⚫Resumen de materias primas - Petróleo, oro, gas natural, emisiones (11.08.2026)

Petróleo:

El petróleo crudo, tras las caídas registradas a comienzos de la semana pasada, volvió a experimentar fuertes alzas ante la enorme incertidumbre respecto al futuro del estrecho de Ormuz .

. Irán señala que está llegando a un acuerdo con Omán respecto al restablecimiento del tráfico en el estrecho de Ormuz, pero al mismo tiempo anuncia que mantendrá su bloqueo hasta 2029 , es decir, hasta el final de la presidencia de Donald Trump o hasta el momento en que se produzca la devolución de los fondos congelados, el levantamiento de las sanciones y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de Oriente Medio.

, es decir, hasta el final de la presidencia de Donald Trump o hasta el momento en que se produzca la devolución de los fondos congelados, el levantamiento de las sanciones y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de Oriente Medio. Durante la segunda sesión de esta semana, el petróleo crudo subió más de un 2% . El petróleo Brent está poniendo a prueba la zona de los 90 USD por barril, mientras que el petróleo WTI supera el nivel de los 84 USD . Por otro lado, Pakistán informa que Estados Unidos estaría manteniendo conversaciones con Irán sobre un acuerdo, lo que llevó a revertir toda el alza diaria en el mercado.

. El petróleo Brent está poniendo a prueba la zona de los por barril, mientras que el petróleo WTI supera el nivel de los . Por otro lado, Pakistán informa que Estados Unidos estaría manteniendo conversaciones con Irán sobre un acuerdo, lo que llevó a revertir toda el alza diaria en el mercado. En términos semanales, el petróleo subió hasta un 12% , y en comparación con la semana pasada, el incremento fue de casi un 8% . Actualmente, la dinámica de los movimientos se ha moderado. El precio se mantiene por encima de los promedios de 1 año, 2 años y 5 años, con la mayor sobrevaloración visible respecto al promedio de 2 años.

, y en comparación con la semana pasada, el incremento fue de casi un . Actualmente, la dinámica de los movimientos se ha moderado. El precio se mantiene por encima de los promedios de 1 año, 2 años y 5 años, con la mayor sobrevaloración visible respecto al promedio de 2 años. Aunque el estrecho de Ormuz permanece oficialmente cerrado, el transporte de la materia prima a través de este estrecho continúa. No obstante, las fuentes sugieren una caída del volumen desde más de 4 millones de barriles diarios la semana pasada hasta aproximadamente 3 millones de barriles diarios actualmente. Antes del estallido del conflicto, se transportaban aproximadamente 20 millones de barriles diarios .

la semana pasada hasta aproximadamente actualmente. Antes del estallido del conflicto, se transportaban aproximadamente . Los comentarios actuales no deberían generar nuevas alzas drásticas. Una congelación del conflicto en la etapa actual podría mantener los precios dentro de un amplio rango de 70–90 USD por barril. Solo un posible ataque de Estados Unidos contra la infraestructura energética de Irán o una intensificación de las acciones iraníes contra objetivos en la región podrían llevar a una ruptura permanente por encima del nivel de 100 USD.

Petróleo crudo y crack spread

La volatilidad en el mercado del petróleo crudo está aumentando, y el crack spread se mantiene en un nivel elevado, lo que pone de manifiesto la tensa situación en el mercado de combustibles. Actualmente, el desafío no es el acceso al petróleo en sí, sino el suministro de productos derivados del petróleo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Referencias del petróleo y diferenciales de la curva

Los diferenciales de calendario más cercanos se mantienen en niveles limitados e incluso pueden indicar una ligera sobrevaloración de los precios. Sin embargo, cabe destacar que el mercado del petróleo continúa en un claro backwardation. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Análisis técnico del petróleo crudo

El petróleo crudo rebotó claramente a comienzos de esta semana, rompiendo una tendencia bajista, pero si el precio cierra con una mecha de vela claramente visible, surgirá presión para volver por debajo de los 85 USD por barril. En caso de que la sesión termine con un cuerpo de vela verde, el precio podría intentar poner a prueba la media de 100 períodos por encima de los 92 USD por barril. Fuente: xStation5

Oro:

El oro puso a prueba los 4.400 USD por onza por primera vez desde comienzos de junio. Desde el inicio de este mes, esto supone un movimiento alcista de aproximadamente un 8% .

por onza por primera vez desde comienzos de junio. Desde el inicio de este mes, esto supone un movimiento alcista de aproximadamente un . El principal factor alcista en el mercado del oro es el cambio de sentimiento respecto a la Reserva Federal . Junto con los comentarios poco definidos de Warsh en la última reunión de la Fed y unos datos más débiles del mercado laboral, la probabilidad de una subida de tasas en septiembre cae hasta aproximadamente un 35% .

. Junto con los comentarios poco definidos de Warsh en la última reunión de la Fed y unos datos más débiles del mercado laboral, la probabilidad de una subida de tasas en septiembre cae hasta aproximadamente un . El oro está superando la media de 50 períodos por primera vez desde mediados de mayo y está poniendo a prueba la media de 100 períodos .

por primera vez desde mediados de mayo y está poniendo a prueba la . Cabe destacar que, en el corto plazo, el oro presenta una correlación débil o incluso negativa con la inflación en algunas ocasiones, debido al aumento de las expectativas de subidas de tasas de interés. En el largo plazo, el oro presenta una correlación positiva con el oro.

Las preocupaciones de que la Fed vuelva a incumplir su objetivo de inflación debido a la falta de un plan concreto están provocando un aumento más fuerte de los rendimientos en el extremo largo de la curva de rendimientos, con un movimiento significativo en los rendimientos a 30 años .

debido a la falta de un plan concreto están provocando un aumento más fuerte de los rendimientos en el extremo largo de la curva de rendimientos, con un movimiento significativo en los rendimientos a . Los rendimientos de mediano plazo (10 años) se mantienen en niveles elevados, lo que podría indicar una ligera sobrevaloración del oro en este momento.

Por otro lado, los altos rendimientos también podrían reflejar preocupaciones respecto a la situación fiscal de Estados Unidos, algo que también podría verse reflejado en el comportamiento de los bancos centrales.

Los bancos centrales continúan activos en cuanto a las compras de oro en el mercado, aumentando significativamente sus adquisiciones durante el segundo trimestre de este año. Al mismo tiempo, la demanda total en el segundo trimestre resultó ser bastante débil.

Estamos observando señales claras de mejora de la demanda: los fondos ETF han reanudado las compras de oro, lo que podría estar relacionado con la mejor situación del mercado bursátil estadounidense —el oro se convirtió en un activo con mayor volatilidad entre finales de 2025 y comienzos de 2026—. Al mismo tiempo, se observa una mayor actividad compradora en el mercado de futuros de China.

Posicionamiento en oro en COMEX y Shanghái

Aunque todavía no observamos actividad de los inversores en COMEX, en el caso del mercado de Shanghái se observa un fuerte repunte de las posiciones largas, hasta sus niveles más altos desde enero. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del oro y tenencias de ETF

Los fondos ETF han vuelto a comprar oro, y el rebote actual se asemeja a la situación de abril. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del oro y demanda física

La suma de la demanda de inversión y de los bancos centrales durante los últimos 4 trimestres está cayendo claramente. Actualmente, las perspectivas de un repunte de la demanda en el tercer trimestre son bastante elevadas, teniendo en cuenta las ventas de los ETF en el segundo trimestre, la muy baja demanda de monedas y la continua fortaleza de la demanda de los bancos centrales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Estructura de la demanda de oro

Los bancos centrales evitaron que la demanda del segundo trimestre fuera una de las más bajas de los últimos doce años aproximadamente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Análisis técnico del oro

El precio del oro está poniendo a prueba actualmente la media de 100 períodos. Un cierre por encima de este nivel debería permitir un movimiento hacia la zona de los 4.500 USD y una posible invalidación del último impulso bajista. Esto abriría el camino hacia un nivel de al menos 4.800 USD para finales de año, ante la presión para que la Fed suba las tasas. Fuente: xStation5

Gas natural:

Los precios del gas natural en Estados Unidos subieron significativamente entre la primera y la segunda semana de agosto , lo que podría estar relacionado con las previsiones de temperaturas ligeramente más altas en Estados Unidos durante la segunda mitad de agosto .

, lo que podría estar relacionado con las previsiones de temperaturas ligeramente más altas en Estados Unidos durante la . El consumo actual de gas en Estados Unidos se encuentra en niveles elevados, lo que podría llevar a poner a prueba el rango de 2,8-3,0 USD/MMBtu .

. Al mismo tiempo, el nivel de inventarios en Estados Unidos continúa siendo muy alto, y la actual temporada de reposición de inventarios probablemente terminará en torno a los 4.000 Bcf .

. El fuerte fenómeno de El Niño podría retrasar potencialmente el inicio de la temporada de calefacción en Estados Unidos, lo que podría influir en unos precios más bajos y en caídas después de fuertes rollovers de los contratos de futuros.

Estados Unidos actúa actualmente como estabilizador del mercado energético mundial, también en su papel como el mayor exportador de gas natural licuado (GNL). La prolongación del cierre del estrecho de Ormuz hace que aumente la demanda mundial de gas estadounidense.

Los precios del gas en Europa volvieron al nivel de 60 EUR/MWh , con perspectivas de nuevas alzas. En este momento, no parece que los precios del gas en Europa puedan quedar expuestos a nuevas alzas debido a la incertidumbre respecto al llenado de las instalaciones de almacenamiento antes del 1 de noviembre . Actualmente, el nivel de llenado no supera el 60% , mientras que el objetivo para el 1 de noviembre es del 90% .

, con perspectivas de nuevas alzas. En este momento, no parece que los precios del gas en Europa puedan quedar expuestos a nuevas alzas debido a la incertidumbre respecto al llenado de las instalaciones de almacenamiento antes del . Actualmente, el nivel de llenado no supera el , mientras que el objetivo para el 1 de noviembre es del . Al mismo tiempo, sin embargo, El Niño podría provocar temperaturas más altas en el hemisferio norte y reducir la presión alcista sobre los precios de las materias primas energéticas.

Mercado de gas natural en Estados Unidos

El consumo de gas para la producción de electricidad está aumentando hasta alcanzar su nivel más alto de este año. Además, la demanda total está alcanzando el máximo de los últimos 5 años, lo que podría implicar presión alcista sobre los precios en el corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Estacionalidad de los inventarios de gas natural en Estados Unidos

El cambio implícito en los inventarios para esta semana es de 0, lo que implica un consumo de gas muy elevado. Esto podría significar que el ritmo de crecimiento de los inventarios se desacelere en cierta medida, algo que, no obstante, es coherente con la estacionalidad. Sin embargo, la elevada producción de gas y el retraso de la temporada de calefacción podrían llevar los inventarios por encima de los 4.000 Bcf, lo que podría limitar claramente el nivel de los precios después de fuertes rollovers justo antes del inicio de la temporada de calefacción. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

EMISIONES (derechos de emisión de CO2):

Los precios de los derechos de emisión de CO2 en Europa se mantuvieron por debajo de los 70 EUR por tonelada durante un largo período este año debido a la incertidumbre respecto al futuro del sistema ETS2 .

por tonelada durante un largo período este año debido a la incertidumbre respecto al futuro del sistema . El aumento de la demanda de electricidad —altas temperaturas, construcción de centros de IA— también provoca un incremento de la demanda de derechos de emisión.

Julio suele ser un mes en el que la oferta de derechos en las subastas disminuye o se ajusta debido al período vacacional —menor liquidez del mercado—.

Actualmente, los precios se mantienen por debajo de los 100 EUR/MWh debido al limitado crecimiento económico y a las tensiones comerciales. La construcción de fuentes de energía renovable en Europa también continúa avanzando, aunque las fluctuaciones meteorológicas también provocan un aumento de la volatilidad de los precios de las emisiones.

La perspectiva a largo plazo apunta a un aumento de los precios de las emisiones hasta 130-150 EUR/t para 2030 , debido a la disminución de la oferta. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria implica que el aumento de los precios no está garantizado actualmente.

, debido a la disminución de la oferta. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria implica que el aumento de los precios no está garantizado actualmente. A mediados de julio, la UE presentó una propuesta para reformar el sistema ETS1. Sin embargo, los cambios son de carácter cosmético: contemplan una mayor flexibilidad y una ligera desaceleración del ritmo de eliminación gradual de los derechos gratuitos, que debía comenzar este año.

El sistema ETS2 comenzará en 2028, pero las subastas formales se realizarán ya en 2027. Para evitar un shock de precios y el traslado de los elevados costos al consumidor, en 2027 se realizará un adelanto de la oferta de derechos de emisión y se ofrecerá el 130% del límite anual de derechos.

Estacionalidad de los precios de los derechos de emisión de CO2

La estacionalidad nominal de los precios de los derechos apunta a un alza hasta la tercera semana de agosto, seguida de una clara caída y del inicio de una nueva subida en octubre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Análisis técnico del mercado de emisiones de CO2

El soporte clave para los precios de las emisiones se encuentra en el rango de 80–82 EUR por tonelada, mientras que el potencial del movimiento alcista actual alcanza la zona de 85 a 87 EUR. Fuente: xStation5