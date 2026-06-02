El Euro Stoxx 50 abrió la sesión con un avance del 0,60%, mientras que el DAX subió un 0,55%. Las bolsas europeas se mueven al alza a pesar del aumento de expectativas de una subida de tipos del BCE, impulsadas por un fuerte rally tecnológico y un ligero retroceso del petróleo.

Los datos preliminares publicados hoy por Eurostat confirmaron que la inflación de la Eurozona repuntó al 3,2% interanual en mayo (desde el 3,0% de abril), superando el objetivo del BCE y marcando el nivel más alto en más de dos años y medio. La inflación subyacente subió al 2,5%, mientras que la inflación en servicios se disparó al 3,5%.

Las expectativas de una subida de 25 pb en la reunión del 11 de junio se han disparado. El miembro del Consejo de Gobierno, Olli Rehn, calificó el movimiento como una “subida preventiva”, subrayando que las expectativas de inflación siguen ancladas.

El componente energético explica la mayor parte del repunte: la energía subió un 10,9% interanual, impulsada por el conflicto en Oriente Medio. El mercado de swaps asigna ahora una probabilidad del 97% a una subida de tipos la próxima semana.

Sectores del Euro Stoxx 50

Los mejores sectores del día fueron:

Telecomunicaciones / comunicaciones: +4,72%

Tecnología: +2,17%

Industriales: +1,31%

Financieras: +1,03%

En negativo:

Energía: –1,12%

Salud: –0,80% (lastrado por noticias negativas en biotecnología)

Información corporativa

Prosus

Fue el mayor ganador del Euro Stoxx 50, con un salto del 10,73%. Las autoridades antimonopolio de la UE concedieron más tiempo —a petición de Naspers— para cumplir la obligación de reducir significativamente su participación en Delivery Hero, condición vinculada a la adquisición de Just Eat Takeaway en 2025. El nuevo plazo es confidencial.

Infineon Technologies

Subió un 5,27%, elevando su impresionante rendimiento anual a +125,7%. Es el líder absoluto del índice este año. El rally de los fabricantes de chips se ve impulsado por la creciente demanda de centros de datos e IA. Por comparación, STMicroelectronics subió más del 8% tras duplicar sus previsiones de ingresos para data centers.

Deutsche Post

Avanzó un 3,55%, alcanzando su nivel más alto en más de cuatro años. El impulso vino de Kepler Cheuvreux, que elevó su recomendación a “comprar”, destacando el fuerte volumen de transporte como indicador clave.

British American Tobacco

Cayó un 3,8%, encadenando siete sesiones de descensos. La actualización de ventas mostró que los consumidores se están desplazando hacia productos más baratos, presionando los márgenes y eclipsando la previsión anual mantenida y el crecimiento en categorías smoke‑free.

Rheinmetall

Retrocedió un 3,24% tras fuertes subidas previas. El fabricante de armamento corrige después del rally ligado a la carrera armamentística. En lo que va de año, la acción aún cae 24,5%, pese a beneficiarse del aumento de presupuestos de defensa en Europa.