Los índices europeos caen más de un 1% y los futuros del Nasdaq se hunden un 2,5% por el temor al gasto excesivo en IA

Los índices de los mercados de valores europeos han abierto la sesión de hoy con fuertes caídas: el índice paneuropeo STOXX 600 baja alrededor de un 1,2%, el DAX 40 retrocede cerca de un 1% hasta los ~24.840 puntos y el Euro Stoxx 50 pierde un 1,21%. Los contratos de futuros del Nasdaq 100 de EE. UU. caen un 2,5%, mientras que los futuros del S&P 500 bajan un 1,3%; el sentimiento a ambos lados del Atlántico es claramente negativo.

El principal factor impulsor es la fuerte ola de ventas en el sector tecnológico y las empresas de IA, alimentada por la preocupación sobre el gasto excesivo en infraestructura y la viabilidad de los retornos de inversión en inteligencia artificial. La liquidación fue desencadenada por el desplome de casi el 17% en las acciones de SpaceX el lunes tras su debut bursátil, lo que arrastró a todo el ecosistema de IA y chips: Samsung y SK Hynix perdieron más de un 12%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur registró su mayor caída en un solo día desde marzo, desplomándose un 10%.

Al mismo tiempo, los inversores ya descuentan por completo una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos para finales de año; el nuevo presidente, Kevin Warsh, señala una postura firme para combatir la inflación, lo que ha llevado el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años a su nivel más alto en 16 meses (~4,19%).

Evolución de las materias primas y el mercado de divisas

El crudo Brent ha caído por debajo de los 76 dólares por barril por primera vez desde principios de marzo (el WTI baja alrededor de un 0,63% hasta los ~$73,57), a medida que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz regresa a la normalidad tras las tensiones con Irán (Irán ha confirmado que no hay planes para que el OIEA inspeccione sus instalaciones nucleares). El dólar se está fortaleciendo: el índice USD/IDX sube un 0,17% hasta 100,93, el par USD/PLN avanza un 0,67% hasta 3,7554, mientras que el par EUR/USD cae ligeramente a ~1,1405; de fondo, el mercado debate si la eurozona ya ha superado el choque inflacionario y las previsiones sobre nuevas subidas de tipos por parte del BCE se están desvaneciendo.

En el mercado sectorial europeo, la tecnología es sin duda el mayor perdedor: el sector tecnológico en el Euro Stoxx 50 cae hasta un 4,59% hoy, mientras que el sector industrial retrocede un 1,94%. El sector de consumo discrecional baja un 0,95%, el financiero un 0,70% y el de materiales un 0,72%. Por el contrario, los sectores defensivos destacan claramente al alza: salud sube un +1,02%, bienes de consumo básico un +0,69%, comunicaciones un +0,25% y servicios públicos un +0,13%; los inversores rotan claramente hacia activos refugio.

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