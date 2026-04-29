Resumen de mitad de sesión: bolsas europeas caen antes de la Fed y los resultados de las Big Tech 📉

Los índices europeos cotizan en rojo, con el DAX cayendo más de un 0,2%. Los inversores evalúan la temporada de resultados y esperan tanto la decisión de tipos de la Reserva Federal como los resultados de Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet tras el cierre. Los futuros de Wall Street también retroceden ligeramente.

La temporada de resultados en Europa avanza de forma desigual, mientras el mercado busca señales sobre cómo los precios energéticos más altos tras el conflicto con Irán podrían afectar a la inflación y a los márgenes corporativos. Europa sigue siendo más sensible que EE. UU. a los repuntes del petróleo y el gas debido a su menor producción doméstica. El mercado teme que una mayor presión inflacionaria limite la capacidad de los bancos centrales para adoptar un tono dovish.

El Stoxx 600 abrió prácticamente plano, reflejando un tono prudente antes de las decisiones monetarias.

UBS sube tras unos sólidos resultados apoyados por la banca de inversión.

Deutsche Bank cae por preocupaciones sobre su exposición al sector inmobiliario comercial.

Adidas avanza con fuerza tras superar expectativas y reafirmar previsiones anuales, impulsada por la demanda en fútbol, running y training.

Los sectores más débiles de la sesión europea incluyen lujo, retail, industriales y utilities.

Gráfico del DAX 40

Los futuros del DAX han retrocedido por debajo de los 4100 puntos, volviendo a testear la media móvil exponencial de 200 días (EMA200).

Fuente: xStation5

Petróleo, inflación y bancos centrales

El petróleo se mantiene elevado mientras el mercado descuenta el riesgo de un bloqueo prolongado en el Estrecho de Ormuz y posibles interrupciones de suministro desde el Golfo Pérsico. El riesgo inflacionario sigue siendo clave para los mercados de bonos: unos precios energéticos altos pueden mantener la presión sobre las rentabilidades y complicar los planes de relajación monetaria.

La Fed mantendría los tipos sin cambios, aunque el mercado sigue debatiendo la posibilidad de subidas futuras si la inflación impulsada por la energía persiste.

Divisas y bonos

El dólar estadounidense se fortalece en un entorno de petróleo caro, mientras que el euro se debilita. El nivel de 1,17 en EUR/USD se considera un punto clave para medir el sentimiento vinculado a Oriente Medio.

Los rendimientos de los bonos de la eurozona suben ligeramente antes de la reunión del BCE, y los próximos datos macro podrían influir aún más en la curva.

Materias primas

El mercado del petróleo sigue centrado en las negociaciones de paz, la situación en el Estrecho de Ormuz y los datos de inventarios de EE. UU. El oro retrocede ligeramente, aunque la incertidumbre geopolítica sigue apoyando la demanda inversora y las compras de bancos centrales. Goldman Sachs mantiene un sesgo alcista y apunta a un potencial de 5.400 dólares por onza a final de año.

Principales noticias corporativas

AstraZeneca presenta crecimiento en ingresos y beneficios gracias a oncología y enfermedades raras.

Kone acuerda comprar TK Elevator por unos 24.000 millones de dólares, lo que podría crear el mayor fabricante de ascensores del mundo por ventas.

GSK mejora resultados gracias a los medicamentos especializados y anuncia un dividendo más alto para 2026.

TotalEnergies aumenta retornos al accionista, apoyada por beneficios más fuertes vinculados al conflicto en Oriente Medio.

Santander, Lloyds y Deutsche Bank presentan mejoras, aunque el mercado sigue centrado en la calidad crediticia y los riesgos macro.

Deutsche Bank

Source: xStation5