día el próximo año. El retroceso en Estados Unidos ha vuelto a disminuir, lo que puede sugerir que los precios del petróleo han caído demasiado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El petróleo crudo WTI ha caído a los niveles sugeridos por el diferencial del crack, que se ha estado consolidando desde hace varias semanas. Vale la pena señalar que debido al huracán en Estados Unidos, es posible que haya habido una caída reciente en la demanda de combustible. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Hoy hubo una fuerte liquidación en el mercado petrolero desde el inicio de la sesión europea, pero por la tarde estas caídas están siendo limitadas. Actualmente estamos viendo un número relativamente bajo de posiciones especulativas netas, lo que sugiere una gran participación de los vendedores en el mercado. Fuente: xStation5 GAS NATURAL El gas mantiene niveles elevados tras un fuerte repunte la semana pasada. Actualmente, el repunte está en línea con la estacionalidad y el comportamiento de los precios del año pasado.

Continúa el consumo excesivo de gas, debido a la estacionalidad. La producción también está claramente por debajo de los récords de este año.

El factor clave para los próximos meses es, por supuesto, el consumo de gas al inicio de la temporada de calefacción. Si se repite el escenario del año pasado, podría haber una fuerte presión a la baja sobre los precios después del próximo lanzamiento. Sin embargo, si las temperaturas son más bajas, los precios del gas podrían alcanzar sus niveles más altos desde octubre pasado.

Vale la pena recordar, sin embargo, que sólo a partir de la renovación de los futuros, el precio podría situarse en diciembre en torno a 3,5-3,6 $/MMBTU. El consumo de gas continúa por encima de rangos de 5 años. A finales de octubre comienza también un mayor consumo de gas para calefacción. La relación del consumo con la media de cinco años determinará el destino futuro del gas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Hace un año, el precio del contrato de noviembre (2023) rondaba los 2,9$/MMBTU. En cambio, hace un año el precio del contrato de noviembre para 2024 se cotizaba en torno a los 3,7 $/MMBTU. Aunque los precios del gas son inferiores a los estimados hace un año, cabe señalar que hace un mes el contrato de noviembre de 2024 se cotizaba en alrededor de $2,5/MMBTU. Al final de la temporada de calefacción, se espera un precio de $3,6/MMBTU. Si el consumo de gas es similar al del año pasado, entonces los precios podrían caer nuevamente al rango de $2-2,5/MMBTU. Sin embargo, si las temperaturas son inferiores a las estándar, entonces se abrirá el camino a un rango de 3,5-4,5 $/MMBTU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio se mantiene muy alto y quedan entre 3 y 4 semanas antes de que se renueve el contrato. Sin embargo, vale la pena recordar que los primeros informes de menor consumo al inicio de la temporada de calefacción podrían desencadenar presiones a la baja. El año pasado, las caídas comenzaron a finales de octubre y continuaron ininterrumpidamente hasta mediados de diciembre. Fuente: xStation5 CACAO El cacao vuelve a registrar beneficios moderados al comienzo de la nueva temporada de cosecha, superando el nivel de 8.000 dólares y probando casi 9.000 dólares, el nivel más alto desde la renovación de principios de agosto. Sin embargo, el final de septiembre trae consigo una corrección considerable y un retorno por debajo de los 8.000 dólares.

Las existencias de cacao cayeron a su nivel más bajo en 15 años, lo que indica que la situación de la oferta aún no ha mejorado

Las últimas cifras de oferta muestran que se entregaron 1,76 millones de toneladas de cacao a los puertos de Costa de Marfil desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 29 de septiembre de este año, lo que supone un -26% en comparación con la temporada anterior. Al inicio de la temporada se esperaba que los envíos alcanzaran los 2,36 millones de toneladas.

A principios de septiembre, el regulador de Ghana aumentó el precio del cacao pagado a los agricultores en un 45% a 3.063 dólares por tonelada para la temporada 2024/2025. Sin embargo, el aumento estuvo por debajo del 65% esperado.

Para la nueva temporada, Costa de Marfil aumentará el precio pagado a los agricultores hasta 1.800 francos CFA por tonelada de cacao, aproximadamente a la par del precio pagado en Ghana.

El regulador de Ghana también ha reducido su previsión de producción para la temporada 24/25 de 700.000 toneladas a 650.000 toneladas. En la última temporada 23/24, la producción probablemente fue de 425.000 toneladas.

Costa de Marfil y Ghana han experimentado menos precipitaciones en los últimos meses, lo que podría provocar una reducción de las cosechas de cacao

Al mismo tiempo, las perspectivas de producción están mejorando en Camerún y Nigeria, que son el quinto y sexto productor de cacao del mundo, respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que Costa de Marfil y Ghana representan más de dos tercios de la producción mundial. Las existencias de cacao continúan cayendo. El inicio de la nueva temporada mostrará si la situación ha cambiado en algún sentido. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El interés abierto por el cacao se ha ido recuperando desde junio, aunque a estas alturas todavía es pequeño. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del cacao se mantiene en niveles relativamente altos. Vale recordar que tendremos un futuro rollover en noviembre. Antes de las prórrogas anteriores, existía una clara presión alcista sobre los precios. Fuente: xStation5 AZÚCAR

Los precios del azúcar subieron un 15% en septiembre después de que aumentaron las preocupaciones sobre la cosecha de caña de azúcar de Brasil el próximo año.

Las posiciones netas de los especuladores aumentaron al nivel más alto desde diciembre de 2023, aunque las posiciones netas fueron negativas en agosto.

Rabobank recorta la previsión de producción de azúcar de Brasil para la temporada 24/25 a 39,3 millones de toneladas desde 40,3 millones de toneladas, debido a las sequías excesivas relacionadas con el fenómeno de La Niña

El grupo brasileño de productores de caña de azúcar Orplana indica que recientemente se han producido hasta 2.000 incendios en Brasil, principalmente en la zona de São Paulo, donde se cultiva la mayor parte de la caña. Hasta 5 millones de toneladas de producción están potencialmente en riesgo

El déficit proyectado para la temporada 23/24 es de sólo -200.000 toneladas, mientras que el déficit proyectado por la Organización Internacional del Azúcar (ISO) para la temporada 24/25 asciende a -3,58 millones de toneladas.

A finales de agosto, el Ministerio de Alimentación de la India levantó las restricciones a la producción de etanol para la temporada 2024/2025, que comienza en noviembre. India es uno de los países más grandes en términos de consumo de azúcar en el mundo. Las restricciones anteriores estaban relacionadas con el deseo del país de inmovilizar reservas para reducir los precios del azúcar (probablemente debido a las elecciones).

India suele ser un importador neto de azúcar, pero la próxima temporada verá la autorización de 2 millones de toneladas de exportaciones de azúcar.

Se espera que las recientes lluvias monzónicas excesivas hayan mejorado las perspectivas de la producción de caña de azúcar en la India. Sin embargo, se espera que la producción de azúcar de la India disminuya un 2,0% interanual hasta 33,3 millones de toneladas en la temporada 24/25. A finales de septiembre, se esperaba que las reservas de azúcar de la India ascendieran a 8,4 millones de toneladas, frente a una previsión de 9,1 millones de toneladas en mayo.

Un factor negativo para los precios es una mejora significativa en las perspectivas de producción de Tailandia. Allí, se espera que la producción en la temporada 24/25 aumente a 10,35 millones de toneladas, un aumento del 18% interanual desde 8,77 millones de toneladas (la temporada terminó en abril). Tailandia es el tercer productor mundial, después de Brasil y la India (sin contar a la UE como una sola entidad). Sin embargo, cabe mencionar que con una producción inferior a 10 millones de toneladas, Tailandia ha quedado por debajo de China en términos de volumen de producción. Recientemente, se ha producido un ligero aumento de las posiciones largas y una nueva disminución de las posiciones cortas. Aunque las posiciones cortas se encuentran en niveles muy bajos, como muestra la historia de 2016-2017, 2021-2022 y 2023-2024, las posiciones cortas se pueden mantener en niveles muy bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El azúcar ha retrocedido ligeramente en respuesta a las recientes lluvias en Brasil. Sin embargo, no se espera que las lluvias sean permanentes, por lo que no se puede descartar una mayor presión al alza sobre los precios en el corto plazo, dado el actual fenómeno climático de La Niña. Fuente: xStation5

