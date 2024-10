Resumen de materias primas - Petróleo, Plata, Gas natural y Cacao (10/09/2024)

Petróleo La OPEP+ decide retrasar el aumento de la producción dos meses. Esto significa que la oferta del cártel aumentará teóricamente en 180 mil barriles por día, en lugar de 540 mil barriles por día.

Una encuesta de Platts indica que la producción de petróleo de la OPEP+ ha disminuido en 300 mil barriles por día, principalmente debido a la disminución de la producción en Libia. Libia sigue suspendiendo las exportaciones desde sus puertos. La sobreproducción de los países con límites ascendió a 327 mil barriles por día. La sobreproducción se debe principalmente a Irak (+0,4 mbd).

Solo en agosto, las importaciones de petróleo WTI subieron hasta casi 1,5 millones de barriles diarios, lo que supone un repunte de casi el 25% en términos mensuales.

Si observamos la curva de futuros, y en concreto la diferencia de los contratos más próximos, vemos una potencial señal de sobreventa excesiva en el petróleo Brent. La diferencia cayó hasta los 0,4 USD, lo que generó una señal de sobreventa dos veces en las últimas semanas.

Sin embargo, aún está lejos de las señales de 2022 o 2023, cuando la diferencia entre contratos (backwardation) cayó hasta los 0,1-0,3 USD.

En el caso del petróleo WTI, la diferencia entre contratos es de 0,7 USD, y la señal de sobreventa se generó principalmente en torno a los 0,2-0,3 USD.

A su vez, el comportamiento del petróleo WTI puede indicar que los precios del petróleo se han ajustado a márgenes de caída. Podemos observar una señal de sobreventa de crudo Brent, lo que puede significar que el soporte está en el rango de 70-72 dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El crudo WTI se ha ajustado al diferencial de precios. Con precios del petróleo ligeramente más bajos, los procesadores ahora pueden obtener márgenes ligeramente más altos, lo que puede alentarlos a comprar más petróleo en las próximas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de productos petrolíferos han caído hasta alcanzar el mínimo de los últimos cinco años y los niveles del año pasado. Si en las próximas semanas se observa una continuación de la caída, puede significar que el mercado de combustibles en Estados Unidos sigue siendo deficitario y esto puede indicar precios demasiado bajos. El petróleo Brent ha caído hasta una zona de demanda muy importante en el rango de 69-73 dólares por barril. Actualmente se están probando los mínimos locales de marzo de 2022. Una ruptura de estos niveles podría provocar una caída hacia los 66 dólares y un retroceso de 61,8 de toda la tendencia alcista de 2020 a 2022. Sin embargo, en este momento hay indicios fundamentales de que el petróleo ya ha sido sobrevendido. Plata El último informe del Instituto de la Plata muestra que el déficit de los últimos años ha sido mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. También se espera que el déficit de este año sea bastante significativo y ascienda a más de 6 toneladas.

La plata está experimentando una volatilidad mucho mayor en comparación con el oro, lo que todavía puede estar relacionado con la limitada demanda de inversión en plata. Desde el último pico, la plata ha perdido alrededor del 8% de su valor, mientras que en el caso del oro, el precio ha perdido menos del 2% de su valor.

Las posiciones especulativas netas en plata se mantienen en un nivel relativamente alto, alrededor de los picos de 2020 y 2021. Sin embargo, vale la pena señalar que tanto las posiciones cortas como las largas se están reduciendo, lo que no favorece el aumento de precios. La situación es completamente diferente en el mercado del oro, donde las posiciones largas siguen siendo muy altas.

Recientemente, hemos estado observando una correlación mucho más fuerte entre la plata y el cobre, lo que, por supuesto, está relacionado con el uso de plata en la industria de más del 50% y el hecho de que la plata se extrae junto con el cobre. Sin embargo, conviene recordar que estamos observando un déficit en el mercado de la plata, mientras que en el caso del cobre no es tan claro (estamos observando un déficit de mineral, pero hay mucho cobre refinado en sí, lo que resulta de una gran recuperación).

Si el soporte para el cobre está en el rango de 8500-8600, significa que los precios de la plata no deberían caer por debajo de los 26,5 USD/oz, a menos que cambien los fundamentos o la situación del mercado. El Instituto de la Plata muestra que en los últimos años el déficit en el mercado fue mayor que las estimaciones iniciales. Al mismo tiempo, en 2024 el déficit ascenderá a casi 7 mil toneladas, lo que está relacionado con la creciente demanda del sector. La demanda de inversión sigue siendo algo moderada. Los ETFs comenzaron a comprar plata en julio, pero últimamente se han mantenido bastante pasivos. No obstante, el inicio de los recortes de tipos de interés por parte de la Fed puede cambiar esta situación, como ocurrió en 2020. Actualmente no estamos observando presión alcista por parte de los especuladores en el mercado de la plata. Una caída en el interés abierto no suele ser positiva para un instrumento determinado. La estacionalidad en la plata indica posibles caídas adicionales en las próximas 2 semanas. Al mismo tiempo, estamos observando una correlación mucho mayor entre el precio de la plata y el cobre que con el precio del oro. Si la plata y el oro caen en el futuro cercano en línea con la estacionalidad, niveles más bajos pueden parecer atractivos, considerando el comportamiento a largo plazo de los precios de la plata tras los recortes de tipos de interés anteriores por parte de la Reserva Federal. Gas natural El precio del gas subió muy fuerte a finales de la semana anterior, alcanzando casi los 3,3 USD/MMBTU, cerrando en el nivel más alto desde la primera quincena de julio. Sin embargo, el precio abre con una clara brecha a la baja al comienzo de la nueva semana.

El aumento de precios de la semana pasada se debe, entre otras cosas, a otro bajo aumento de los inventarios, lo que provoca una disminución de los inventarios comparativos.

A pesar de todo, el nivel de inventarios se mantiene en un nivel muy alto, claramente por encima de la media de 5 años.

El nivel de llenado de las instalaciones de almacenamiento en Europa es superior al 90%, aunque recientemente hemos observado una mayor presión sobre el crecimiento de los precios del gas TTF. Sin embargo, estos precios se mantienen por debajo de los 40 EUR/MWh. El año pasado, en el período julio-octubre, los precios de este gas aumentaron de aproximadamente 20 a 50 EUR/MWh, lo que también respaldó un crecimiento moderado en el mercado del gas estadounidense. Los inventarios en Estados Unidos ya están claramente por debajo del máximo de cinco años, pero todavía están por encima de la media de cinco años y de los niveles del año pasado. Aunque el nivel de inventarios en Europa y Estados Unidos antes de la temporada de invierno parece seguro, no se puede descartar un aumento significativo de la volatilidad en caso de anomalías meteorológicas en el período otoño-invierno. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las posiciones netas en gas han rebotado desde la media a largo plazo. Estamos observando una estabilización del número de posiciones cortas, pero las posiciones largas se han reducido recientemente. Los precios del gas siguen en una tendencia alcista y sigue en juego una posible formación de cabeza y hombros invertidos con una línea de escote en torno a los 2,82 USD/MMBTU. La media móvil simple de 50 días podría cruzarse en un futuro próximo. Anteriormente, cuando tuvimos una situación así, el precio estuvo en consolidación durante 3 semanas antes de una ruptura alcista muy fuerte. Sin embargo, hay que recordar que el próximo rollover de la próxima semana será de en torno a un 10%. Cacao El precio del cacao perdió claramente terreno la semana pasada y en los últimos 3 meses el precio ya ha perdido un 25% (teniendo en cuenta también la renovación de los contratos de futuros).

El precio defiende un importante nivel de soporte de 7.000 USD por tonelada.

En las próximas semanas comenzará la cosecha de cacao en la llamada temporada propiamente dicha en los países de África Occidental. Los datos de las primeras entregas mostrarán cómo se presenta la situación en comparación con el año anterior y nos permitirán evaluar el nivel de déficit potencial o exceso de oferta en la temporada 2024/2025.

Los analistas de BMI, una empresa asociada al mercado de materias primas agrícolas, apuntan a una mejora del clima en los países de África Occidental, lo que se espera que afecte a los buenos resultados de la cosecha. Esto puede significar una continuación de la tendencia a la baja. Sin embargo, vale la pena recordar que la curva de avance indica una nueva caída hacia los 5.000-6.000 USD por tonelada el próximo año. La estacionalidad de largo plazo relacionada con el inicio de la cosecha sugiere caídas de precios en las próximas semanas y un repunte a finales de año. El precio está rebotando en un soporte importante alrededor de los 7.000 dólares por tonelada, pero tenemos una línea de tendencia bajista por delante y un retroceso de 50,0, en el que potencialmente se podrían obtener beneficios del último rebote.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "