Resumen de mitad de sesión: Europa cotiza al alza mientras el mercado espera los datos macro de EE. UU.

Los mercados de renta variable europeos muestran una tendencia hacia subidas moderadas. Sin embargo, la magnitud de los movimientos es claramente limitada, principalmente porque los inversores están a la espera de los datos macroeconómicos de EE. UU. y de los resultados de Nvidia.

El Cac 40 lidera las subidas, con los futuros avanzando alrededor de un 0,3 %. El resto de los índices registran avances de aproximadamente un 0,2 %. La excepción es el índice neerlandés, que cae alrededor de un 0,2 % antes de la apertura de la sesión estadounidense.

El principal impulso positivo sigue siendo otra caída de los precios del petróleo. El Brent se aproxima a los 85 USD por barril, encadenando su tercera sesión consecutiva a la baja. La venta masiva de crudo también se está traduciendo en menores rentabilidades de los bonos. La rentabilidad de los bonos alemanes a dos años ha descendido más de 2 puntos básicos.

La caída de los precios del petróleo se debe principalmente a las señales de una posible reapertura parcial del estrecho de Ormuz. Irán ha reanudado las conversaciones con Omán sobre las normas para gestionar el tráfico a través del estrecho y la creación de un corredor seguro para el transporte marítimo.

Otro factor que está presionando los precios del petróleo son las declaraciones del secretario de Energía de EE. UU., quien afirmó en una rueda de prensa que el flujo real de petróleo a través del estrecho de Ormuz es casi el doble de lo que muestran los datos comerciales. Por tanto, el mercado está empezando a descontar parte de la prima geopolítica, aunque el tráfico real de petroleros sigue siendo significativamente inferior al existente antes del inicio del conflicto.

El mercado también está a la espera del discurso del viernes del presidente de la Fed Kevin Warsh en Jackson Hole, que podría volver a modificar las expectativas sobre futuras subidas de los tipos de interés.

Noticias empresariales

Por sectores, las acciones europeas de compañías de lujo lideran hoy las subidas, con su índice avanzando alrededor de un 1,2 %. Las acciones energéticas presentan el peor comportamiento.

Ambu (AMBU.DK): Las acciones del fabricante danés de equipos médicos caen alrededor de un 13 % después de que la compañía redujera su previsión de crecimiento orgánico de los ingresos para todo el año hasta aproximadamente el 10 %, frente al rango anterior del 10-12 %.

SAP (SAP.DE): La compañía recibió una recomendación negativa por parte de un banco de inversión. La presión adicional sobre el sector europeo del software llegó de la mano de unas previsiones débiles de la estadounidense Intuit. Las acciones caen alrededor de un 3,5 %.

Airbus (AIR.FR): Los empleados españoles del grupo vuelven a la huelga después de que fracasaran las negociaciones salariales. A pesar de ello, las acciones siguen subiendo alrededor de un 1,5 %.

Aéroports de Paris (ADP.FR): Las acciones del operador aeroportuario parisino avanzan alrededor de un 2,5 % tras recibir una recomendación positiva de un banco de inversión.

OVH Groupe (OVH.FR): La compañía cae alrededor de un 8 % después de hacerse pública la salida repentina de su director financiero (CFO).

Deutsche Bank (DBK.DE): El banco lanzó esta semana otro programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros, inmediatamente después de completar una recompra anterior de 1.000 millones de euros. Las acciones del banco suben alrededor de un 4 %.

Datos macroeconómicos

El balance de ventas minoristas de la CBI británica cayó en agosto hasta los los -48 puntos, frente a los -26 anteriores, lo que indica un claro deterioro de los volúmenes de ventas y una persistente cautela por parte de los consumidores.

No obstante, el dato más importante de hoy es la inflación PCE de EE. UU. El mercado espera que el PCE subyacente se mantenga alrededor del 3,3 % interanual, claramente por encima del objetivo del 2 % de la Fed.

Además, junto con los datos de inflación PCE, el mercado recibirá cifras sobre los ingresos y los pedidos de bienes duraderos. Se espera que los datos se sitúen cerca de los niveles del mes pasado.

Divisas

El dólar australiano es el que más destaca, con una subida de alrededor del 0,3 % después de que los datos de inflación se situaran por encima de las expectativas.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas se mantiene relativamente tranquilo después de las fuertes subidas de la semana pasada. El Bitcoin se mantiene alrededor de los 78.500 USD, cerca de sus máximos de los últimos tres meses. Ethereum cotiza en torno a los 2.440 USD. Solana ha retrocedido hacia los 96 USD después de haber superado anteriormente los 100 USD.