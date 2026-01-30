Los futuros de Estados Unidos caen mientras los inversores esperan la decisión del presidente Trump sobre el próximo presidente de la Reserva Federal. Los mercados están valorando cada vez más a Kevin Warsh como el candidato más probable, tras informaciones que apuntan a que podría ser la elección de Trump. Sin embargo, las bolsas europeas muestran un mejor comportamiento, con el DAX alemán subiendo casi un 0,5% (apoyado por un rebote del 4% en Adidas) y ligeras subidas en el FTSE británico y el Cac 40.

Los futuros del S&P 500 ceden casi un 1%, los del Nasdaq 100 retroceden un 1,2% y los del Dow Jones bajan un 0,7%, apuntando a otra sesión risk‑off (especialmente para tecnología). Los datos macro más importantes del día serán el PPI de EE. UU. a las 12:30 GMT y el Chicago PMI a las 13:45 GMT.

Kevin Warsh es considerado relativamente hawkish , con un historial de firmeza frente a la inflación, aunque recientemente ha apoyado recortes de tipos, alineándose más con el mensaje de Trump.

Trump se reunió con Warsh en la Casa Blanca ayer y afirmó que anunciaría su nominación para la Fed el viernes por la mañana.

El dólar estadounidense se fortaleció a medida que las apuestas se inclinaban hacia Warsh, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, liderados por el rendimiento a 30 años (+5 pb).

El oro y la plata registraron fuertes ventas, enfriando un rally que había estado sobrecalentado. El oro cayó con fuerza (aprox. 4–7% intradía, según el momento). La plata se desplomó (más del 10%). El platino también retrocedió con fuerza (en torno al 10% o más). Bitcoin y la mayoría de los criptoactivos permanecieron bajo presión.



Noticias de analistas

Peel Hunt inicia cobertura de Aviva con recomendación de Buy, destacando su escala diversificada que respalda un ROE en la parte alta de los “teens”.

Oddo BHF mejora la recomendación de Worldline a Neutral, citando un plan de recuperación más creíble hasta 2030.

Titulares de compañías europeas

Las ADR de Adidas suben tras un beneficio preliminar del Q4 mejor de lo esperado.

Swatch: el beneficio operativo anual queda por debajo de las estimaciones.

Signify: ventas comparables del Q4 por debajo de lo previsto; se inicia revisión estratégica.

Raiffeisen: dividendo por encima de expectativas; prevé rentabilidad estable.

CaixaBank eleva sus objetivos 2025–27; el beneficio neto del Q4 supera previsiones; propone dividendo en efectivo de 0,3321 €/acción.

Otros movimientos destacados incluyen resultados o variaciones significativas en SKF, Atoss Software, Electrolux, Scatec, Airtel Africa, Billerud, WDP y más.

Cambios de recomendación

Mejoras: Accesso Technology, Aena, Fraport, Fugro, Jenoptik, SEB, Worldline. Rebajas: Alma Media, Antofagasta, Carrefour, Grenergy Renovables, Kojamo, Orion, Pandora, Stolt‑Nielsen, Suominen, WAG Payment, Whitbread.

Más allá de la Fed: vuelven las tensiones comerciales

Trump amenazó con un arancel del 50% a las importaciones de aviones canadienses.

También advirtió que EE. UU. podría descertificar nuevos modelos de empresas como Bombardier, citando barreras de certificación contra los jets Gulfstream estadounidenses.

México podría enfrentar nuevos aranceles después de que Trump prometiera gravar a países que suministran petróleo a Cuba.

Resultados de Big Tech: tono mixto; Apple no logra mejorar el sentimiento

Las acciones de Apple cotizan planas en el premarket tras superar expectativas de beneficio, apoyadas por ventas récord de iPhone.

El CEO Tim Cook advirtió que una escasez global de memoria podría presionar los márgenes futuros.

Sandisk (SNDK.US) se dispara un 20% en el premarket tras sólidos resultados y un guidance optimista, extendiendo un rally YTD masivo. El BPA llegó casi un 100% por encima de lo esperado. La compañía citó una fuerte demanda impulsada por necesidades de memoria y almacenamiento relacionadas con la IA, con un gran salto en su segmento de centros de datos.



Los resultados clave del día incluyen Exxon y Chevron (antes de la apertura), además de American Express y Verizon.

A pesar de la volatilidad, los principales índices estadounidenses seguían en positivo en el acumulado semanal, y todos apuntaban a ganancias en enero, con el Dow ligeramente rezagado.

Otros titulares corporativos

Perplexity habría firmado un acuerdo de computación en la nube de 750 millones de dólares a tres años con Microsoft Azure, ampliando su dependencia más allá de AWS y obteniendo acceso a modelos avanzados a través del ecosistema Foundry de Microsoft.

Gráfia del precio diario del S&P 500 y Dax 40

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5