Resumen de materias primas: Petróleo, oro, gas natural y azúcar (03.09.2024)

Petróleo: Libia ha relanzado parcialmente su producción de petróleo para satisfacer su propio consumo. Con la mayoría de las exportaciones suspendidas, podríamos esperar una escasez de hasta 1 millón de barriles por día.

Según fuentes externas, la producción de petróleo ha caído en más de 300 mil barriles por día en los países de la OPEP, impulsada principalmente por los recortes de Libia.

Cabe señalar que a partir de octubre, la OPEP+ planea traer 180 mil barriles por día de regreso al mercado, lo que equilibraría los recortes arbitrarios para septiembre de 2025.

Según algunas fuentes de la OPEP+, la situación de Libia y las expectativas de recorte de tasas respaldan la promesa de retorno de la producción.

Exxon cree que la demanda de petróleo crudo se mantendrá fuerte en los próximos años, superando los 100 millones de barriles por día. El estudio de la compañía muestra que incluso si cada automóvil vendido después de 2035 fuera eléctrico, la demanda de petróleo se mantendría en el nivel de 85 millones de barriles por día, lo que indica una inversión insuficiente en extracción.

Exxon estima una disminución natural en la producción de petróleo del 15% por año sin inversiones adicionales, mientras que la AIE llega a la estimación del 8%.

Sin inversiones adicionales, Exxon estima un aumento de precios del 400% entre 2030 y 2035, si no se reemplaza la producción en descenso.

Los precios del petróleo han caído a niveles cercanos a los de principios de año, y los inventarios han disminuido de manera bastante significativa. Sin embargo, también es evidente que nos estamos acercando al mínimo estacional de los inventarios.

El diferencial de crack en los EE. UU. sugiere que la demanda de combustible no es particularmente alta en este momento y está cayendo por debajo de los mínimos locales de noviembre, lo que sugiere una posible presión adicional sobre las ventas de petróleo. OIL.WTI está cerca de los mínimos locales de este año. En teoría, nos estamos acercando al mínimo estacional y se espera que el precio máximo se produzca a principios o finales de noviembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inventarios de petróleo han caído a mínimos casi estacionales y son incluso más altos que el año pasado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research. El crack spread, la diferencia entre el precio del producto terminado y el petróleo crudo, ha disminuido significativamente, lo que indica una demanda potencialmente limitada de combustibles en los EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research OIL.WTI está probando una vez más una zona de soporte clave por debajo de los 73 dólares por barril. Sin embargo, el crack spread sugiere que el precio podría caer a mínimos locales a partir de noviembre o incluso mayo de 2023. Fuente: xStation5. Oro: El precio del oro sigue siendo alto, pero está retrocediendo por debajo de los 2500 dólares por onza.

Cabe señalar que septiembre es históricamente el peor mes en términos de estacionalidad para el oro, considerando el período de los últimos 5 a 10 años. La trayectoria futura del oro dependerá en gran medida del dólar estadounidense, que se desplomó significativamente incluso después de enfriar las expectativas de recorte de tasas hasta fines de 2024.

El riesgo de que la Fed no esté dispuesta a imponer un recorte de tasas de 50 puntos básicos podría apaciguar aún más las expectativas de recortes de tasas agresivos, lo que podría lastrar aún más el precio del oro. En este momento, los mercados apuestan por una probabilidad del 30% de recortes de 50 puntos básicos en septiembre.

El último informe de NFP podría impulsar la volatilidad en el oro el próximo viernes y determinar la escala de los recortes de tasas de septiembre. Los datos mejorados del mercado laboral pueden fortalecer al dólar e iniciar una corrección de septiembre en el oro. Por el contrario, datos más débiles, como un crecimiento del empleo en torno a los 100.000 o menos, o incluso un aumento en la tasa de desempleo, podrían aumentar la confianza de los inversores en un recorte drástico de las tasas. La estacionalidad de los precios del oro sugiere un máximo local en este momento y una posible corrección que podría durar hasta noviembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research La probabilidad de recortes de tasas para fines de año ha disminuido ligeramente. Una reducción drástica de los recortes a tres este año podría provocar una corrección del oro hasta los 2.400 dólares. Fuente: Bloomberg Finance, XTB Research. Gas natural: Los precios del gas siguen subiendo a medida que disminuye el contango sustancial en el mercado. El contango entre los contratos de octubre y noviembre ha caído del 22% al 16%. La valoración del contrato de noviembre indica un nivel de alrededor de 2,50 dólares/MMBTU.

Los datos recientes mostraron un aumento del consumo de gas en comparación con los máximos de 5 años, pero esto ocurrió después de un período de demanda reducida. Actualmente, la demanda de gas está volviendo al rango promedio de 5 años.

La producción se mantiene cerca de los máximos de 5 años, pero las plataformas de perforación de gas continúan su fuerte descenso y se encuentran en su nivel más bajo desde 2021.

La estacionalidad sugiere que el fondo local puede haber quedado atrás. Sin embargo, los aumentos adicionales podrían estar vinculados a la forma de la curva. El próximo repunte será de alrededor del 15%. La demanda de gas ha estado recientemente ligeramente por encima de los máximos de cinco años, pero este aumento siguió a un período de demanda moderada. Las previsiones meteorológicas indican una tendencia de enfriamiento en el futuro cercano, por lo que se espera que la demanda de gas se recupere más adelante en el otoño. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research. La estacionalidad sugiere que el fondo local probablemente ya haya quedado atrás, pero los beneficios futuros pueden estar vinculados a la forma de la curva. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research. Azúcar: El déficit del mercado del azúcar para la temporada 2023/24 apunta a alcanzar las 200 mil toneladas, según el último informe de la ISO (Organización Internacional del Azúcar). Anteriormente, las estimaciones rondaban los 3 millones de toneladas de déficit, y el cambio se debe a las nuevas estimaciones de producción.

Sin embargo, la ISO indica un déficit de 3,5 millones de toneladas en la temporada 2024/25, causado por la caída de la producción en comparación con la temporada actual. Esto afecta principalmente a Brasil (hasta 3 millones de toneladas de disminución).

La ​​situación en Brasil dictará el mercado del azúcar en los próximos meses, a menos que haya una mejora en las perspectivas de producción en la India, lo que podría llevar a una reducción de las restricciones a la exportación de ese país.

La debilidad del real ha estado presionando los precios del azúcar en los últimos meses, aunque una economía brasileña más fuerte debería conducir a una recuperación del real. Sin embargo, es importante recordar que la reciente debilidad del real también estuvo vinculada a la cancelación de muchas operaciones de carry trade debido al fortalecimiento del yen.

Los precios del azúcar siguen bajo presión debido al debilitamiento del petróleo, que reduce la rentabilidad de la transformación de la caña de azúcar en etanol en Brasil Si observamos el promedio de 1 año, recientemente se generó una señal de condiciones de sobreventa para el azúcar. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Si observamos el promedio de 1 año, recientemente se generó una señal de condiciones de sobreventa para el azúcar. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las posiciones netas han caído al promedio de largo plazo, que también se ha alineado con la zona de sobreventa de mediano plazo. Como se ha visto desde principios de año, ha habido una notable falta de actividad de compra. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El azúcar lleva tres semanas recuperándose, pero desde principios de año ha perdido cerca de un 7%, lo que contrasta fuertemente con lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado del café. Fuente: xStation5



