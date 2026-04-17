- Los índices europeos registran ganancias moderadas en torno al 1%
- El DAX 40 lidera la sesión en Europa, mientras que el CAC 40 muestra el peor desempeño
- La balanza comercial de la eurozona sube a 11.500 millones de euros
- Los índices europeos registran ganancias moderadas en torno al 1%
- El DAX 40 lidera la sesión en Europa, mientras que el CAC 40 muestra el peor desempeño
- La balanza comercial de la eurozona sube a 11.500 millones de euros
En la sesión de la tarde, los índices europeos registran ganancias moderadas, manteniéndose dentro del rango del 1%. El DAX lidera actualmente, con los futuros subiendo alrededor de un 0,9%. En el extremo opuesto se encuentra el CAC 40, que cae más de un 0,5%.
En la jornada de hoy, el lobby de la aviación alemana habría apelado a las autoridades europeas para liberar reservas de emergencia de combustible de aviación ante problemas de suministro. Además, fuentes cercanas a las conversaciones de paz en Pakistán afirman que un acuerdo entre Irán y EE. UU. está “cerca”, mientras que la Comisión Europea ha asignado 180 millones de euros para construir infraestructura europea de “nube”.
Macroeconomía
La cantidad de datos es excepcionalmente limitada durante la sesión del viernes. La balanza comercial de la eurozona sube a 11.500 millones de euros, regresando cerca de su promedio tras una caída estacional en marzo.
Noticias corporativas
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Uber aumenta su participación en Delivery Hero; las acciones suben alrededor de un 2%.
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Hensoldt recibe una recomendación de inversión positiva; las acciones ganan un 1%.
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Ericsson presenta resultados: ventas débiles y rentabilidad por debajo de las expectativas presionan las valoraciones; las acciones caen más de un 6%.
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Alstom retira sus previsiones/objetivos de flujo de caja; la acción se desploma alrededor de un 30%.
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Traton, Deutsche Bahn, Daimler, DAF, Iveco y Volvo han concluido los procedimientos judiciales relacionados con la fijación de precios entre 1997 y 2011. Las compañías deberán pagar un total de 3.500 millones de euros.
Materias primas
La creciente percepción en el mercado de que la paz en Irán es cada vez más realista está permitiendo que los precios del petróleo pongan a prueba mínimos locales.
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Brent cae más de un 7%, deteniéndose alrededor de 90 USD por barril.
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WTI cae por debajo de 90 USD, alcanzando los 87 USD por barril
La bolsa hoy: La tregua entre Israel y Líbano calma a los mercados bursátiles
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